Frankfurt-Bahnhofsviertel / Aschaffenburg:

Festnahme eines Autodiebes – Gute Zusammenarbeit über die

Landesgrenzen hinweg

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg haben am

Montagabend (13.02.2023) einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen, der

verdächtigt wird, einen Tag zuvor im Frankfurter Bahnhofsviertel ein Fahrzeug

gestohlen zu haben.

Um kurz vor 23:00 Uhr geriet ein Ford Mondeo im Aschaffenburger Stadtgebiet in

eine Kontrolle von bayrischen Polizeibeamten. Am Steuer saß ein 33-jähriger

Mann. Nach der Überprüfung des Kennzeichens ließen sie bei ihm die Handschellen

klicken. Denn das Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben. Offenkundig saß

der angehaltene Mann in einem gestohlenen Fahrzeug.

Doch damit nicht genug. Der 33-Jährige verfügte noch nicht mal über eine gültige

Fahrerlaubnis und stand außerdem noch unter dem Einfluss von berauschenden

Mittel. Dies hatte natürlich Konsequenzen. Der entwendete Ford Mondeo wurde

sichergestellt, der einschlägig polizeibekannte Autofahrer umgehend aus dem

Verkehr gezogen und nach Frankfurt in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

verbracht, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er dem ihm flüchtig bekannten

Fahrzeughalter am Sonntagabend im Bahnhofsviertel zuerst den Autoschlüssel

gestohlen und kurz darauf dessen Pkw. Das Ende istbekannt.

Nun erwartet den 33-Jährigen neben dem Strafverfahren wegen des Verdachts des

Autodiebstahls auch eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie

des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Frankfurt-Unterliederbach: Versuchter Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer

Telekommunikationsfirma zu sein, ließ eine 92-jährige Frau am Montag (13.

Februar 2023) gegen 16:45 Uhr zwei Unbekannte in ihre Wohnung in der

Sieringstraße ein. Nachdem eine Nachbarin die beiden Männern in der Wohnung der

älteren Dame bemerkte, schreckten diese auf und ergriffen die Flucht.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 166 cm groß, schlank, Bart, schwarze Haare, bekleidet mit

einer schwarzen Fleece Jacke, einer schwarzen Hose und trug einen roten

Schlüsselbund um den Hals.

Täter 2:

Männlich, ca. 166 cm groß, schlank, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einer

grauen Jacke und einer grauen Jeans.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich beim örtlich

zuständigen Revier (17. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 – 11700 zu

melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung.

Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, vom Gesundheitsamt, von der

Polizei oder anderen Behörden zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen

zu gelangen. Seien sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Personen ohne Termin

vor der Tür stehen und rufen sie die Polizei.

Diebstahl im ICE – Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Einen 22-jährigen Mann aus Heidelberg, der am Montag

in einem ICE von Mannheim nach Frankfurt am Main einer Reisenden den Rucksack

gestohlen hatte, konnten Beamte der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof

festnehmen. Während der Fahrt hatte der Täter einen unbeobachteten Moment

ausgenutzt, um den Rucksack der 24-jährigen Frau zu entwenden. Als er wenig

später versuchte einer anderen Reisenden das Portemonnaie zu entwenden und

hierbei scheiterte, tauchte er zuerst im Gedränge des Zuges unter. Als der Zug

wenig später im Frankfurter Hauptbahnhof einfuhr, konnte er am Bahnsteig erkannt

und von einer Streife der Bundespolizei festgenommen werden. Der gestohlene

Rucksack, mit einem Laptop, einem Handy und persönlichen Sachen, konnte der

Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Nach Feststellung der Personalien und

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde der 22-Jährige wieder auf freien

Fuß gesetzt.

Frankfurt-Heddernheim: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Frankfurt (ots) – (fue) Der 26-jährige Fahrer eines Paketzustelldienstes stellte

sein Fahrzeug, einen Iveco-Transporter, am Montag (13. Februar 2023) gegen 12:30

Uhr ordnungsgemäß in der Ernst-Kahn-Straße ab. Hier näherte sich ein bislang

unbekannter Täter dem Fahrzeug, öffnete die Beifahrertür und entwendete die

schwarze Geldbörse des 26-Jährigen, in der sich neben 170 EUR Bargeld noch

Ausweisunterlagen und Bankkarten befanden. Zudem wurde ein kleines Paket

entwendet, dessen Inhalt nicht bekannt ist. Der Geschädigte konnte den Täter

noch beim Verlassen des Fahrzeuges sehen.

Demnach wird der Täter beschrieben als:

25-30 Jahre alt und etwa 170-175 cm groß. Dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einem

grünen Pullover, führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Frankfurt-Bockenheim: Verschwundener Strafgefangener wieder in Haft

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamten des Fahndungs- und

Observationskommissariats des Polizeipräsidiums Frankfurt ist am Mittwoch (13.

Februar 2022) ein abgängiger Strafgefangener ins Netz gegangen. Bei seiner

Festnahme im Stadtteil Bockenheim stellten die Beamten darüber hinaus eine

größere Menge an Betäubungsmitteln sicher.

Der 28-jährige Mann, welcher aufgrund einer Raubstraftat eine

Restfreiheitsstrafe von 4 Jahren in einer JVA abzusitzen hatte, verlängerte im

Dezember des vergangenen Jahres eigenmächtig seinen angetretenen Hafturlaub.

Intensiv geführte Ermittlungen brachten die Fahnder auf die Spur des seitdem

gesuchten Mannes, der gestern in Bonames in ein Fahrzeug zugestiegen war. Sie

nahmen verdeckt die Verfolgung auf. Am Römerhof / Zum Rebstockbad, als das

Fahrzeug verkehrsbedingt zum Stehen kam, erfolgte gegen 17:45 Uhr der Zugriff

der Beamten und die Festnahme des 28-Jährigen. Der Fahrer und ein weiterer

Insasse wurden nach Feststellung ihrer Personalien vor Ort entlassen.

Im Rahmen der Festnahme des 28-Jährigen fanden die Beamten in seiner

Umhängetasche zudem über 100 Gramm Kokain, mehrere Mobiltelefone, ein Messer

sowie in seiner Jackentasche zwei Plomben mit Haschisch und Kokain auf. Die

Beweismittel wurden sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen

des Verdachts des illegalen Drogenhandels eingeleitet.

Abschließend führte ihn der vorliegende Vollstreckungshaftbefehl auf direktem

Wege in die JVA Frankfurt.

Frankfurt-Schwanheim: Drogen sichergestellt – Streifenwagen beschmiert

Frankfurt (ots) – (th) Am Montagabend (13. Februar 2023) gegen 18:20 Uhr

kontrollierten Polizisten einen 21-jährigen Mann im Bereich der Straße „Im

Heisenrath“ in Schwanheim. Vorausgegangen waren Hinweise von Anwohnern auf eine

Gruppe von Jugendlichen, die in diesem Bereich Drogen konsumieren würden. Bei

Eintreffen der Streife konnten lediglich noch zwei Jugendliche festgestellt

werden, von denen einer beim Erblicken des Streifenwagens sofort die Flucht

ergriff. Der 21-Jährige, der in diesem Moment Lachgas durch einen Ballon

inhalierte, versuchte ebenfalls zu flüchten, konnte aber bereits nach ca. 200

Metern eingeholt werden. Im Rahmen der Personenkontrolle fanden die

Polizeibeamten ca. 60 Gramm Haschisch, sowie über 6000 Euro Bargeld.

Eine im Anschluss beim Beschuldigten durchgeführte Wohnungsdurchsuchung in

unmittelbarer Nähe führte nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel. Während der

Durchsuchungsmaßnahmen wurde der im Bereich der Wohnanschrift des Beschuldigten

geparkte Streifenwagen stark verschmutzt. Unbekannte Täter schütteten eine

erhebliche Menge grüner Farbe über die Frontscheibe und die Motorhaube.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort

entlassen, die Ermittlungen zu der Beschädigung des Streifenwagens dauern an

Notorischer Schwarzfahrer muss für vier Monate ins Gefängnis – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Bei einer Routinekontrolle im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens verhafteten Bundespolizisten am 13. Februar einen 51-jährigen Deutschen. Im August 2022 war dieser vor dem Amtsgericht Frankfurt wegen Erschleichens von Leistungen in 14 Fällen zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt worden. Da er diese in der Folge nicht zahlte, ließ die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zwischenzeitlich mit Haftbefehl nach ihm suchen. Die Bundespolizei lieferte den polizeibekannten Mann in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein, wo er nun eine viermonatige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Ebenfalls wegen Leistungserschleichung verurteilt und deshalb mit Haftbefehl gesucht wurde eine 23-jährige Deutsche, die Bundespolizisten zunächst bei der Ausreisekontrolle nach Istanbul festnahmen. Sie beglich die offene Geldstrafe in Höhe von 150 Euro und vermied so einen zweiwöchigen Gefängnisaufenthalt.

Auf dem Weg nach Istanbul befand sich auch ein 30-jähriger Georgier, als Bundespolizisten ihn bei der Ausreisekontrolle stoppten. Wegen Diebstahls war er im August 2020 vom Amtsgericht Offenbach zu einer Geldstrafe von insgesamt 30 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden, wovon noch 840 Euro zu begleichen waren. Seit September 2022 ließ die Staatsanwaltschaft Darmstadt deshalb mit Haftbefehl nach ihm suchen. Er zahlte nun den offenen Betrag und durfte anschließend seine Reise fortsetzen.

Einen 27-jährigen Deutschen nahmen Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle nach Taipeh / Taiwan fest. Die Staatsanwaltschaft Hamburg suchte mit Haftbefehl nach dem Mann, der im Februar 2022 vor dem Amtsgericht Hamburg wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden war. Eine drohende Ersatzfreiheitsstrafe von rund drei Monaten konnte der 27-Jährige allerdings abwenden: Ein Freund zahlte die noch offene Geldstrafe von 2.490 Euro bei einer Polizeidienststelle in Hamburg-Wandsbek ein. Anschließend durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

Frankfurt-Heddernheim: Schwere Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 51 und 52 Jahre alte Männer gerieten am Sonntagabend

(12. Februar 2023) in Heddernheim auf offener Straße in einen verbalen Streit,

welcher sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es gegen 17.50 Uhr im Bereich Brühlstraße /

Heddernheimer Landstraße zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern. Nach

derzeitigen Erkenntnissen soll der 52-Jährige dem 51-Jährigen bei einem

darauffolgenden Gerangel in einen Finger gebissen habe, wobei ein Fingerglied

abgetrennt wurde. Der schwerverletzte Geschädigte kam später zur medizinischen

Behandlung in ein Krankenhaus. Der 52-jährige Beschuldigte wurde noch vor Ort

festgenommen. Ein bei ihm durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 0,97 Promille.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten nach

Hause. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung

eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.