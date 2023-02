Mannheim: Mario Barth am 30. April 2023 in der SAP Arena

Mannheim – Mario Barth kommt mit seinem Erfolgsprogramm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch . . .vielleicht“ am 30.04.2023 nach Mannheim in die SAP Arena. Er hat mit „Männer sind Frauen manchmal aber auch vielleicht“ den Nerv der Zeit getroffen. Mit den neuen absurden Geschichten aus dem Alltag des beliebten Deutschen Comedians begeistert er seine Fans. Bereits über 250.000 Tickets wurden im Rahmen seiner Tournee verkauft.

Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man sagen, tun oder essen darf? Davon bleibt auch Deutschlands erfolgreichster Comedian nicht verschont. In seinem aktuellen Bühnenprogramm gibt Mario Barth seine jüngsten Alltagsbeobachtungen auf unnachahmliche Weise zum Besten. Die Powerveganerin beim Grillabend, die Urlaubsbekanntschaft mit einer 92-Jährigen, Chaos im Kreißsaal, die Leiden als Beifahrer mit seiner Freundin am Steuer und viele zwerchfellerschütternde Anekdoten mehr – Mario Barth Fans können sich auf einen irrwitzigen Abend mit dem King of Comedy freuen.

Mario Barth

„Männer sind Frauen, manchmal aber auch … vielleicht“

30. April 2023

Mannheim SAP ARENA

Einlass: 17:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Preis: 39,95 € – 67,95 € (Inklusive Vorverkaufsgebühr)

Kartenvorverkauf

unter „Print your Ticket“ das Onlinesystem auf www.s-promotion.de – Tickets bequem zu Hause buchen und sofort ausdrucken! Sowie unter der Tickethotline 06073 – 722 740 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.