Wiesbaden: Die Polizei-News

37-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Luisenstraße, 09.02.2023, 02.30 Uhr bis 03.00 Uhr,

(pl)Am Samstagabend brachte ein 37-Jähriger Mann zur Anzeige, dass er in der

Nacht zum Donnerstag im Bereich Luisenstraße von zwei Männern beraubt worden

sei. Nach Angaben des Geschädigten sei er nachts gegen 02.30 Uhr in der

Innenstadt zwei Männern begegnet, welche ihn unter Vorhalten eines Messers

aufgefordert haben sollen, sein Bargeld herauszurücken. Da der 37-Jährige nur

einen geringen Bargeldbetrag mit sich führte, seien die Räuber mit ihm zwecks

einer Bargeldabhebung zu einem Bankautomaten gegangen und hätten sich dann

schließlich mit dem abgehobenen Bargeld entfernt. Einer der beiden Räuber war

ca. 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, hatte kurze braune Haare, eine

helle Hautfarbe sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild. Getragen habe er eine

schwarze kurze Kapuzenjacke, Jeans, eine schwarze Sonnenbrille und dunkle

Sneakers. Der Komplize war etwa 20 Jahre alt, ca. 1,65 – 1,70 Meter groß,

schlank und hatte eine helle Hautfarbe, schulterlange schwarze Haare sowie ein

gepflegtes Erscheinungsbild. Auch er war mit einer dunklen Kapuzenjacke und

einer schwarzen Sonnenbrille bekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls

sowie Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 zu melden.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 11.02.2023, 19.00 Uhr bis 12.02.2023, 01.00 Uhr,

13.02.2023, 00.30 Uhr bis 01.20 Uhr,

(pl)Am Samstagabend führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam mit Kräften

der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 19.00 Uhr und 01.00 Uhr in

der Wiesbadener Innenstadt und an weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Bei

Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone wurden keine Verstöße festgestellt.

Bei einer im Bereich des Luisenplatzes kontrollierten Person wurde Crack

aufgefunden und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Darüber hinaus wurden

im Bereich Rheinstraße/ Luisenplatz vier Personen kontrolliert, welche zur

Aufenthaltsermittlung gesucht wurden. Abgesehen davon wurden als verloren

ausgeschriebene Dokumente aufgefunden und sichergestellt. In der Nacht zum

Montag führten drei Streifen der Wiesbadener Polizei Fußstreifen innerhalb der

Waffenverbotszone durch. Hierbei kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten

sechs Personen und konnten erfreulicherweise auch in dieser Nacht keine Waffen,

gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren

Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, feststellen. Kein Messer

bedeutet auch keine Gefahr, dass ein solches bei einer Auseinandersetzung

eingesetzt wird und möglicherweise schwere Verletzungen verursacht. Stadt und

Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren

und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und

Bürger ansprechbar sein.

Weitere Einbrüche über das Wochenende, Wiesbaden, 11.02.2023 bis 13.02.2023,

(pl)Neben den bereits vermeldeten Einbrüchen kam es im Verlauf des Wochenendes

in Wiesbaden zu noch weiteren Taten. Allein am Samstag wurden vier Wohnhäuser

von Einbrechern heimgesucht. Während es den Tätern in drei Fällen nicht gelang,

in die Räumlichkeiten einzudringen oder sie erwischt wurden, entwendeten sie in

den Abendstunden aus einem Einfamilienhaus in der Gotenstraße in Delkenheim

aufgefundene Wertgegenstände. Auf frischer Tat von der anwesenden Bewohnerin

ertappt, wurden zwei Einbrecher am Samstagmittag in der Riederbergstraße. Sie

hatten sich dort gegen 12.40 Uhr an der Terrassentür einer Erdgeschosswohnung zu

schaffen gemacht und dann unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Laut der

Bewohnerin soll es sich bei den geflüchteten Tätern um zwei Männer gehandelt

haben, von denen einer als etwa 30 Jahre alt, maximal 1,75 Meter groß, schlank

mit dunklen kurzen Haaren beschrieben wurde. Er habe eine grüne Baseballmütze,

eine blaue Jeans, eine braune Jacke sowie Turnschuhe getragen. Der Komplize soll

ca. 1,80-1,85 Meter groß sowie schlank gewesen sein und dunkle Haare gehabt

haben. In der Nacht zum Sonntag wurde ein Restaurant in der Schiersteiner Straße

von Einbrechern angegangen. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in

die Räumlichkeiten ein und ließen einen Tresor mit Bargeld mitgehen. Beim

Einbruch in einen Kiosk in der Dotzheimer Straße erbeuteten Unbekannte am

Sonntagmorgen Zigaretten, Bargeld und technische Gerätschaften. Die Täter hatten

zwischen 06.00 Uhr und 09.00 Uhr die Fensterscheibe des Kiosks eingeschlagen, um

sich Zutritt zu verschaffen. Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein

Wohnungseinbruch in der Schützenstraße gemeldet. Die Täter hatten in diesem Fall

zwischen Mittwoch und Sonntag zugeschlagen und aus der Wohnung Bargeld

entwendet. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Montag an der

B455. Unbekannte Täter sind dort gegen 02.05 Uhr in den Verkaufsraum einer

Tankstelle eingebrochen und haben Zigaretten gestohlen. Hinweise zu den

Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Pkw auf Parkplatz aufgebrochen, Parkplatz

„Sechsarmiger Stock“ zwischen Hohenstein-Born und Hohenstein- Breithardt

Sonntag, 12.02.2023, 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(sun)Am Sonntag brachen unbekannte Täter auf einem Wanderparkplatz bei

Hohenstein die Scheibe eines geparkten Pkw ein, sodass es ihnen möglich war

einen Rucksack aus dem Auto stehlen. Zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr zerstörten

Diebe die hintere Scheibe eines braungrauen Seat, welcher auf dem Parkplatz

„Sechsarmiger Stock“ zwischen Born und Breithardt geparkt worden war.

Infolgedessen entwendeten sie einen Rucksack mit Wertgegenständen aus dem

Innenraum des Pkw und flüchteten unerkannt. Der Wert des Rucksacks mitsamt der

Wertgegenstände beträgt circa 120 Euro, wohingegen sich der Sachschaden auf

circa 250 Euro beläuft. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Bürofenster eingeworfen, Taunusstein-Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, Freitag,

10.02.2023, 18:20 Uhr bis Samstag, 11.02.2023, 14:15 Uhr

(sun)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter eine

Fensterscheibe eines Büros in Neuhof. Zwischen Freitagabend 18:20 Uhr und

Samstagnachmittag 14:15 Uhr warfen die Unbekannten einen Stein durch die

Fensterscheibe eines in der Straße „Auf dem Kleinen Feld“ befindlichen Büros.

Ins Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Nach der Tat entfernten sich die Täter

in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Zurzeit liegen

keine Täterhinweise vor. Hinweise zu der Tat nimmt die Bad Schwalbacher Polizei

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbrecher suchen Keller auf, Aarbergen-Michelbach, Heidestraße, Montag,

06.02.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 12.02.2023, 15:50 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche hatten es Einbrecher in Aarbergen-Michelbach auf

den Keller eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Zwischen Montag und Sonntag

suchten die Unbekannten das Grundstück in der Heidestraße auf und begaben sich

wohl in einem unbeobachteten Moment in das Kellergeschoss des Wohnhauses. Dort

angekommen, brachen sie das Schloss eines Kellerverschlages auf, entwendeten

daraus mehrere Gegenstände, darunter auch Videospiele, und suchten im Anschluss

das Weite.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Unfallflucht auf Schulparkplatz, Bad Schwalbach, Emser Straße, Freitag,

10.02.2023, 10:00 Uhr bis 12:45 Uhr

(fh)Am Freitagvormittag ereignete sich auf einem Lehrerparkplatz einer Schule in

Bad Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 10:00 Uhr parkte der Besitzer eines grauen VW Golf sein Gefährt auf dem

Parkplatz der Schule in der Emser Straße und musste bei seiner Rückkehr gegen

12:45 Uhr einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel feststellen. Diesen hatte

ein unbekanntes Fahrzeug wohl im Rahmen eines Parkmanövers verursacht. Weitere

Erkenntnisse liegen der Polizei nicht vor. Am Golf entstand ein Sachschaden in

Höhe von knapp 1.000 Euro.

Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin nimmt die Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Auto angefahren und abgehauen, Schlangenbad-Georgenborn, Weiherallee,

Samstag, 11.02.2023, 15:15 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am Samstag ist in Schlangenbad-Georgenborn eine Person von einer

Unfallstelle geflüchtet, nachdem sie dort zuvor Sachschaden verursachte. Am

Samstagnachmittag meldete sich der Fahrer eines weißen Peugeot bei der Polizei,

da er an seinem im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 17:30 Uhr in der Weiherallee

abgestellten Fahrzeug einen frischen Unfallschaden entdeckt hatte. Eine

unbekannte Person war ersten Ermittlungen zufolge mit einem Fahrzeug gegen das

Heck des Peugeot gestoßen und davongefahren, ohne den entsprechenden Pflichten

nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin nimmt die Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab – Fahrer verletzt sich, Bundesstraße 42, Höhe

Eltville-Martinsthal, Sonntag, 12.02.2023, 16:20 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat sich ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der

Bundesstraße 42 bei Eltville-Martinsthal auf die Seite gelegt und dabei schwer

verletzt. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Kiedricher die B 42 von

Wiesbaden nach Rüdesheim. Zwischen den Abfahrten Eltville-Martinsthal und

Kiedrich kam der Kiedricher mit seinem Opel Corsa aus bislang unbekannten

Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort auf die beginnende

Leitplanke auf. In der Folge kippte das Fahrzeug auf die Beifahrerseite und

blieb in diesem Zustand in einem Grünstreifen liegen. Der 29-Jährige wurde zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am nicht mehr

fahrbereiten Fahrzeug und an der Leitplanke wird auf mehrere Tausend Euro

geschätzt. Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar und Gegenstand der

laufenden Ermittlungen.

Fahrerin stößt alkoholisiert mit Werbetafel zusammen, Oestrich-Winkel,

Europaallee, Samstag, 11.02.2023, 23:00 Uhr

(sun)Vergangenen Samstag kollidierte eine augenscheinlich alkoholisierte

Autofahrerin in Oestrich-Winkel mit einer Werbetafel. Die 47-jährige Fahrerin

eines VW Polo befuhr gegen 23:00 Uhr die Europaallee in Oestrich-Winkel aus

Richtung Rheingaustraße kommend in Richtung B 42. Auf gerader Strecke verlor die

47-Jährige die Kontrolle über ihren VW und kollidierte mit einem sich am

Seitenstreifen befindlichen Betonfundament eines Werbeschildes. Während der

Unfallaufnahme ergaben sich bei der Unfallverursacherin Hinweise auf einen

vorangegangenen Alkoholkonsum, sodass bei ihr in einem Krankenhaus eine

Blutentnahme durchgeführt werden musste. Der Gesamtschaden am Pkw und dem Schild

summiert sich auf etwa 7.000 Euro.