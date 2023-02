Rehwild nach Verkehrsunfall von unbekannten Tätern ausgenommen; Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Bei der Polizei in Eschwege ist aktuell ein Fall von Jagdwilderei zur Anzeige gebracht worden. Offenbar haben Unbekannte ein bei einem Wildunfall zu Tode gekommenes Reh jagdgerecht ausgenommen und Teile des Kadavers im Wert von 60 Euro verbotswidrig zur Fleischverwertung mitgenommen. Die Polizei in Eschwege hat nun Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise.

Wildunfall am 06.02.2023 auf der Landesstraße 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone

Aufgrund eines Wildunfalls, der sich bereits vergangene Woche Montag gegen 06.57 Uhr auf der Landesstraße L 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone ereignete, ist der zuständige Jagdpächter zur Abholung des Kadavers informiert worden. Das tote Tier konnte seinerzeit durch den Jagdpächter aber an der Unfallstelle nicht mehr aufgefunden werden, so dass er unverrichteter Dinge wieder wegfahren musste.

Kadaver im Feld gefunden; Rehkeulen jagdgerecht ausgenommen und gestohlen

Zwei Tage später ist das tote Tier dann schließlich doch noch auf einem Feld abseits der Landstraße L 3403 und damit unweit der Unfallstelle aufgefunden worden. Unbekannte hatten von dem Rehkadaver zuvor die Keulen herausgetrennt und verbotswidrig zur Fleischverwertung mitgenommen. Der Schaden wird hier mit 60 Euro angegeben. Diese strafbare Handlung, die den Tatbestand der Jagdwilderei gem. § 292 StGB erfüllt, ereignete sich mutmaßlich zwischen dem 06.02.203 (08.00 Uhr) und Mittwoch (08.30 Uhr). Hinweise in dem Fall nimmt hier die Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Hintergrund zur Strafbarkeit der Jagdwilderei

Während ein normaler Wildunfall für einen Unfallbeteiligten außer einem Schaden am eigenen Fahrzeug grundsätzlich meistens folgenlos bleibt, sieht es bei der Mitnahme eines verwertbaren Wildtiers schon anders aus. Die Mitnahme eines solchen Tierkadavers oder auch die fachgerechte Entnahme von verwertbarem Fleisch erfüllen in dem Fall den Tatbestand der Jagdwilderei gem. § 292 StGB. Die Strafandrohung liegt hier bei einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe, in besonders schweren Fällen kann auch eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren verhängt werden.

Gegen Hauswand gerollt

Um 10:40 Uhr parkte gestern Vormittag ein 59-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf seinen Pkw auf dem öffentlichen Parkplatz am Brunnenplatz in Bad Sooden-Allendorf. Da er offensichtlich die Handbremse nicht fest genug angezogen hatte, setzte sich das Auto in Bewegung und rollte dadurch gegen eine Hauswand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 02:00 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 47-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die L 3241 vom Meißner kommend in Richtung Vockerode. In einer Linkskurve kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch ein Verkehrszeichen (Richtungstafel in Kurven). Der Pkw war dadurch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 00:35 Uhr ereignete sich vergangene Nacht ein Wildunfall auf der L 3467 in der Gemarkung von Meinhard-Frieda, wo ein Reh von dem Pkw einer 45-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard erfasst wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Diebstahl von Mercedesstern

Nachträglich angezeigt wurde gestern ein Diebstahl, der sich bereits zwischen dem 10.02.23, 19:30 Uhr und dem 11.02.23, 12:00 Uhr in der Bergstraße in Wanfried-Aue ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde der Mercedesstern von einem entsprechenden Pkw abmontiert und entwendet. Schaden: 50 EUR. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag auf der B 7 bei Hessisch Lichtenau ereignete. Um 16:01 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Gerstungen mit seinem Pkw die B 7 von Helsa in Richtung Hessisch Lichtenau. Ein vorausfahrender 35-Jähriger aus Hessisch Lichtenau musste mit seinem Pkw an der Ampel anhalten, was der nachfolgende 60-Jährige zu spät bemerkte und dadurch auffuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Fahrer blieben unverletzt.

Einbruch auf Sportplatz

Zwischen dem 04.02.23, 16:00 Uhr und dem 13.02.23, 19:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Lichtenauer Fußballvereins in der Biegenstraße in Hessisch Lichtenau. Dort wurde die Tür eines Schuppens aufgehebelt und die Schränke durchsucht und dabei auch beschädigt. Offensichtlich wurde nichts entwendet; der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl von Geldbörsen, Trickdiebstahl

Am gestrigen Montag ereignete sich ein Trickdiebstahl auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Eschwege. Gegen 11:30 Uhr stellte eine 82-Jährige aus der Gemeinde Wehretal nach ihrem Einkauf ihren Einkaufskorb in ihren Pkw ab. Währenddessen wurde sie von einem Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen, der ihr zeitgleich ein Handy vorhielt und sie auf diese Weise etwas von ihrem (unverschlossenen) Pkw weglockte. Durch zwei Mittäter wurde dann die Autotür unbemerkt geöffnet und das auf dem Einkaufskorb liegende Portmonee entwendet. Den Diebstahl bemerkte die 82-Jährige erst daheim, als sie ihren Einkauf auspackte.

Den Täter, der sie ansprach, kann wie folgt beschrieben werden:

arabisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt und von sehr korpulenter Gestalt. Der Tatverdächtige hat schwarze kurz gelockte Haare, einen Bart und ein „eckiges“ Gesicht. Bekleidet war er mit einer braun-grünen Tarnjacke und einer schwarzen Cargohose. Die beiden anderen Tatverdächtigen werden als etwas jünger und kleiner beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Dieselkraftstoff

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Steinbruchs in der Gemarkung von Herleshausen-Nesselröden ein. Wie gestern festgestellt wurde, haben der oder die Täter zuvor das Schloss der Zufahrtsschranke „geknackt“, um die Schranke öffnen und um auf das Gelände fahren zu können.

Videokamera entwendet

Eine installierte Videokamera wurde samt Stange aus der Verankerung gerissen; die Kamera selbst war nicht mehr auffindbar und wurde offensichtlich entwendet.

Zwei Container, die auf dem Gelände aufgestellt sind, wurden seitens der Täter aufgebrochen. Aus einem Tanklager wurden dann dann ca. 400 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und die elektronische Kraftstoffpumpe entwendet. Weitere 800 Liter Diesel wurden aus einem Kettenbagger abgezapft. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3000 EUR.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660.