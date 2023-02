Auffälliger Ladendieb geschnappt

Dudenhofen (ots) – Am Montag 13.02.2023 gegen 20:05 Uhr entnahm ein 16-Jähriger zwei Flaschen Wein im Wert von sechs Euro aus der Auslage eines Supermarktes in der Dudenhofer Straße und steckte beide in seine Hose.

Beim Passieren der Kasse fiel der Kassiererin die auffällig ausgebeulte Hose auf, worauf sie den 16-Jährigen ansprach. Er räumte den Diebstahl ein. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten kein weiteres Diebesgut fest. Der junge Mann wurde seiner Mutter überstellt.

Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 13.02.2023, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Frankenthal die L 523 in Richtung Bobenheim-Roxheim. In Höhe des dortigen Weihers wollte ein 70-jähriger Mann aus Frankfurt vom Feldweg nach rechts auf die L 523 einbiegen und übersah hierbei den Pkw des 50-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 50-jährige Mann, sowie die beiden Insassen des Unfallverursachers leicht verletzt und zur Überprüfung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die L 523 kurzzeitig gesperrt werden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 13.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.