Karlsruhe – Vier mutmaßliche Ladendiebe in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Gleich vier Tatverdächtige wurden am Samstag nach mutmaßlich gemeinschaftlich

begangenen Ladendiebstählen vorläufig festgenommen und auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle

erließ und in Vollzug setzte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete die aus drei Frauen und einem Mann

bestehende Gruppierung gegen 18:30 Uhr in einer Drogeriefiliale in der

Karlsruher Innenstadt mehrere Parfüms, indem sie hierfür die Sicherungsetiketten

von den Verpackungen entfernten. Der Diebstahl wurde durch einen Ladendetektiv

beobachtet, der die Polizei verständigte.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen die 19- bis 54-jährigen Personen vorläufig

fest und fanden bei deren Durchsuchung weiteres mutmaßliches Diebesgut, welches

nach derzeitigen Erkenntnissen aus einem vorangegangenen Diebstahl in einer

Parfümerie in der Karlsruher Innenstadt stammt. Der Wert des Diebesguts beträgt

insgesamt über 900 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Marktplatz geführt.

Philippsburg – Gullideckel entfernt und Radfahrer gefährdet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Samstagnachmittag auf einer Straße im

Philippsburger Ortsteil Huttenheim einen Gullideckel auf einem Radweg entfernt.

Ein Fahrradfahrer wurde hierdurch gefährdet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei entfernten ein oder mehrere Täter am

11.02.2023 gegen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr einen eisernen Gullideckel auf dem

gepflasterten Fahrradweg zwischen der Philippsburger Straße und Waldstraße. Ein

vorbeifahrender 47-jähriger Radfahrer konnte offenbar gerade noch ausweichen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fahrradfahrer gibt 53-Jähriger eine Ohrfeige

Karlsruhe (ots) – Bei einer verbalen Diskussion in der Innenstadt-West kam es am

Samstagmittag zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Fahrradfahrern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 53-jährige Fahrradfahrerin gegen 15:00

Uhr entlang der Reinhold-Frank-Straße als sie von einem 46-jährigen

Fahrradfahrer überholt wurde. Da das Überholungsmanöver aus Sicht der

Radfahrerin sehr knapp war, beschwerte sie sich hierüber laut. Der angesprochene

Radfahrer hielt daraufhin an und griff die Frau wohl zunächst am Arm und

schüttelte sie. Danach gab er ihr eine Ohrfeige.

Da der 46-Jährige zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe

ausgeschrieben war, wurde er im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal

verbracht.

Östringen – Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt eine 21-jährige Kraftradfahrerin

bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag bei Östringen. Nach derzeitigen

Erkenntnissen fuhr die 21-Jährige gegen 15:20 Uhr mit ihrem Motorrad auf der

Landesstraße 552 von Odenheim kommend in Richtung Zeutern. In einer Linkskurve

verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Kraftrad und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Bei dem Unfall erlitt die junge Frau schwere Verletzungen und wurde

mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Einbruch in Apotheke

Karlsruhe (ots) – Drei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Montag

in eine Apotheke in der Landauer Straße ein. Nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen versuchten die Unbekannten gegen 01:20 Uhr zunächst eine

Glasschiebetür aufzuhebeln. Als dies misslang schlugen sie wenig später eine

Glasscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren

durchwühlten die Diebe ein Büro und öffneten mehreren Kassen. Da sich in den

Kassen lediglich Münzgeld befand, flüchteten die Einbrecher offenbar ohne

Diebesgut.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer

0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Kellerbrand in Hochhaus in der Bernsteinstraße, keine Personen verletzt

Karlsruhe (ots) – Im Keller eines Hochhauses in der Bernsteinstraße wurde am

frühen Freitagabend ein Brand mit starker Rauchentwicklung gemeldet. Aus diesem

Grund wurden die Bewohner des betroffenen Gebäudeflügels aufgefordert, ihre

Wohnungen zu verlassen. Insgesamt wurden 43 Personen evakuiert und zeitweise in

bereitgestellten Bussen der VBK untergebracht. Es wurde niemand verletzt und die

Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Laut Angaben der Feuerwehr war die Brandausbruchstelle in einem der

Kellerverschläge. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf weitere

Parzellen aus. Um 19.00 Uhr konnte der Brand vollständig durch die Feuerwehr

gelöscht werden.

Der Sachschaden wird derzeit auf 12.000EUR geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

13-jähriger von Straßenbahn an der Haltestelle Untermühlsiedlung in Karlsruhe erfasst

Karlsruhe (ots) – Am späten Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, überquerte das

Kind die Straßenbahnschienen auf der Durlacher Allee, Haltestelle

Untermühlsiedlung. Nach ersten Erkenntnissen bei der Unfallaufnahme missachtete

der 13-jährige hierbei das Rotlicht des Signalgebers und wurde von der

Straßenbahn erfasst. Der Junge kam zu Fall und erlitt eine schwere

Beinverletzung. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Lebensgefahr besteht nicht.