Main-Taunus: Die Polizei-News

Jugendlicher wird verprügelt und beraubt

Eschborn, Sodener Weg, Freitag, 10.02.2023, 22:20 Uhr bis 22:30 Uhr (sun)Am Freitagabend wurde ein Jugendlicher in Eschborn von sechs bis sieben Personen angegriffen und anschließend beraubt. Gegen 22:20 Uhr überfiel besagte Personengruppe einen 15-Jährigen im „Sodener Weg“. Nachdem diese den 15-Jährigen geschlagen hatten, stahlen sie ihm einen grauen Pullover. Einer der Unbekannten soll männlich, circa 17 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 groß gewesen sein. Zudem habe er ein längliches spitzes Gesicht und schwarze Haare mit Undercut. Des Weiteren soll er eine schwarze Wellensteinjacke und eine dunkle Jogginghose getragen haben. Die anderen Beteiligten hatten Sturmhauben, dunkle Wellensteinjacken und Jogginghosen getragen. Das Diebesgut entspricht einem Wert von circa 20 Euro. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Hochwertiger Pkw gestohlen,

Flörsheim, Kiesstraße, Samstag, 11.02.2023, 21:00 Uhr bis Sonntag, 12.02.2023, 11:45 Uhr (sun) In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter in Flörsheim einen Pkw der Marke BMW im Wert von circa 20.000 Euro. Der schwarze BMW stand über Nacht geparkt in der Kiesstraße. Das Fahrzeug trug die Kennzeichen MTK-EA 40. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Einbruch in eine Kirche,

Flörsheim-Wicker, Friedensstraße, Donnerstag, 09.02.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 10.02.2023, 07:30 Uhr (sun)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Gemeindezentrum in Wicker ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr am Freitag hebelten Einbrecher das Fenster zur Sakristei der Kirche in der Friedensstraße auf, um Zutritt zu erlangen. Einmal im Inneren der Räumlichkeiten angekommen durchsuchten die Diebe diese und entwendeten mehrere Gegenstände im Wert von circa 400 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 um Hinweise.

Baucontainer aufgebrochen,

Flörsheim, Hospitalstraße, Freitag, 10.02.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 11.02.2023, 07:00 Uhr (sun)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in mehrere miteinander verbundene Baucontainer in Flörsheim ein und ließen Bargeld mitgehen. Indem sie über einen Zaun kletterten, verschafften sich die Einbrecher zwischen 19:30 Uhr des Freitags und 07:00 Uhr des Samstags Zugang auf das Gelände. Nachdem die Einbrecher zunächst erfolglos versuchten eine Eingangstür aufzuhebeln, öffneten sie ein Fenster gewaltsam. Beim Eindringen in den Container wurde ein Aktenschrank umgeworfen und beschädigt. Anschließend durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten und entdeckten Bargeld in einer Kasse. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Schlussendlich wurden circa 600 Euro Bargeld entwendet und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 entgegengenommen.

Fensterscheibe mit Steinen beschädigt

Eschborn, Dörnweg, Sonntag, 12.02.2032, 01:00 Uhr bis 11:20 Uhr (sun)In der Nacht auf den Sonntag beschädigten unbekannte Täter in Eschborn eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes im Dörnweg. Zwischen 01:00 Uhr und 11:20 Uhr schleuderten die Täter mindestens zwei faustgroße Steinen gegen die Fensterscheibe des Sekretariats. Dadurch wurde ein doppelverglastes Fenster beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 350 Euro. Die Polizei in Eschborn erbittet Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.

Versuchter Einbruch in Corona-Testzentrum

Flörsheim, Kapellenstraße, Sonntag, 12.02.2023, 14:00 Uhr (sun)Vergangenen Sonntag versuchten drei Jugendliche in ein Corona-Testzentrum in Flörsheim einzubrechen. Gegen 14:00 Uhr vernahmen Mitarbeitende des Testzentrums verdächtige Geräusche, was sie dazu veranlasste, die Polizei zu verständigen. Augenscheinlich versuchten drei Jugendliche in das Testzentrum in der Kappelenstraße einzubrechen. Mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs hatten sie sich bereits an einer Tür zu schaffen gemacht. Die alarmierte Polizei konnte die Jugendlichen festnehmen und nahm sie mit auf eine Polizeistation. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Jugendliche an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.