Fahrradfahrer bei Unfall in Baunatal schwer verletzt

Baunatal (Landkreis Kassel): Am heutigen Dienstagmorgen wurde ein Fahrradfahrer an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee/ Schulze-Delitzsch-Straße in Baunatal von einem Pkw erfasst. Der 30-jährige Zweiradfahrer aus Baunatal erlitt dabei schwere, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte ihn in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichten, war ein 30 Jahre alter Mann aus Baunatal gegen 6:45 Uhr mit seinem Auto auf der Friedrich-Ebert-Allee unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Hierbei achtete er nicht auf den Fahrradfahrer, der die Schulze-Delitzsch-Straße an der grünen Fußgängerampel überquerte. Der von der Fahrzeugfront erfasste 30-Jährige stürzte vom Fahrrad auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Das Herrenrad wurde stark beschädigt. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an der Motorhaube des Autos.

Öffentlichkeitsfahndung mit Foto und Video nach Brandstiftung in Kasseler Südstadt: Polizei erbittet Hinweise

(Bitte beachten Sie das unter https://k.polizei.hessen.de/261310503 veröffentlichte Video der Tat.)

Kassel-Süd: Nach einer Brandstiftung vor einem Imbiss in der Kasseler Südstadt am 25. November 2022 konnte der bislang unbekannte Täter trotz intensiver Ermittlungen nicht identifiziert werden. Daher hat ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto und einem Video einer Überwachungskamera angeordnet. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo erhoffen sich durch die Veröffentlichung nun, Hinweise auf den Brandstifter aus der Bevölkerung zu erhalten.

Die Tat in der Frankfurter Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße, hatte sich am 25. November 2022 gegen 2:15 Uhr ereignet. Der bislang unbekannte Täter hatte zu dieser Zeit weiße Platten, ähnlich einer Schrankwand, und einen Karton mit unbekanntem Inhalt vor den Imbiss verbracht. Anschließend steckte er die platzierten Gegenstände an und legte so den Brand, bevor er die Flucht ergriff. Ein zufällig vorbeikommender Lkw-Fahrer war auf das Feuer vor dem Lokal aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert, während er sofort mit zwei Feuerlöschern begann zu löschen. So konnte zwar eine weitere Ausbreitung des Brandes bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden, dennoch entstand an dem Imbiss ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 60 Jahre alten und schlanken Mann mit schütterem Haar/ Halbglatze, der eine dunkelgraue Jacke, einen hellen Pullover, eine dunkle Hose und Handschuhe trug. Bei seiner Flucht hielt er eine rote Tasche in der Hand.

Zeugen, die den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.