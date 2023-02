Walldorf: Betrunkener Fahrzeugführer kollidiert auf der L 723 mit der Leitplanke

Walldorf (ots) – Ein 20-jähriger BMW-Fahrer kollidierte am Sonntagmorgen gegen 6

Uhr auf der Südumgehung der L723 in Fahrtrichtung Walldorf/Hockenheim mit der

rechtsseitig befindlichen Leitplanke. Im weiteren Verlauf geriet der Mann mit

seinem Fahrzeug auf die Leitplanke und verunfallte letztlich im Grünstreifen. Im

Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten eine deutliche

Alkoholisierung beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen

Wert von 1,68 Promille. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde er vorsorglich durch

einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Dieses konnte er

zwischenzeitlich wieder verlassen.

Der BMW musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen wurde eine

Blutprobe beim Unfallverursacher entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Weinheim: Mehrere Infotafeln der Stadt beschädigt – Zeugenaufruf!

Weinheim (ots) – In Weinheim wurden zwischen Freitag, 23:45 Uhr und Samstag

10:00 Uhr mehrere Infotafeln des Grüffelowegs der Stadt Weinheim beschädigt. Die

Infotafeln wurden teilweise mit Graffiti beschmiert sowie aus der Verankerung

gerissen und verbogen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag

in vierstelliger Höhe geschätzt. Hinweise auf die Täterschaft liegen bisher

keine vor.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201 1003-0.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere PKW aufgebrochen und Lenkradsperren von Kleinkrafträdern überwunden – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gleich drei PKW-Aufbrüche, ein durchwühltes

Fahrzeug und drei beschädigte Kleinkrafträder wurden am vergangenen Wochenende

beim Polizeirevier Weinheim zur Anzeige gebracht. Zwischen Samstagnachmittag, 16

Uhr und Sonntagabend, 21 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter das hintere

Dreieckfenster eines PKWs in der Kurt-Schumacher-Straße ein und durchwühlte das

Fahrzeug. Da sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befanden, ging die

Täterschaft leer aus. Im Gegensatz dazu stahl eine unbekannte Täterschaft ein

Paket mit Schuhen, aus einem Audi, welcher wenige Meter vom ersten Fahrzeug

entfernt geparkt war. In den Audi gelangten die Unbekannten durch Einschlagen

eines Seitenfensters. In einer Tiefgarage der Kurt-Schumacher-Straße schlugen

unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag, 14:30 Uhr und Sonntagnachmittag,

14:30 Uhr sowohl das Dreiecksfenster als auch die Seitenscheibe eines Citroens

ein. Auch hier machten die Täter keine Beute. In eine weitere Tiefgarage, in der

Händelstraße, drang eine unbekannte Täterschaft zwischen Samstagabend, 22:30 Uhr

und Sonntagmorgen, 9 Uhr ein. An drei Kleinkrafträdern wurden die

Frontabdeckungen abgerissen. An zwei der drei Fahrzeugen überwanden die

Unbekannten die Lenkradsperren unter Gewalteinwirkung. Entwendet wurden nach

bisherigem Stand keine Fahrzeuge. Aus einem unverschlossenen Fiat, welcher

ebenfalls in der Tiefgarage parkte, fehlten jedoch mehrere Flaschen Alkohol

sowie eine Sporttasche. In allen Fällen hat das Polizeirevier Weinheim die

Ermittlungen u.a. wegen besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen.

Erste Spuren am Tatort wurden gesichert und werden nun ausgewertet. Inwiefern

die Taten miteinander zusammenhängen wird geprüft. Die Schadenshöhe kann derzeit

nicht beziffert werden. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06201/1003-0

entgegengenommen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten im Linienbus – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits vergangenen Freitag gegen 13 Uhr kam

es zwischen einem Fahrgast und dem Busfahrer eines Linienbusses am Hauptbahnhof

in Weinheim zu Streitigkeiten. Der 41-jährige Fahrgast, wollte dort mit seinem

Fahrrad zusteigen. Da im Bus der Platz für ein Fahrrad nicht mehr ausreichte,

musste dem Mann die Mitfahrt untersagt werden. In der Folge soll der 41-Jährige

den Busfahrer beleidigt und gegen den Bus gespuckt haben. Da die

Sachverhaltsschilderungen des Busfahrers und des 41-Jährigen voneinander

abweichen, sucht das Polizeirevier Weinheim nun Zeugen, welche den Vorfall

beobachtet haben. Diese können sich telefonisch unter 06201/1003-0 melden.

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand, zwei Verletzte

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Montagmorgen kurz nach 0 Uhr kam es

in der Eichenstraße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Nach derzeitigem

Stand der Ermittlungen brach der Brand im Bereich der Küche aus und konnte durch

die Feuerwehr Mauer gelöscht werden, bevor das Feuer auf weitere Räumlichkeiten

übergriff. Zur Brandursache können noch keine weiteren Aussagen getroffen

werden. Die beiden Bewohner des Hauses erlitten leichte Verletzungen und wurden

durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im

fünfstelligen Bereich.