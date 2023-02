Hockenheim / Ketsch / Mannheim-Vogelstang: Spinde in mehreren Schwimmbädern aufgebrochen – Festnahme!

Hockenheim (ots) – Am Sonntagvormittag gelang es Einsatzkräften des

Polizeireviers Hockenheim einen 32-jährigen Mann aus Worms festzunehmen, der im

dringenden Verdacht steht, in mehreren Freizeitbädern diverse Spinde von

Badegästen aufgebrochen und hieraus Gegenstände im Wert von mehreren Tausend

Euro entwendet zu haben. Weiterhin soll der 32-Jährige mit den aus den Spinden

gestohlenen Autoschlüsseln die dazugehörigen Fahrzeuge auf den Parkplätzen

geöffnet und hieraus ebenso Wertgegenstände entwendet haben.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Mann bei einer der Taten im Schwimmbad in

Hockenheim und verständigten die Polizei. Aufgrund des Kennzeichens des für die

Tat verwendeten Autos konnten die Beamtinnen und Beamten den Täter und dessen

Anschrift in Worms ermitteln.

Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte

schließlich eine Vielzahl an entwendeten Mobiltelefonen, Tablets, Bargeld und

weitere verfahrensrelevante Beweismittel auf und beschlagnahmten diese.

Intensive Ermittlungen ergaben, dass der Täter mindestens im Schwimmbad Ketsch

sowie Mannheim-Vogelstang ähnliche Straftaten begangen hat.

Ob er auch für überregionale Diebstähle in Freizeitbädern verantwortlich ist,

wird derzeit noch näher überprüft. Der Mann wurde am Montagnachmittag auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Mannheim einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher

Haftbefehl aufgrund von bestehender Fluchtgefahr erließ. Anschließend wurde er

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Über 5.000 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet – Unfallzeugen gesucht

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag, zwischen 01 und 13 Uhr,

beschädigte eine bisher unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer

einen in der Odenwaldstraße geparkten Mercedes. Die oder der Unbekannte

touchierte das Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren im Heckbereich und

verursachte dadurch einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Danach flüchtete

die oder der Unbekannte von der Unfallstelle. Zeugen, welche etwas Verdächtiges

in diesem Zusammenhang beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Metzgerei – Wer kann Hinweise geben?

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Samstagnachmittag, 12 Uhr und

Montagmorgen, 7 Uhr, hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür

zum Verkaufsraum einer Metzgerei in der Sinsheimer Straße auf und entwendete

etwa 100 Euro Bargeld. Der Sachschaden an der Tür liegt im mittleren

dreistelligen Bereich. Zeugen, welche im relevanten Zeitraum etwas Auffälliges

beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.:

06222/5709-0 zu kontaktieren.

St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Lkw flüchtete nach Unfall

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mehr als 5.000 Euro Schaden

verursachte der Fahrer eines LKW am Montagabend auf der L 628 und flüchtete

anschließend. Ein 36-Jähriger wollte gegen 19.30 Uhr, von St. Leon-Rot kommend,

auf die B3 in Fahrtrichtung Heidelberg abbiegen und fuhr dazu auf die

Linksabbiegerspur. Auf der Rechtsabbiegerspur stand zur selben Zeit eine

Zugmaschine mit Auflieger, welche kurz darauf begann seine Position zu

korrigieren. Beim Rangieren stieß er unbekannte Fahrer dabei mit dem Auflieger

mehrfach gegen den BMW des 36-Jährigen. Selbst nachdem der BMW-Fahrer mehrfach

hupte und aus dem Fahrzeug ausstieg um auf sich aufmerksam zu machen, streifte

der LKW-Fahrer erneut die Fahrzeugseite und bog daraufhin nach rechts ab und

fuhr davon.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen

und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter

Tel.: 06222 57090 zu melden.