Unfallzahlen in der Westpfalz unter Vor-Corona-Niveau

Kaiserslautern (ots) – Im vergangenen Jahr verunglückten weniger Menschen bei Verkehrsunfällen in der Westpfalz als vor der Corona-Pandemie. Das belegt die heute veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Westpfalz. Die Entwicklung in der Westpfalz knüpft damit an den landesweiten Trend an.

Während die Polizei in der Westpfalz 2019 noch 1.521 Unfälle mit Verletzten zählte, registrierte das Präsidium im vergangenen Jahr 1.428 Unfälle bei denen Menschen zu Schaden kamen. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit Verletzen ist demnach um 6,11 Prozent gesunken.

„Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist in allen Alters bezogenen Risikogruppen zurückgegangen“, so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. Die Zahl der Verunglückten fiel im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr um 9,07 Prozent niedriger aus. Wurden 2019 noch 1.644 Menschen bei Unfällen leicht verletzt, waren es im vergangenen Jahr nur noch 1.535 Menschen. Gegenüber 2019 sank auch die Zahl der schwer Verletzten von 329 auf 256 Personen. Die Zahl der tödlich Verunglückten fiel von 14 auf 13.

Als Unfallbeteiligte haben junge Erwachsene und Seniorinnen/Senioren bei mehr als zwei Drittel der Verkehrsunfälle die Hauptunfallursache gesetzt. Erfort zählt auf: „In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sind das unter anderem „Ungenügender Abstand“ und „Unangepasste Geschwindigkeit“.

Bei Menschen ab 65 Jahren sind die häufigsten Ursachen „Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren“ und ebenfalls „Ungenügender Abstand“.“

Obwohl das Polizeipräsidium im Jahr 2022 weniger Verkehrsunfälle registrierte, bei denen Geschwindigkeit eine Rolle spielte (die Zahl ging gegenüber 2019 um 472 auf 1.454 Unfälle zurück), verunglückten wegen unangepasster Geschwindigkeit die meisten Menschen tödlich.

7 Menschen kamen ums Leben, 94 wurden schwer und 320 Personen leicht verletzt.

Die Gefahr bei Verkehrsunfällen verletzt zu werden, war bei Unfällen mit der Ursache „Alkoholeinfluss“ am höchsten. Sie ist gegenüber 2019 um 10,26 Prozent beziehungsweise zehn Fälle gestiegen. Die Polizei zählte 86 Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss, dabei wurden 12 Personen schwer und 93 Personen leicht verletzt, 2 verunglückten tödlich.

Bei fast jedem dritten Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es zu Personenschäden.

Was die Statistik auch zeigt: In Relation zur gesamt Unfallzahl entfernte sich bei circa jedem fünften Verkehrsunfall mindestens ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Deshalb appelliert der Polizeisprecher: „Bei den Ermittlungen ist die Polizei regelmäßig auf Zeugenhinweise angewiesen, insbesondere bei sogenannten Bagatellunfällen, wie zum Beispiel Parkremplern, bei denen meist wenig Anhaltspunkte zur Täter-Ermittlung bestehen.“ Die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete, ist 2022 um 11,53 Prozent beziehungsweise 432 Fälle im Vergleich zum Jahr 2019 gesunken.

Erfort stellt fest: „Auch, wenn wir auf einem guten Weg sind: Es gibt noch viel zu tun bis wir unser Ziel „Null Verkehrstote“ erreicht haben.“ Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich an der Kampagne „Vision Zero“ des europäischen Netzwerks ROADPOL. Sie hat zum Ziel, die Zahl der Unfalltoten bis 2050 auf null zu reduzieren. Dazu hat die Polizei in der Westpfalz zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Die Maßnahmenpakete reichen unter anderem von Geschwindigkeitskontrollen bis hin zu Schwerpunktkontrollen.

Im vergangenen Jahr haben im Polizeipräsidium Westpfalz beispielsweise circa 18 Millionen Fahrzeuge Geschwindigkeitsmessstellen passiert, von denen 392.339 beanstandet wurden. Daraus resultierten 315.348 Verstöße (Bußgelder und Verwarnungen) und 3.335 Fahrverbote.

Ein wichtiger Aspekt der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit ist die Prävention. Neben der Ausbildung an den Jugendverkehrsschulen führten die Beamten auch einen Aktionstag „Sicher unterwegs“ für Seniorinnen und Senioren durch. Hinsichtlich des Präventionsangebotes gegen „Drogen im Straßenverkehr“ wurden Veranstaltungen in Schulen sowie Fahrschulen durchgeführt. Die Angebote erreichten 1.051 Schüler.

Im Jahr 2022 konnten durch polizeiliches Einschreiten 861 Trunkenheitsfahrten verhindert werden. Das Sicherstellen von Fahrzeugschlüsseln beziehungsweise Fahrzeugen vor dem Fahrtantritt konnte hierbei schwerwiegende Folgen verhindern.

Für 2023 gibt Erfort einen Ausblick: „Auch in diesem Jahr werden wir die Unfallentwicklung genau beobachten und gezielt Kontrollen durchführen. Mit Aktionen und Kampagnen werden wir die Risikogruppen ansprechen und weiter für ein rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr werben.“

Die Verkehrsunfallstatistik 2022 des Polizeipräsidiums Westpfalz finden Sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/service/statistiken/verkehrsstatistik/ auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. |erf

Motorrad steht in Flammen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Dienstag alarmierten Zeugen kurz vor ein Uhr die Rettungskräfte. Sie meldeten ein brennendes Motorrad im Geranienweg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Krad der Marke Yamasaki entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Warum das Motorrad in Brand geriet, ist unklar. Da auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Mitternacht und 01 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 369-2620 bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. |elz

Brand im Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Die Feuerwehr musste am Montagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Grüner Graben“ ausrücken. Anwohner stellten kurz vor neun Uhr eine Rauchentwicklung an einem Sicherungskasten fest und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen.

Die Bewohner mussten vorsichtshalber das Haus verlassen. Sie konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mindestens 4-stelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen. |elz

Parkendes Auto gestreift

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße „Am Harzhübel“ ein parkendes Auto. An dem schwarzen BMW entstand Sachschaden. An der Unfallstelle fanden die Beamten Fahrzeugteile, die vermutlich zu einem weißen Fiat Ducato gehören. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, fuhr der Verantwortliche weg.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag, 9:40 Uhr, den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Person auf Fahrbahn wird von Fahrzeug erfasst

A 6/Rtg. MA, zw. AS Waldmohr und AS Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Am 12.02.2023 gegen 15:20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass eine Person auf die Fahrbahn der Autobahn 6 (Richtungsfahrbahn Mannheim zwischen den Anschlussstellen Waldmohr und Bruchmühlbach-Miesau) lief. Mehrere Fahrzeuge mussten der Person ausweichen.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Im Nachhinein konnte ermittelt werden, dass es vermutlich zu einer seitlichen Kollision zwischen der Person und einem Fahrzeug gekommen ist. Die Person ist hiernach mit ihrem eigenen Fahrzeug, welches zuvor auf dem Seitenstreifen abgestellt wurde, weggefahren.

Bei dem PKW der Person hätte es sich um einen schwarzen VW Golf 6 mit KL-Kennzeichen gehandelt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Situation machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter der Tel: 063135340 oder per Mail (pastkaiserslautern@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.|past

Feuer in Altkleider-Container

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Lauterstraße einen Altkleider-Container in Brand gesetzt. Ein Zeuge meldete den Brand am Montagabend kurz vor 19 Uhr. Die Feuerwehr konnte den Container löschen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz