Cölbe: Audi Q5 gestohlen

Zwischen Montagnachmittag (17.30 Uhr) und dem frühen Dienstagmorgen (5.30 Uhr) schlugen Autodiebe in Cölbe zu. Aus einem Carport in der Straße „Unterm Goldberg“ entwendeten die Kriminellen einen geparkten, grauen Audi Q5 im Wert von etwa 25.000 Euro. Zumindest bis zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen „MR-WQ 555“ angebracht gewesen. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren PKW-Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum vor Ort Verdächtiges hatten beobachten können, sich unter Tel. 06421/4060 mit den Ermittlern in Verbindung zu melden.

Kirchhain: Erst Auto verschmiert dann Zeugen angegriffen

Wie er auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Mühlgasse ein parkendes Auto mit Bauschaum beschmierte, beobachte ein aufmerksamer Anwohner am Montagabend (13.02.2023) wenige Minuten vor 20 Uhr einen deutsch ohne Akzent sprechenden, etwa 30 Jahre alten, ungefähr 170 cm großen, ungepflegten Mann mit kräftiger Statur und Vollbart, der bekleidet war mit einer Jacke in Tarnmuster, dunkler Hose und Wollmütze und zudem einen Rucksack bei sich trug. Im Bereich des Verbindungsweges zur Borngasse von dem Zeugen auf sein Handeln angesprochen, besprühte der Unbekannte diesen mit Pfefferspray und drohte dem 49-Jährigen verbal, ihn in mit einem Messer zu verletzten, sollte der Zeuge näher kommen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Altstadt.

Nun ermittelt die Polizei in Stadtallendorf aufgrund gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06428/93050 zu melden.

Rauschenberg: Polizei sucht gefährdete Autofahrer

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag (9.2.23) auf der B3 bei Rauschenberg ermittelt die Polizei in Stadtallendorf. Gegen 14.40 Uhr war der 57 Jahre alte Fahrer eines weißen Iveco unterwegs aus Schönstadt in Richtung Wohra, als er zum Überholen des vor ihm fahrenden Sattelzuges ansetzte, diesen aufgrund herannahenden Gegenverkehrs abbrechen musste und dabei den Auflieger der Zugmaschine touchierte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Zeugenangaben zufolge hatte das entgegenkommenden Fahrzeug, um einer Kollision zu entgehen, ausweichen müssen und war daraufhin im Graben gelandet. Als die hinzugerufenen Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, fehlte von besagtem Auto jedoch jede Spur. Die Insassen des ausweichenden Fahrzeuges werden daher, ebenso wie mögliche weitere Zeugen, gebeten, sich unter Tel. 06428/93050 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Dienstag (14.02.2023) im Wiesenweg in Weipoltshausen einen Zigarettenautomaten.

Anwohner waren gegen 0.20 Uhr durch einen lauten Knall unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Durch die Wucht der Detonation wurde das Gerät erheblich beschädigt und mehrere Meter weit durch die Luft, bis auf den Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses, geschleudert. Auch die Fassade des Gebäudes, an welchem der Automat zuvor angebracht gewesen war, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Experten der Kriminalpolizei sicherten bereits in der Nacht vor Ort mögliche Spuren. Was genau entwendet wurde, steht bislang nicht abschließend fest.

Anwohner hatten kurz nach der Tat einen mit zwei Personen besetzten Motorroller bemerkt, der in einen nahen Feldweg einbog und in Richtung Kirchvers davonfuhr. Mögliche weitere, den Ermittlern bislang namentlich nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Kripo in Marburg zu melden.