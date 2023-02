Ein Joint am Abend

Edenkoben (ots) – Stutzig wurden die Beamten bei einer Verkehrskontrolle eines 26 Jahre alten Autofahrers am heutigen Morgen (14.02.2023) um 11 Uhr in den Seewiesen. Stark zitternde Hände und ein heftiges Lidflattern waren Anzeichen, weshalb der Fahrer zur einem Schnelltest gebeten wurde. Dabei wurde festgestellt, dass er vor kurzem Cannabis konsumiert haben musste.

Auf Vorhalt gab er an, dass er am Abend einen Joint geraucht hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Weil er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, muss er sich zudem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots) – Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist in Deutschland ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück. Wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.

So wurden auch am heutigen Morgen in der Zeit zwischen 10-12 Uhr erneut 4 Autofahrer erwischt, die während der Fahrt telefonierten. Sie erwarten einen Bußgeldbescheid von 100 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Vier Autofahrer waren nicht gegurtet und mussten 30 Euro bezahlen. Bei weiteren 13 Fahrzeugen war die Beleuchtung defekt bzw. der Termin zur Hauptuntersuchung abgelaufen. Die Fahrer erhielten eine Kontrollaufforderung zur Beseitigung der Mängel.