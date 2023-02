Bergstrasse

Lampertheim: Einbrecher im Sportstudio/Geld gestohlen

Lampertheim (ots) – Mehrere hundert Euro aus einer zuvor gewaltsam geöffneten

Kasse, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (12.02.) aus

einem Sportstudio in der Wilhelmstraße gestohlen. Wie die Diebe in die

Räumlichkeiten gelangt waren, ist noch unklar. Die Ermittler beim Kommissariat

42 in Lampertheim haben den Fall übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lörzenbach (ots) – Lörzenbach (ots) – In der Nacht von Sonntag (12.02.2023 ) auf

Montag (13.02.2023) wurde „Am Sportplatz“ in Lörzenbach ein roter Peugeot an der

linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug der Geschädigten wurde

ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher

entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu

kümmern. Es handelte sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug. Der Fremdschaden

lässt sich auf ca. 1000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang

oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der

Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Biblis: Einbruch in Einfamilienhaus

Biblis (ots) – Am Sonntagmorgen (12.02.) wurde über den Keller in ein

Einfamilienhaus in der „Gänsau“ eingebrochen. Anschließend floh der Täter durch

den Garten. Was er hierbei erbeuten konnte ist noch unbekannt. Wer verdächtige

Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich unter 06252

706-0 an das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim zu wenden.

Lampertheim: Wohnungseinbruch – Tatverdächtiger festgenommen

Lampertheim (ots) – Am Freitagabend (10.02.) versuchte ein Einbrecher in ein

Haus im Sandtorfer Weg zu gelangen. Hierbei konnte er von dem Bewohner über eine

Kamera beobachtet werden. Dieser rief die Polizei, welche den flüchtenden

Verdächtigen, ein 48-Jähriger aus Lampertheim, festnahm. Dieser gestand umgehend

die Tat und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizei. Nach Abschluss der

ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob ihm

auch andere Wohnungseinbrüche in der Umgebung anzulasten sind, ist Gegenstand

der nun laufenden Ermittlungen.

Heppenheim: Verkehrsteilnehmer baut Unfall und fährt davon / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Am Montagmorgen (13.2.) beschädigte ein noch unbekannter

Verkehrsteilnehmer gegen 10.15 Uhr „In der Lahrbach“ einen geparkten, silbernen

Mercedes an der rechten Fahrzeugseite in Höhe des hinteren Radkastens. Der

Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug

entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein

Schaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die

Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706 – 0 entgegen.

Viernheim: Erneut in Bäckerei eingebrochen

Viernheim (ots) – Zum wiederholten Male sind Einbrecher in den Lagerraum einer

Bäckerei in der Walter-Oehmichen-Straße eingedrungen. Der letzte Vorfall liegt

erst eine gute Woche zurück (05.02.). Der aktuelle Tatzeitraum liegt zwischen

Sonntagmittag (12.02.) und Montagmorgen (13.02.). Die Diebe konnten mit Bargeld

unerkannt flüchten. Hinweise zu den Taten nimmt das ermittelnde Kommissariat

21/22 in Heppenheim unter 06252 706-0 entgegen.

Viernheim: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein/Anmeldung notwendig

Die Polizei in Viernheim lädt am Freitag, den 10. März, für die Zeit zwischen 8 und 13 Uhr, zu einer kostenlosen Fahrradcodierung auf dem dortigen Gelände in der Kettelerstraße 6A ein.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichen Diebstahl zu schützen. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte telefonisch an die 06204/9377-0.

Für Ihren persönlichen Termin benötigen Sie ein Identifikations-Dokument, einen Eigentumsnachweis sowie den Schlüssel für das Schloss und ggf. den Akku. Bitte bringen Sie, nach Möglichkeit, bereits vor dem Termin die Rahmennummer Ihres Rades in Erfahrung. Damit können Sie zu einem zügigen, reibungslosen Ablauf beitragen.

Bensheim: Einbrecher entwenden Tresor aus Museumsbüro/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Freitagabend (10.02.)

und Samstagvormittag (11.02.) in die Büroräumlichkeiten eines Museums „An der

Stadtmühle“. Die Kriminellen entwendeten einen Tresor, in dem sich unter anderem

Münzen und Geld befanden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

mehrere hundert Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie

Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22

in Heppenheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Bürstadt: Einbruch in Wohnhaus

Bürstadt (ots) – Ein Wohnhaus im St.-Georgs-Weg geriet zwischen

Samstagnachmittag (11.02.) und der Nacht zum Sonntag (12.02.), in das Visier von

Einbrechern. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so

Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten

die ungebetenen Besucher sämtliche Zimmer. Ihnen fiel hierbei unter anderem Geld

in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Rimbach (ots) – In der Zeit von Samstag, den 11.02.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag,

den 12.02.2023, 08:30 Uhr ereignete sich in Rimbach, Am Kreuzberg ein

Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer befuhr die Straße „Am Kreuzberg“ in Fahrtrichtung Schloßstraße

und kam auf Höhe der Hausnummer 8 nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei

beschädigte dieser eine Mülltonnenverkleidung. Der unfallverursachende

Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter der Tel. Nr.: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Lampertheim: Von Unfallstelle geflüchtet – Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Lampertheim – ein Fußgänger ist am 06.02.2023 gegen 09:30

Uhr in der Möwenstraße auf Höhe des Alldrink-Getränkemarktes angefahren worden.

Die Unfallverursacherin entfernte sich mit ihrem grauen Kleinwagen von der

Unfallstelle, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Wer Hinweise zu der

Fahrzeugführerin oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der

Polizei Lampertheim-Viernheim, unter 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Geschlagen und beraubt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Mindestens fünf noch unbekannte Täter hatten es am frühen

Samstagmorgen (11.2.) auf die Wertgegenstände eines 20-jährigen Passanten

abgesehen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen

übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Nach bisherigen

Erkenntnissen trafen die Kriminellen gegen 4 Uhr in der Gräfenhäuser Straße auf

den jungen Fußgänger und forderten die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Ein

kurzer Fluchtversuch des Angesprochenen scheiterte und die Täter ließen ihren

Forderungen Schlägen und Tritten folgen, bei dem sich der Darmstädter leicht

verletzte und anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Mit der

erbeuteten Geldbörse, dem Mobiltelefon und der Jacke des 20-Jährigen flüchteten

die Kriminellen.

Einer der Täter soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein und lange dunkle Haare

gehabt haben. Weitere Personenbeschreibungen liegen den Ermittlerinnen und

Ermittlern des Kommissariat 10 derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang werden

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen gebeten, sich bei der Kripo zu melden

(Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Ermittlungen nach Diebstahl aus Auto zieht Durchsuchung nach sich / 39-Jähriger vorläufig festgenommen / Polizei prüft weitere Tatzusammenhänge

Darmstadt (ots) – Als Tatverdächtiger mehrerer Eigentumsdelikte ist ein

39-Jähriger am vergangenen Wochenende von Beamtinnen und Beamten der Darmstädter

Polizei in der Eschollbrücker Straße vorläufig festgenommen worden.

Der Mann steht derzeit im Verdacht, am Sonntag (12.2.) zwischen 9 und 10 Uhr aus

einem schwarzen Auto in der Eschollbrücker Straße eine Geldbörse und Bekleidung

entwendet zu haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen ergaben sich

rasch Hinweise auf die mögliche Identität und den Wohnort des 39-Jährigen.

Basierend auf diesen Erkenntnissen erfolgte noch am selben Tag die Durchsuchung,

für die eine richterliche Anordnung vorlag, seines Zimmers.

Bei der Durchsuchung stellten die Ordnungshütenden unter anderem, neuwertige

Kleidungsstücke und ein hochwertiges E-Bike sicher, zu deren Herkunft der

Festgenommene keine schlüssigen Angaben machen konnte und die aus

Diebstahlsdelikten der jüngsten Vergangenheit stammen dürften. Er wurde mit zur

Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen sowie weiteren möglichen

Tatzusammenhänge hat das Kommissariat 43 übernommen (Rufnummer 06151/9690).

Diese dauern derzeit an.

Darmstadt: Scheibe eingeschlagen und Beute gemacht / Kiosk von Kriminellen heimgesucht

Darmstadt (ots) – Ein Kiosk in der Ernst-Ludwig-Straße ist in der Zeit zwischen

Sonntagmittag (12.2.) und Montagmorgen (13.2.) in das Visier Krimineller

geraten. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt in dem Fall

des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Derzeit ist bekannt, dass sich die noch unbekannten Täter über eine

Seitenscheibe gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum verschafften und aus diesem

unter anderem Zigaretten entwendeten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf rund 5000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und

Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Bessungen: „Blitz for Kids“ / Grundschüler verteilen grüne Karten an Autofahrer / Polizei zieht erfreuliche Bilanz

Darmstadt (ots) – 33 grüne Karten wurden am vergangenen Donnerstag (9.2.) von

Drittklässlern der Herderschule an besonnene Autofahrerinnen und Autofahrer

verteilt. Diese erfreuliche Bilanz ist das Ergebnis einer zwischen 10 und 11 Uhr

durchgeführten Kontrollstelle vor dem Schulgebäude „Am Kapellberg“. Mit der

Aktion machten die Schülerinnen und Schüler, zusammen mit zwei Schutzfrauen von

der Darmstädter Polizei, auf die Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam, die

insbesondere in Geschwindigkeitsverstößen liegen können. Nicht nur im

Freizeitbereich, auch auf dem Weg zur Schule und nach Hause werden die Kinder

mehr als bisher mit den Gefahren des Straßenverkehrs konfrontiert. In diesem

Zusammenhang wurde die Verkehrsaktion „Blitz for Kids“ vor der Schule

durchgeführt, bei der die Schutzfrauen tatkräftig von den Kindern, ausgestattet

mit grünen und gelben Karten, unterstützt wurden. An diesem Tag erhielten

ausnahmslos alle Kontrollierten grüne Kärtchen und den Dank der jungen Menschen,

dass sich die Fahrerinnen und Fahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit

hielten.

Darmstadt: Als Sohn ausgegeben und Geld gefordert / Betrüger nutzen Whatsapp und machen Beute / Polizei warnt eindringlich und gibt Tipps

Darmstadt (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle haben sich am Sonntag (12.2.)

bei einer 72-jährigen Darmstädterin über den Messengerdienst „WhatsApp“ gemeldet

und Geld gefordert.

Nach bisherigen Erkenntnissen gaben die Betrüger vor, der Sohn der

Angeschriebenen zu sein. Er habe eine neue Telefonnummer, sei in finanzielle Not

geraten und bat um sofortige Überweisung mehrerer Geldbeträge. Um ihren

angeblichen Sohn zu helfen, überwies die 72-Jährige mehr als 7000 Euro. Als sich

im Nachgang herausstellte, dass es sich um Betrüger handelte, wurde die Polizei

informiert.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Falls warnt die Polizei weiter eindringlich

bei WhatsApp-Nachrichten, beziehungsweise Messenger-Nachrichten insgesamt, die

von unbekannten Nummern gesendet werden:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Niemals Geldüberweisungen nur aufgrund einer Messenger Nachricht einer unbekannten Nummer tätigen!

Auch dieser Betrugsvariante liegt das Muster zugrunde, mittels einer

Schockgeschichte und der Lüge von in Not geratenen Familienangehörigen, an das

Vermögen der Angerufenen zu kommen. Bleiben Sie misstrauisch, sobald es um

Geldforderungen geht!

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle

des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151 969-40444 zur

Verfügung!

Darmstadt-Kranichstein: Auto in Tiefgarage im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Ein in einer Tiefgarage in der Grundstraße geparktes Auto

geriet zwischen Freitag (10.2.) und Sonntag (12.2.) in das Visier Krimineller.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter gewaltsam in den Innenraum,

suchten dort nach Beute und machten sich an dem Kabelbaum zu schaffen. Auch die

Motorhaube, eine Scheibe und das Kennzeichen wurden beschädigt. Die Schadenshöhe

wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Darmstadt hat

ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Autodiebstahls eingeleitet und

sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der

Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Darmstadt: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Darmstadt (ots) – Eine Werkzeugtasche in einem am Steubenplatz geparkten Auto

geriet zwischen Samstagabend (11.2.) und Sonntagabend (12.2.)in das Visier

Krimineller. Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die Täter Zugang zu dem

Fahrzeug verschafft, den Innenraum durchwühlt und anschließend mit der Beute das

Weite gesucht. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

mehrere Hundert Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt in

diesem Fall und nimmt alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Auf frischer Tat ertappt und mit Haftbefehl gesucht / Festnahme und Vollstreckung

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch, Waren aus einem Supermarkt in der Frankfurter

Straße zu entwenden, ist ein 34 Jahre alter Mann am Samstagabend (11.2.) auf

frischer Tat ertappt und noch am Tatort von Polizeibeamten des 3. Reviers

festgenommen worden. Gegen 18.45 Uhr klickten die Handschellen, nachdem sich der

Festgenommene zuvor bereits gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft

hatte. Doch dem nicht genug. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass

der Ertappte bereits polizeilich bekannt und mit einem Haftbefehl, erlassen vom

Amtsgericht Darmstadt, gesucht wurde. Somit endete der Abend des 34-Jährigen

nach Abschluss aller Maßnahmen und der Einleitung eines neuen Verfahrens mit der

Vollstreckung des Haftbefehls und er wurde in die Justizvollzugsanstalt

gebracht.

Südhessen: Polizei Südhessen führt verstärkt Kontrollen während der „tollen Tage“ durch

Südhessen (ots) – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause stehen „die tollen

Tage“ endlich wieder vor der Tür. Zahlreiche Veranstaltungen, verteilt in

Südhessen werden dazu einladen, die für viele Menschen „schönste Jahreszeit“, zu

feiern.

Damit das so bleibt und auch die diesjährige närrische Zeit als ein frohes Fest

für Groß und Klein in Erinnerung bleibt, sorgt Ihre Polizei in Südhessen für

sichere Verhältnisse im Straßenverkehr. Beamte aller Direktionen werden

verstärkt Kontrollen im gesamten Zuständigkeitsgebiet, den Städten und

Gemeinden, aber auch auf den südhessischen Autobahnen durchführen. Dabei werfen

die Ordnungshütenden ein besonderes Augenmerk auf das Umfeld der bekannten

Veranstaltungsorte.

Weil Alkohol nach wie vor zu den häufigsten Unfallursachen zählt, gilt auch in

der „fünften Jahreszeit“: Wer Alkohol trinkt, gehört nicht an das Steuer eines

Fahrzeuges!

Verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger sollten bedenken, dass selbst nach

dem Genuss von geringen Mengen Alkohol die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit

erheblich nachlässt. Dabei wirkt Alkohol bei jedem Menschen anders und die

Grenze zur Fahruntauglichkeit ist beim Einen schneller, beim Anderen langsamer

erreicht. Hüten Sie sich davor, sich an gewisse „Promillegrenzen“ heranzutrinken

und bedenken Sie folgendes: Bereits ab 0,3 Promille lassen Seh- und

Reaktionsvermögen sowie die Urteilsfähigkeit deutlich nach. Eine Flasche Bier

oder ein Glas Sekt können dafür schon ausreichen. Wenn Sie sich dann ins Auto

setzen und beim Fahren Ausfallerscheinungen zeigen oder gar in einen

Verkehrsunfall verwickelt werden, drohen hohe Strafen, Führerscheinverlust oder

im schlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe.

Ihre Polizei Südhessen rät:

Lassen Sie am besten Ihr Auto stehen, gefährden Sie nicht sich und andere, wenn

Sie beim Feiern auf alkoholische Getränke nicht verzichten möchten. Nutzen Sie

öffentliche Verkehrsmittel oder klären Sie rechtzeitig, wer der Fahrer sein

soll, der Familienangehörige, Freunde und Bekannte nüchtern und sicher nach

Hause bringt. Genießen Sie die tolle Zeit, aber unterlassen Sie es, Autofahrer

zum (Mit-) Trinken zu animieren.

Die Polizei Südhessen wünscht Ihnen viel Spaß beim Feiern.

Eberstadt: Festnahme nach Einbruchsversuch in Eberstädter Grundschule

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (12.02.) gegen 01.00 Uhr, meldete ein

Sicherheitsdienst mehrere Personen auf dem Gelände einer Grundschule in der

Stresemannstraße in dem Darmstädter Stadtteil Eberstadt. Durch mehrere zu der

Örtlichkeit entsandte Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen sowie unter

Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers konnte das Gelände der Schule umstellt

werden. Nachdem die Personen in ihrem Vorhaben offensichtlich gestört wurden,

versuchten diese vom Gelände zu fliehen. Hierbei konnten zwei Personen im Alter

von 19 bzw. 20 Jahren aus Darmstadt von den Einsatzkräften vorläufig

festgenommen werden. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen und werden sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten

müssen.

Darmstadt-Kranichstein: Kriminelles Duo im Einkaufsmarkt

Darmstadt (ots) – 14 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß,

schlanke Statur und dunkel bekleidet – so lautet die Beschreibung von zwei noch

unbekannten Tätern, die am späten Donnerstagabend (9.2.) ihr Unwesen am

Strahringerplatz getrieben haben und dabei von Zeugen beobachtet werden konnten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich das Duo gegen 21.50 Uhr gewaltsam

Zugang zu dem Verkaufsraum eines Supermarktes und entwendete Lebensmittel.

Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute auf einem Roller in westliche

Richtung. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut.

Sachdienliche Hinweise zu den Flüchtenden werden von den Beamten unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Münster: Unbekannter Mann onaniert in der Öffentlichkeit / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Münster (ots) – Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung leitete die

Polizei nach einem Vorfall am Samstagabend (11.2.) ein Ermittlungsverfahren ein.

Wie der Polizei in Dieburg mitgeteilt wurde, sei ein bislang unbekannter Mann

einer 47-jährigen Spaziergängerin gegen 20.30 Uhr in einer Parkanlage in der

Friedhofstraße begegnet und hat hierbei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Im Anschluss ergriff er mit einem Fahrrad die Flucht. Das Alter des Mannes wurde

auf circa 35 Jahre und seine Größe auf circa 1,70 Meter geschätzt. Er soll eine

Kapuzenjacke getragen haben. Weitere Details zum Flüchtigen sind der Polizei zum

jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer

hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise

zum Aufenthaltsort des Mannes geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Reinheim: Bäckerei im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots) – Eine Bäckerei in der Darmstädter Straße geriet in der Nacht zum

Sonntag (12.2.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen

zufolge gelangten sie gegen 1 Uhr unter Anwendung von Gewalt ins Innere der

Filiale. Im Anschluss machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und

erbeuteten Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden

die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler

der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Weiterstadt-Schneppenhausen: Beim Erblicken der Polizei auf Rollern geflüchtet / 15-Jähriger vorläufig festgenommen

Weiterstadt (ots) – Drei auf Roller fahrende Jugendliche haben am Samstagabend

(11.2.) gegen 21.15 Uhr die Aufmerksamkeit von Streifenbeamten „In der

Wolfskaute“ geweckt. Beim Erblicken des Polizeiautos versuchten die jungen

Männer sofort zu flüchten. Dabei ließen sie die Roller an unterschiedlichen

Stellen im Bereich eines nahe gelegenen Feldes zurück. Einer der Täter kam nicht

weit. Er wurde auf einem angrenzenden Gartengrundstück vorläufig festgenommen.

Seinen Begleitern gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Die Beamten brachten

den 15-Jährigen zur Wache und stellten die mutmaßlich gestohlenen Roller sicher.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause gebracht. Die Ermittlungen zu

den Mittätern und den rechtmäßigen Fahrzeugeigentümern dauern an.

Mühltal Nieder-Beerbach: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots) – Zwischen Sonntag (12.02.), 18:00 Uhr und Montag (13.02.), 06:20

Uhr wurde in der Untergasse auf Höhe der Nummer 30 im Mühltaler Ortsteil

Nieder-Beerbach ein geparkter silberner Kastenwagen beschädigt. An diesem

entstand Sachschaden an der Frontstoßstange in Höhe von ca. 1000EUR. Der

Unfallverursacher entfernte sich ohne Hinterlassen seiner Daten vom Unfallort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0 mit

der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Groß-Umstadt/Dorndiel: Einfamilienhaus im Visier Krimineller Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt/Dorndiel (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Radheimer Straße geriet zwischen Donnerstag- (9.2.) und Sonntagnachmittag (12.2.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die ungebetenen Gäste eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Wohnräume. Auf der Suche nach potentieller Beute durchwühlten sie im Anschluss mehrere Räume und Schränke. Schließlich erbeuteten sie mehrere Schmuckstücke und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf über 1000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Babenhausen-Harreshausen: Nach Einbruch in Lagerhalle Zeugen gesucht

Babenhausen-Harreshausen (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in eine Lagerhalle

im Aschaffenburger Weg eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Der

Sachverhalt wurde der Polizei am Samstagnachmittag (11.2.) mitgeteilt und kann

bereits einige Tage zurückliegen. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die

Kriminellen in die Halle und machten sich im Anschluss an verschiedenen

Werkzeugen zu schaffen. Mit ihrer Beute, unter anderem zwei Kettensägen und zwei

Rüttelplatten, suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden

auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das

Kommissariat 41 bei der Dieburger Polizei unter der Rufnummer 06071/9656-0

entgegen.

Groß-Umstadt/Dorndiel: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt/Dorndiel (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Radheimer Straße geriet

zwischen Donnerstag- (9.2.) und Sonntagnachmittag (12.2.) in das Visier

unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die ungebetenen

Gäste eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Wohnräume. Auf der Suche

nach potentieller Beute durchwühlten sie im Anschluss mehrere Räume und

Schränke. Schließlich erbeuteten sie mehrere Schmuckstücke und flüchteten im

Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf über 1000 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit

den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Imbisswagen / Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle sind am Sonntagabend

(12.2.) in einen Imbisswagen eingebrochen, der auf einem Supermarktparkplatz „In

der Pfarrtanne“ stand.

Nach jetzigem Kenntnisstand gelangten die Kriminellen gegen 21 Uhr unter

Anwendung von Gewalt ins Innere des Wagens. Dort plünderten sie die Kasse und

entwendeten einen geringen zweistelligen Betrag an Bargeld. Mit ihrer Beute

suchten sie im Anschluss das Weite.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 bei

der Polizei in Pfungstadt unter Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Darmstadt – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen 09.02.23, 14:00 Uhr und 12.02.23, 11:00 Uhr kam es im

Kreuzungsbereich des Eugen-Bracht-Wegs/ Erbacher Straße in Darmstadt zu einer

Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen am

Straßenrand ordnungsgemäß geparkten grauen Mazda und entfernte sich von der

Unfallstelle, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Die Polizei sucht zwecks

Aufklärung des Sachverhaltes Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Potentielle Zeugen setzen sich bitte mit dem 1.Polizeirevier Darmstadt unter der

Tel. 06151-969-41110 in Verbindung.

Gem. Pfungstadt, A 5, Alleinunfall mit hohem Sachschaden

Pfungstadt (ots) – Am 12.02.2023 gegen 22:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 5

zwischen den Anschlussstellen Seeheim-Jugenheim und Darmstadt-Eberstadt ein

Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrer aus dem Raum Karlsruhe befuhr,

wahrscheinlich mit hoher Geschwindigkeit, den oben genannten Streckenabschnitt.

Nach Zeugenaussagen wollte er rechts überholen, kam in den dortigen Grünstreifen

und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überschlug sich mehrmals und kam

auf der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt,

an dem hochmotorisierten Sportwagen entstand Totalschaden. Die Autobahn musste

aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Eventuelle Zeugen sollen

sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen melden.

Gundernhausen: Unterstand für landwirtschaftliche Maschinen abgebrannt

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Am Samstagabend (11.02.) wurden um 20.35 Uhr durch

mehrere Anwohner aus Gundernhausen über Notruf „Hohe Flammen“ aus dem

Ortsrandbereich „Alter Darmstädter Weg“ gemeldet. An der Einsatzstelle konnte

festgestellt werden, dass ein Unterstand für landwirtschaftliche Maschinen

mitsamt dreier Anhänger, circa 40 Raummeter Brennholz sowie 30 Strohballen aus

bisher unbekannter Ursache in Vollbrand geraten war. Verletzt wurde nach

bisherigem Erkenntnisstand niemand, der zu erwartende Sachschaden beträgt

mehrere zehntausend Euro. Das Feuer war um 22.15 Uhr größtenteils abgelöscht.

Die Brandursachenermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat 10

der Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg aufgenommen werden. Im Einsatz waren

Kräfte der Feuerwehren Roßdorf, Gundernhausen und Dieburg, des Rettungsdienstes

und der Polizeistation Ober- Ramstadt.

Darmstadt – Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Darmstadt (ots) – Am Samstagvormittag (11.02.23) gegen 10:00 Uhr, kam es auf der

Bundesstraße 3 im Kreuzungsbereich Ecke Weiterstädter Landstraße zu einem

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen

befuhr eine 45-jährige mit ihrem PKW die B3 in südliche Fahrtrichtung. Im

Kreuzungsbereich B3/Weiterstädter Landstraße zeigte nach ersten Ermittlungen die

Ampel für die 45-jährige Dame „rot“. Zeitgleich beabsichtigte ein 41-jähriger

PKW-Fahrer von der Weiterstädter Landstraße kommend nach links auf die B 42 in

südliche Fahrtrichtung abzubiegen.

Durch den Zusammenstoß wurden die unfallbeteiligten Person leicht verletzt und

kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf

ca. 20.000EUR beziffert. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu

Absperrmaßnahmen durch die Polizei, welche den fließenden Verkehr nur wenig

beeinträchtigten.

Gross-Gerau

Gernsheim: Mit Drogen gedealt? – Polizei nimmt drei junge Männer fest

Gernsheim (ots)

Nach einem Hinweis sind am Freitagabend (10.02.) drei junge Männer an der Tiefgarage bei der Stadthalle vorläufig festgenommen worden. Die beiden 21-Jährigen und der 16-Jährige aus Biebesheim, Gernsheim und Lampertheim hatten insgesamt 40g Marihuana, Haschisch und Kokain bei sich. Deswegen werden sie sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Die Ermittlungen hat das Rauschgiftkommissariat in Rüsselsheim übernommen.

Kelsterbach: Diebe erbeuten Kupferkabel und Diesel

Kelsterbach (ots)

Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (10.02.)und Montagmorgen (13.02.), auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude im Langer Kornweg. Die ungebetenen Besucher haben anschließend mehrere hundert Kilo Kupferkabel und etwa 80 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06107/7198-0 an das Kommissariat 41 in Kelsterbach.

Ginsheim-Gustavsburg: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (12.02.), kurz nach Mitternacht, wurde ein Wohnungseinbruch in der Darmstädter Landstraße begangen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste gewaltsam durch die Eingangstür in die Räumlichkeiten und entwendeten anschließend aus der Wohnung Geld, Bekleidung und eine Kaffeemaschine. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Odenwaldkreis

Reichelsheim-Gumpen: Statt Milch Geld gezogen/Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Eine sogenannte Milchtankstelle ist in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (10.02.) und Samstagmorgen (11.02.) im Hardtweg von Unbekannten ausgeräumt worden. Ziel der Ganoven war jedoch nicht das Produkt Milch, sondern das einliegende Geld. Der Automat wurde aufgebrochen und die Geldeinlage wurde anstelle der Milch gezogen.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei in Erbach haben die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 06062/9530 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Michelstadt (ots)

Am Sonntag (12.02.) zwischen 09:00 und 17:45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Opel Insignia, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marktstraße abgestellt war. Etwa 1500,- EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, das am Heck beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062-953-0 entgegen.