Mannheim: Nach Verfolgungsfahrt in Ludwigshafen im Bereich Mannheim verunfallt

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr verunfallte der 33-jährige

Fahrer eines BMW auf der Helmut-Schmidt-Brücke, nachdem er sich zuvor einer

Fahrzeugkontrolle entziehen wollte. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion

Ludwigshafen 1 hatten den Mann auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung

Mannheim festgestellt und zum Anhalten aufgefordert. Daraufhin ergriff der

BMW-Fahrer die Flucht. Im Laufe der Verfolgungsfahrt touchierte der

Unfallverursacher mehrfach die Leitpanke an genannter Örtlichkeit, verlor

anschließend im Kurvenbereich Richtung Helmut-Kohl Straße die Kontrolle über

sein Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit dem Mast der

dortigen Ampelanlage. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen

stellte sich heraus, dass der Fahrer mit 0,66 Promille in der Atemluft

alkoholisiert war und aktuell keinen Führerschein besitzt.

Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Die Ampelanlage war ebenfalls nicht mehr betriebsbereit und musste durch

einen Techniker repariert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.

20.000EUR.

Gegen den Fahrer wurden u.a. Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines

verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im

Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen und weitere Geschädigte dieses Vorfalls werden gebeten, sich beim

Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, unter 0621 470930 zu

melden.

Mannheim: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen führt zu Unfall mit sechsstelliger Schadenshöhe

Mannheim (ots) – Der 22-jährige Fahrer eines hochmotorisierten BMW verlor am

Samstagabend gegen 21:50 Uhr in der Hafenstraße im Stadtteil Neckarstadt, in

Höhe der dortigen Tankstelle, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins

Schleudern. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab, beschädigte Straßenteile,

eine Werbetafel, eine Packstation sowie eine Scheibe der dortigen Tankstelle. Am

BMW entstand Totalschaden und er musste nach Abschluss der Unfallaufnahme

abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 108.000 EUR.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines

verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Weiterhin hat er mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Mannheim-Innenstadt: Motorroller vor Abendakademie entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Samstagabend zwischen 19:30 Uhr und 24:00 Uhr gelang es

einer derzeit noch unbekannten Täterin oder einem unbekannten Täter das

Lenkradschloss eines an der Abendakademie abgestellten Motorrollers zu

überwinden und diesen schließlich zu entwenden. Der entstandene Schaden liegt

bei mehr als 2.500 Euro. Hinweise auf die Täterin oder den Täter gibt es derzeit

nicht. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nun Zeugen und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt/Rheinau: Einbruch in zwei Schulen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Eine unbekannte Täterschaft nutze das Wochenende aus und

verschaffte sich auf noch nicht abschließend geklärte Art Zutritt zur

Friedrich-List-Schule im Quadrat C3. Die Unbekannten hebelten im Inneren mehrere

Türen auf und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge

wurde nichts entwendet. Wonach die Täter gesucht haben, ist nicht bekannt. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf mehrere Tausend Euro. Das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den

Täterinnen oder Tätern geben können und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden. Auch in der Pfingstbergschule in der

Winterstraße verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem

sie eine Fensterscheibe einschlugen. Hier hebelten sie mehrere Schließfächer der

Lehrer auf und durchwühlten diese. Ob die Täterinnen oder Täter etwas entwendet

haben, ebenso wie die Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend geklärt

werden. In diesem Fall bittet das Polizeirevier Mannheim-Neckarau Zeugen der Tat

die Ermittler unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu kontaktieren.

Mannheim: 50-Jähriger springt auf die Fahrbahn und gefährdet den Straßenverkehr – Zeugenaufruf!

Mannheim (ots) – Am 11.02.2023 im Zeitraum zwischen 15:57 Uhr und 16:30 Uhr kam

es zu mehreren Anrufen von Verkehrsteilnehmern bei dem Führungs- und Lagezentrum

der Polizei, welche eine männliche Person auf der Fahrbahn der Ludwigshafener

Straße auf Höhe der dortigen Kleingartenanalage meldeten. Der Mann trug hierbei

eine auffällige pink-blaue Perücke. Immer wieder sprang der 50-Jährige auf die

Straße, sodass er sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Die anfahrenden

Verkehrsteilnehmer mussten dem 50-Jährigen ausweichen. Eine

Streifenwagenbesatzung konnte den Mann vor Ort antreffen und stellte fest, dass

sich dieser in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde im Nachgang in

medizinische Behandlung überstellt.

Aktuell hat die Polizei die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen und weitere Geschädigte dieses Vorfalls

werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden, unter:

0621-174 3310.

Mannheim-Lindenhof: Raub im Lanz-Park, Täterfestnahme

Mannheim (ots) – Am Freitagabend war die 13-jährige Geschädigte mit ihrer

Freundin auf dem Heimweg, als sie von zwei Jugendlichen angesprochen wurde. Die

Geschädigte kannte die beiden Jugendlichen vom Sehen her, so kam es zu einem

Gespräch in dessen Verlauf sie in den Lanz-Park geführt wurden. Hier bedrohten

die beiden jungen Männer die 13-jährige und entwendeten ihre Airpods sowie eine

Halskette. Nachdem sich die Jugendlichen entfernt hatten, verständigte die

Geschädigte unmittelbar die Polizei. Diese konnte im Nahbereich des Tatortes

einen Jugendlichen kontrollieren der dann im Nachgang auch zweifelsfrei als

einer der Täter identifiziert werden konnte. Die weiteren Ermittlungen zu dem

zweiten Täter dauern an und wurden vom Kriminaldauerdienst übernommen.

Mannheim-Schwetzingen: Verfolgungsfahrt mit Täterfestnahme

Mannheim-Schwetzingen (ots) – Am 11.02.2023 sollte gegen 00:21 Uhr ein silberner

Kleinwagen in Schwetzingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der

Fahrzeugführer missachtete die Anhaltezeichen der Beamten und beschleunigte auf

der Landstraße stadtauswärts sein Fahrzeug auf ca. 100 km/h. In Höhe des

Langlachweges umfuhr der Beschuldigte einen zweiten hinzugeeilten Streifenwagen.

Er setzte seine Flucht über die Seckenheimer Hauptstraße (L638) und Neckarhauser

Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit fort. In der Vogesenstraße verlor

der 19-jährige Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kollidierte mit einer Straßenlaterne. Er konnte widerstandslos festgenommen

werden. Bei dem Unfall erlitt er eine Gehirnerschütterung und musste zur

Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die genauen Hintergründe der

Flucht sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese wurden vom

Kriminaldauerdienst in Heidelberg aufgenommen.