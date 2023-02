Bad Dürkheim: Sparkasse Rhein-Haardt zeichnet neun Vereine aus

Bad Dürkheim – Beim Fair Play-Wettbewerb der Sparkassen mit dem Südwestdeutschen Fußballverband steht der Fairnessgedanke im Fußball ganz oben. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte die Sparkasse Rhein-Haardt wieder die Teams prämieren, die in der zurückliegenden Saison am fairsten spielten.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein-Haardt Andreas Ott war leider verhindert. Marketingleiter Stefan Lahmert freute sich, insgesamt zehn Fußballteams aus dem Landkreis Bad Dürkheim und den Städten Frankenthal und Neustadt/Wstr. mit einem Geldpreis und einer Urkunde auszuzeichnen. Die Gewinnerteams aus verschiedenen Ligen-Kategorien wurden mit insgesamt 3.200 Euro für besonders faires Verhalten in der Fußballsaison 2021/2022 belohnt.

Die Vereine mit den wenigsten Fouls bzw. Strafpunkten stehen in der Rangliste ganz oben. Hierbei werden in den unterschiedlichen Spielklassen die gezeigten gelben, gelb-roten und roten Karten erfasst und in einem Punktesystem bewertet. Darüber hinaus fließen noch das Zuschauerverhalten, das Nichtantreten und Spielabbruch in die Bewertung ein.

Stefan Lahmert lobte die Fairness der Fußballerinnen und Fußballer in einer kleinen Feierstunde.

„Fairness im Sport und unserem Alltag ist in unserer erfolgsorientierten Gesellschaft heute nicht mehr selbstverständlich. Wichtig ist der Teamgeist und ein ehrliches anständiges Miteinander. Dies spielt nicht nur eine bedeutende Rolle im sport, sondern auch bei der Sparkasse Rhein-Haardt.“

Man lebe diese Haltung und Werte auch aktiv gegenüber den Kundinnen und Kunden.

Ausgezeichnete Vereine

Frauenfußball

Verbandsliga

Platz: FFC Niederkirchen, 500 Euro

Männer

Verbands-Landes-Bezirksliga / A-Klasse

Platz: TuS Diedesfeld, 500 Euro Platz: 1. FC 08 Haßloch I, 250 Euro Platz: TuS Altleiningen, 150 Euro

B-Klasse

Platz: 1. FC 23 Hambach I, 500 Euro Platz: SG 1946 Mußbach, 250 Euro Platz: 1. FC 08 Haßloch II, 150 Euro

C-Klasse