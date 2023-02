Heidelberg-Neuenheim: Einbrecher entwenden Tresor aus Büroräumlichkeiten – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich zwischen

Samstagabend, gegen 18:30 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 09:15 Uhr gewaltsam

Zutritt zu einem im Erdgeschoss gelegenen Büro in der Moltkestraße und

entwendete hieraus einen Tresor. Die Täterschaft hebelte eine Terrassentür auf

und gelangte so in das Innere des Anwesens. Hieraus erbeutete sie einen Tresor,

in welchem sich Bargeld sowie hochwertiger Schmuck im Wert von mehreren tausend

Euro befand. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Heidelberg

übernommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg – Versuchter Betrug dank Bankmitarbeiters vereitelt

Heidelberg (ots) – Am 11.02. gegen 12:00 Uhr meldete ein Bankmitarbeiter der

Polizei einen ungewöhnlichen Überweisungsversuch von 3.000 Euro. Dieser

misslang, da die Empfängerdaten nicht korrekt waren. Bereits am Tag zuvor

missglückte die Überweisung aus diesem Grund, weshalb der Kunde nun die Bank

erneut aufsuchte um diesmal den Betrag in Bar einzuzahlen. Grund für den

versuchten Geldtransfer war, dass eine bislang unbekannte Täterin zuvor

telefonisch Kontakt zu dem Kunden aufnahm. In dem Telefonat spielte die Frau

vor, sie sei die Tochter des Herrn und benötige dringend 3.000 Euro. Die Täterin

sprach in einem guten Deutsch ohne Dialekt. Die Beamten klärten den Geschädigten

letztendlich auf, dass er auf einen „Trick“ reingefallen war. Zu einem Schaden

kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei

geführt./DL

Wie Sie sich verhalten sollen und davor schützen können, erfahren sie hier: http

s://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizis

ten/?fbclid=IwAR25sZeuB9FyYNhg9kkCf7axisHgvUde-73_DS1gQ6FfpmoYGkN3fOgROpk

Heidelberg – Kraftfahrzeugrennen endet in Polizeikontrolle

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:30 Uhr befand

sich eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte auf der Speyererstraße,

als sich unmittelbar vor ihnen zwei Fahrzeugführer an der Rotlicht anzeigenden

Ampel dazu entschlossen, ein „Rennen“ durch Heidelberg zu führen. Der

Mercedes-Fahrer und der Chrysler-Fahrer ließen hierfür zunächst die Motoren

aufheulen, um im Anschluss, beim Umschalten der Ampel auf Grünlicht mit starker

Beschleunigung, loszufahren. Das Rennen endete letztendlich im Diebsweg, wo die

Beamten den Mercedes-Fahrer einer Kontrolle unterziehen konnten. Der Fahrer des

Chryslers stoppte nicht und konnte sich der Kontrolle entziehen. Der 22-Jährige

Fahrer des hochmotorisierten Mercedes musste die polizeilichen Maßnahmen über

sich ergehen lassen und trat im Anschluss seinen Heimweg ohne Führerschein und

ohne seinen PKW an. Über den Verbleib dieser Gegenstände entscheidet das

Gericht. Zeugen die eventuell durch das Fahrverhalten der beiden

Verkehrsteilnehmer genötigt wurden oder sachdienliche Hinweise zu dem

Kraftfahrzeugrennen bzw. zu dem Chrysler-Fahrer machen können, werden gebeten

sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221-18570 in Verbindung zu

setzen.