Polizeieinsatz

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Montagmorgen 13.02.2023 gegen 10 Uhr, wurde die Polizei Ludwigshafen alarmiert, weil ein 60-Jähriger zunächst ein Auto beschädigte und dann damit drohte, seine Wohnung in Brand zu setzen.

Polizeikräfte konnten den Mann in seiner Wohnung feststellen. Der 60-Jährige, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde an den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen übergeben.

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am 12.02.2023 gegen 23:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen am Danziger Platz einen 36-Jährigen auf einem E-Scooter. Während der Maßnahme räumte der Fahrer ein, Drogen genommen zu haben. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten außerdem kleine Mengen Amphetamin und Cannabis fest.

Der E-Rollerfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Wohnhausbrand

Ludwigshafen-West (ots) – Am Morgen des 12.02.2023 gegen 06 Uhr, kam es zu einem Brand im Keller eines Mehrparteienhauses in der Bruno-Körner-Straße. Durch starke Rauchentwicklung erlitten zehn Bewohnerinnen und Bewohner eine Rauchgasintoxikation. Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus war glücklicherweise bei keiner der betroffenen Personen erforderlich.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Wohnungen wurden durch das Feuer nicht beschädigt und sind weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brennende Autos auf Firmengelände

Ludwigshafen-West (ots) – Am Samstag 11.02.2023 gegen 19:50 Uhr brannten zwei auf dem Firmengelände eines lokalen Radiosenders in der Turmstraße geparkten Autos. Ein Zeuge beobachtete kurze Zeit zuvor zwei männliche Personen, welche an einem der Fahrzeuge hantierten. Nach den ersten Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes dürfte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Der entstandene Schaden wird auf rund 70.000 Euro beziffert.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise auf die Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Unfallflucht im Buschweg – Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Im Buschweg auf Höhe des Hans-Warsch-Platzes kam es am 13.02.2023 gegen 10:45 Uhr zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht, das meldete eine 33-Jährige. Sie sei mit ihrem Auto die Buschstraße in Richtung Prälat-Caire-Straße entlanggefahren, als sie einem bislang unbekannten Autofahrer in seinem roten Kleinwagen habe ausweichen müssen. Dabei habe sie einen Absperrpoller gestreift. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Statt seiner Verpflichtung als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, sei der unbekannte Autofahrer weggefahren. Die Polizei sucht jetzt nach Personen, die den Unfall beobachtet haben. Wer kann insbesondere Hinweise zum roten Kleinwagen oder zum Fahrer geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unfallzeugen gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Ein unbekannter Autofahrer streifte im Zeitraum zwischen dem 11.02.2023 ab 21:00 Uhr und dem 12.02.2023 um 17:00 Uhr das in der Weißenburger Straße geparkte Auto eines 46-jährigen Ludwigshafeners. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in einer Parklücke am linken Fahrbahnrand geparkt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrzeug beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Eine 45-Jährige aus Ludwigshafen stellte ihr Auto am 10.02.2023 um 12:00 Uhr im vierten Obergeschoss eines Parkhauses oberhalb der Tankstelle in der Zollhofstraße ab. Als sie am 12.02.2023 um 12:30 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Schaden an der Beifahrertür des Autos fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrrad gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 12.02.2023 gegen 07:30 Uhr stellte ein 40-Jähriger aus Ludwigshafen das Fehlen seines Fahrrads fest, welches sich am Nachmittag des Vortags noch in seiner Kellerparzelle in der Saarlandstraße befand. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum seiner Abwesenheit die Eingangstür des Kellers auf und stahlen das Rad sowie eine Spielzeugdrohne.

Der Schaden beläuft sich auf rund 550 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.