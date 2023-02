Wiesbaden: Die Polizei-News

Gewerbliches Gebäude von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 11.02.2023, 15.00 Uhr bis 13.02.2023, 09.20

Uhr,

(pl)In der Schiersteiner Straße wurde zwischen Samstagnachmittag und

Montagmorgen ein von mehreren Firmen genutztes Gebäude von Einbrechern

heimgesucht. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des an der Ecke zur

Platanenstraße befindlichen Gebäudes und gelangten hierdurch zunächst in die

Büroräume einer Baufirma. Nachdem sie diese Räumlichkeiten durchsucht und

Bargeld entwendet hatten, begaben sich die Einbrecher in den Hausflur und

brachen die Türen von zwei weiteren dort ansässigen Firmen sowie einer Wohnung

auf. Während sie aus den beiden Büroräumlichkeiten erneut Bargeld mitgehen

ließen, ist das Stehlgut aus der Wohnung noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Arztpraxis,

Wiesbaden, Nerotal, 12.02.2023, 14.00 Uhr bis 13.02.2023, 07.45 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagnachmittag uns Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine

Arztpraxis in der Straße „Nerotal“ ein. Die Einbrecher kletterten auf den Balkon

der Praxis und drangen dann durch die gewaltsam geöffnete Balkontür in die

Räumlichkeiten ein. Nachdem sie dann die Praxis nach Wertsachen durchsucht

hatten, ergriffen die Täter mit dem aufgefundenen Bargeld die Flucht. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Beim Geldwechseln bestohlen,

Wiesbaden, Wellritzstraße, 13.02.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag gelang es einem Betrüger in einem Restaurant in der

Wellritzstraße einem Angestellten Bargeld abzuluchsen. Der Täter fragte gegen

17.00 Uhr in dem Restaurant, ob er Geld gewechselt haben könne. Der

Restaurantmitarbeiter zeigte sich hilfsbereit und legte das Wechselgeld bereit.

Währenddessen wurde er von dem Täter offenbar geschickt abgelenkt und bemerkte

erst später, dass er bestohlen wurde. Der Dieb soll etwa 35-40 Jahre alt sowie

ca. 1,85-1,90 Meter groß gewesen sein und einen Vollbart gehabt haben. Getragen

habe er eine schwarze Baseballmütze, eine schwarze Lederjacke, ein helles

Oberteil, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher stößt auf Inhaber und flüchtet,

Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Sonntag, 12.02.2023, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in

Oestrich-Winkel eingestiegen und während der Tat auf den Besitzer gestoßen.

Trotz alledem gelang ihm mit Bargeld die Flucht. Gegen 02:30 Uhr wurde der

Besitzer des Lokals in der Hauptstraße durch einen Einbruchsalarm geweckt und

schaute daraufhin in seinem Lokal nach dem Rechten. Im Schankraum stieß er auf

einen männlichen Einbrecher, welcher beim Erblicken des Mitteilers die Beine in

die Hand nahm und über eine Terrasse in Richtung der Hermannstraße flüchtete. Im

Rahmen der Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er hatte

zuvor die Terrassentür der Gaststätte aufgebrochen und anschließend den Gast-und

Schankraum durchsucht. Bevor er auf den Inhaber stieß, gelang es ihm Bargeld an

sich zu nehmen und mit diesem letztlich zu verschwinden. Der Mann soll rund 180

cm groß und hellhäutig gewesen sein. Er habe eine ausländische Sprache

gesprochen und ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“ gehabt. Bekleidet sei er

mit einer Mütze und generell dunkler Kleidung gewesen.

Die Polizeistation in Rüdesheim nimmt Hinweise zum Einbruch unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Während der Schulzeit E-Scooter gestohlen, Eltville, Wiesweg, Montag,

13.02.2023, 08:00 Uhr bis 13:10 Uhr

(fh)Am Montag haben Diebe in Eltville während der Schulzeit eine Schülerin

bestohlen. Zu Unterrichtsbeginn stellte die Schülerin ihren E-Scooter der Marke

„Xiaomi“ am Fahrradabstellplatz der Schule ab und versah diesen mit einem

Schloss. Als sie nach Unterrichtsende gegen 13:10 Uhr zum Abstellort

zurückkehrte, fehlte von ihrem Zweirad jede Spur. Lediglich ein Teil des

Sicherheitsschlosses konnte vor Ort aufgefunden werden.

Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer

(06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

Schaufensterscheibe zerstört, Niedernhausen, Austraße, Sonntag, 12.02.2023,

00:00 Uhr

(fh)Einen rund 3.000 Euro teuren Sachschaden haben Unbekannte in der Nacht zum

Sonntag in Niedernhausen verursacht, indem sie eine Schaufensterscheibe

zerstörten. Gegen Mitternacht vernahm der Verantwortliche eines in der Idsteiner

Straße gelegenen Raumausstattungsgeschäftes mehrere laute Geräusche aus Richtung

des Einganges zum Geschäft. Als er kurz darauf nach dem Rechten sah, konnte er

mehrere Beschädigungen an der Schaufensterscheibe vorfinden. In den Laden waren

die Verursacher jedoch nicht eingebrochen. Der Hintergrund der Sachbeschädigung

ist bislang unbekannt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0.

Auspuffanlage von Transporter gestohlen, Idstein, Heftricher Straße, Freitag,

10.02.2023, 18:30 Uhr bis Samstag, 11.02.2023, 10:30 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Autoteilediebe in Idstein zugeschlagen. Am Samstagmorgen

fehlte an einem in der Heftricher Straße abgestellten VW Transporter ein Teil

der Auspuffanlage. Der Besitzer hatte am Abend zuvor sein Fahrzeug gegen 18:30

Uhr abgestellt. Es zeigte sich, dass Unbekannte zur Nachtzeit das hintere

Drittel der Anlage abmontiert und daraufhin gestohlen hatten. Von den Dieben

fehlt bislang jede Spur.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

bei der Polizeistation Idstein zu melden.