Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch in Getränkemarkt fest

In der Nacht von Montag (13. Februar) auf Dienstag (14. Februar) kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Bad Wildunger Itzelstraße. Aufgrund der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei, unmittelbar nach der Tat einen Verdächtigen festzunehmen.

Gegen 01.00 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizeistation Bad Wildungen. Er schilderte, dass er gerade einen Mann beobachte, der eine Scheibe eines Getränkemarktes in der Itzelstraße eingeschlagen habe. Von dem mutmaßlichen Täter konnte er eine Personenbeschreibung abgeben.

Wenige Minuten danach trafen zwei Streifenwagen der Bad Wildunger Polizei am Tatort ein, sie konnten gerade noch sehen, wie ein unbekannter Tatverdächtiger flüchtete. Die Polizisten nahmen zu Fuß und mit einem Streifenwagen die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Bahnhofstraße und von dort weiter zur Fußgängerunterführung in Richtung Rörigstraße. Die Flucht endete im Königsquellenweg, wo der Tatverdächtige entkräftet aufgeben musste und durch die Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden konnte.

Anschließend zeigte er sich kooperativ. Er gab zu, dass er in den Getränkemarkt eingebrochen war und mehrere Flaschen alkoholischer Getränke gestohlen hatte. Diese hatte er jedoch auf der Flucht verloren, dabei waren die Flaschen teilweise zerbrochen. Der Großteil des Diebesgutes konnte jedoch unbeschädigt auf dem Fluchtweg des Tatverdächtigen sichergestellt werden. Bei ihm wurde noch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Tatverdächtige ein Loch in eine Scheibe des Getränkemarktes geschlagen hatte und dadurch einsteigen konnte.

Nachdem der in Bad Wildungen wohnende Tatverdächtige identifiziert werden konnte und die weiteren polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der 23-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er wird sich aber demnächst wegen schweren Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Bad Wildungen – Burgwald – Zwei Autos gestohlen

In der Nacht von Montag (13. Februar) auf Dienstag 14. Februar)entwendeten Unbekannte zwei abgeschlossene Autos in Bad Wildungen-Odershausen und Burgwald-Bottendorf.

In Odershausen hatte es die unbekannten Diebe auf einen weißen Audi Q 5 abgesehen, der auf dem Hof vor einem Haus im Köppelweg stand. Das Auto hat einen Wert von etwa 40.000 Euro. Am Dienstagmorgen gegen 04.30 Uhr hatte der Besitzer bemerkt, dass das Auto nicht mehr an seinem Platz stand.

In Bottendorf entwendeten die Täter einen schwarzen BMW X3 im Wert von etwa 50.000 Euro. Das Auto stand ebenfalls im Freien, in der Einfahrt vor einem Haus in der Straße Am Bornhäuschen. Der Autodiebstahl wurde am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr festgestellt.

Wie die Täter bei den Diebstählen vorgingen ist momentan noch unklar. Es besteht aber der Verdacht, dass sie sich die Keyless-Go-Technik der Autos zunutze machten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Korbach geführt. Zeugen, die vergangene Nacht in Odershausen oder Bottendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05631-9710.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen, rät die Polizei:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Autos, ob der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste am Schlüssel, die Keyless-Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Es gibt funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Twistetal-Gembeck – Schuppen mit Hühnerstall und Unterstand abgebrannt

Am Montagabend kam es im Twistetaler Ortsteil Gembeck zu einem Brand eines Schuppens mit Hühnerstall und Unterstand.

Die Polizeistation Korbach erhielt um 19.55 Uhr die Mitteilung, dass in Gembeck ein Schuppen brennt. Als die Streife kurze Zeit später am Brandort eintraf, waren die Feuerwehren der Twistetaler Ortsteile, aus Vasbeck und Bad Arolsen bereits im Einsatz. Der Schuppen brannte jedoch größtenteils ab.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass zwei Zeuginnen den Besitzer auf den Brand des Schuppens aufmerksam gemacht hatte. Dieser hatte noch vergeblich versucht, die Hühner aus dem Stall zu retten. Nach bisherigen Erkenntnissen verendeten sechs Hühner.

In dem Schuppen befanden sich außerdem ein Traktor und mehrere Gartengeräte, die durch den Brand erheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest, bewegt sich aber im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei Korbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise.