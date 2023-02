Deutlich überladenes Gespann gestoppt

Kirchheim. Am Montag (13.02.), gegen 9:45 Uhr, fiel einer Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld im Bereich des Hattenbacher Dreieckes ein rumänischer Klein-Lkw mit einem Anhänger und darauf geladenem Pkw auf.

Für die Beamten ergab sich – da für das Zugfahrzeug ein maximal zulässiges Gesamtgewicht von 3.500 Kilogramm erlaubt war – schnell der Verdacht, dass das Gespann nicht unerheblich überladen sein könnte. Bei der anschließenden Überprüfung am Kirchheimer Dreieck stellten die Polizisten fest, dass das aufgeladene Auto als Transportbox für Koffer und Pakete genutzt wurde. Auch das Zugfahrzeug war bis unters Dach mit Zaunelementen, Bauholz und Metallständern beladen.

Um das tatsächliche Gewicht des Gespanns zu bestimmten, wurde schließlich eine Verwiegung auf einer speziellen Fahrzeugwaage in Bad Hersfeld durchgeführt. Dort bestätigte sich der Verdacht der Beamten: Der Klein-Lkw brachte erstaunliche 6890 Kilogramm auf die Waage. Der Anhänger war – bei zulässigen 2.000 Kilogramm – zudem ebenfalls mit rund 600 Kilogramm zu viel unterwegs.

Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin mit diesem Fahrzeuggespann die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste der Mann eine hohe dreistellige Strafe zahlen. Die Ladung wurde anschließend auf drei andere Lkw zum Weitertransport umgeladen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hilders. Am Montag (13.02.), gegen 12:15 Uhr, ereignete sich in der Gemeinde Ebersburg – auf der K 48 zwischen Weyhers und Schmalnau – ein Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger PKW-Fahrer aus dieser Gemeinde überholte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verbotswidrig einen unbesetzten Kraftomnibus. Aus noch unklarer Ursache kam es auf der engen Fahrbahn zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw nach links von der Fahrbahn abkam. Der 48-jährige Busfahrer eines Unternehmens aus Künzell und der Pkw-Fahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von insgesamt circa 25.000 Euro.

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Sonntag (12.02.), gegen 11:30 Uhr bis Montag (13.02.), gegen 11 Uhr, parkte eine 57-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren blauen Netherland Car „Space Star“ auf dem Parkplatz des Marktplatzes. Vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken touchierte ein unbekannter Fahrer die Fahrerseite des geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Montag (13.02.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck den Seilerweg in Fahrtrichtung Gotzbertstraße. Ein 26-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr mit einem Kleinbus zeitgleich die Straße „Am Wendeberg“ in Fahrtrichtung Seilerweg. Im Kreuzungsbereich stieß der 26-Jährige aus noch unklarer Ursache mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus Hauneck zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Sachbeschädigung an Gartenhütte

Alsfeld. Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Freitag, 10.02., und Montag, 13.02., das Fenster einer Gartenhütte im Klostermaueweg ein, betrat diese und verwüstete den Innenraum. Der Sachsachen beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Elektrogerät aus Hotel

Wildeck. Zwei bislang unbekannte Personen brachen am frühen Montagmorgen eine Nebeneingangstür eines Hotels in der Eisenacher Straße auf und durchsuchten offensichtlich die Räumlichkeiten im Anschluss nach Wertgegenständen. Aus einem weiteren Gebäude im Bereich der Hotelanlage entwendeten die Täter dann einen Panasonic Fernseher sowie einen rollbaren Fernsehständer im Wert von circa 1200 Euro. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einer Schule

Fulda. Im Zeitraum von Freitag (10.02.) bis zum Montag (13.02.) gelangten bisher Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Grundschule in der Terrassenstraße. Der/die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen kleinstelligen Bargeldbetrag. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 4 – Zwei Personen schwer verletzt – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Friedewald (ots)

Am Montag, dem 13. Februar 2023, gegen 19:15 Uhr, kam es auf der BAB 4, Kirchheim in Richtung Dresden, zwischen der AS Friedewald und der AS Wildeck-Hönebach, ca. km 340,000, Gemarkung Wildeck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger Ukrainer mit einem polnischen Kleintransporter den o. g. Autobahnabschnitt auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke, von dort wurde er abgewiesen und schleuderte über alle zwei Fahrstreifen in Richtung Außenschutzplanke, durch den heftigen Aufprall wurde er abermals abgewiesen und wieder in Richtung Mittelschutzplanke geschleudert, dort kam der Kleintransporter zum Stehen.

Eine Rundfunkwarnmeldung wurde umgehend veranlasst.

Der Fahrer des Kleintransporters konnte sein Fahrzeug ohne fremde Hilfe verlassen, die herbeigeilten Ersthelfer stellten eine Platzwunde am Hinterkopf fest.

Ein nachfolgender 72-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Zwickau erkannte die ungesicherte Unfallstelle zu spät und fuhr auf das Heck des Kleintransporters auf. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt und zunächst eingeklemmt, dieser konnte jedoch kurze Zeit später durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die aufnehmende Funkstreife starker Alkoholgeruch bei dem Fahrer des Kleintransporters festgestellt werden, ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest wurde verweigert. Die erforderliche Blutentnahme erfolgte im Anschluss an die Unfallaufnahme im Klinikum Bad Hersfeld.

Aufgrund der vorliegenden Verletzungsmuster wurden alle beteiligten Personen nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Bad Hersfeld transportiert.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Feuerwehr Bad Hersfeld eingesetzt.

Über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden musste die BAB 4 in östlicher Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Es bildete sich ein entsprechender Rückstau auf der Bundesautobahn.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

