Frankfurt-Heddernheim: Schwere Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 51 und 52 Jahre alte Männer gerieten am Sonntagabend

(12. Februar 2023) in Heddernheim auf offener Straße in einen verbalen Streit,

welcher sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es gegen 17.50 Uhr im Bereich Brühlstraße /

Heddernheimer Landstraße zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern. Nach

derzeitigen Erkenntnissen soll der 52-Jährige dem 51-Jährigen bei einem

darauffolgenden Gerangel in einen Finger gebissen habe, wobei ein Fingerglied

abgetrennt wurde. Der schwerverletzte Geschädigte kam später zur medizinischen

Behandlung in ein Krankenhaus. Der 52-jährige Beschuldigte wurde noch vor Ort

festgenommen. Ein bei ihm durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 0,97 Promille.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten nach

Hause. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung

eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zwei Taschendiebe im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstagmittag

im Frankfurter Hauptbahnhof zwei Taschendiebe festgenommen, die einer

41-jährigen Reisenden aus dem hessischen Maintal das Handy aus der Jackentasche

gestohlen hatten. Die Beamten hatten den 31-jährigen Mann mit seinem 24-jährigen

Komplizen beobachtet, wie sie am Bahnsteig von Gleis 9 beim Einstieg in einen

Zug ein Gedränge verursachten. Dies nutzten sie aus, um der Geschädigten das

Handy aus der Jackentasche zu ziehen. Als die Täter den Bahnsteig verlassen

wollten, wurde sie festgenommen und das gestohlene Handy sichergestellt. Beim

Feststellen der Personalien versuchte der Ältere der Beiden plötzlich nach einem

der Beamten zu schlagen. Erst als Beide in eine Zelle gebracht wurden, beruhigte

sich die Situation. Die wohnsitzlosen Täter werden heute dem Haftrichter

vorgeführt

Haftbefehl im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden in der

Oberpfalz konnten Beamte der Bundespolizei am Samstag vollstrecken, als ihnen

bei einer Routinekontrolle ein 43-jähriger wohnsitzloser Mann im Frankfurter

Hauptbahnhof ins Netz ging.

Wegen dem Verstoß gegen Auflagen stand bei dem Mann noch eine Freiheitsstrafe

von 100 Tagen im Raum. Da er die ersatzweise Zahlung von 1500 Euro nicht leisten

konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim

eingeliefert.

Unbekannte legen Fahrrad in die Gleise

Butzbach (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am

Samstagabend, gegen 22 Uhr, die Meldung ein, dass im Bereich von Butzbach ein

Güterzug etwas überfahren hätte. Da nicht auszuschließen war, dass ein Mensch zu

Schaden gekommen ist, wurde die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte

der Bundespolizei suchten den Bereich ab.

Nachdem feststand, dass der Zug lediglich ein ins Gleis geworfenes Fahrrad

überfahren hatte und kein Mensch zu Schaden gekommen ist, wurde die Sperrungen

wieder aufgehoben.

Das völlig zerstörte Fahrrad wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren

wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 32 Zügen zu Verspätungen.

Unbekannte legen Baumreste in die Gleise

Hattenheim/Rheingau-Taunus-Kreis (ots) – Im Bereich von Hattenheim/Eltville hat

am Samstagmittag ein Güterzug Baumreste überfahren, die unbekannte Täter ins

Gleis gelegt hatten. Als der Güterzug in den Bereich einfuhr, erkannte der

Lokführer eine größere Menge von Ästen in den Gleisen und leitete sofort eine

Notbremsung ein. Trotz der Bremsung überfuhr der Zug das Fahrthindernis, wobei

sich ein größerer Ast in einem Drehgestell des Zuges verkeilte. Der Lokführer

konnte den Ast letztlich entfernen und die Fahrt mit einiger Verspätung

fortsetzen. Beamte der Bundespolizei suchten später den Bereich ab, konnten aber

keine Hinweise auf die Täter feststellen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs

in den Bahnverkehr eingeleitet.

Versuchter Automatenaufbruch am Bahnhof Lieblos

Lieblos/Main Kinzig Kreis (ots) – Bei der routinemäßigen Bestreifung des

Bahnhofes Lieblos, stellte eine Streife der Bundespolizei, gegen 23 Uhr, am

Sonntagabend fest, dass unbekannte Täter versucht hatten den dortigen

Fahrscheinautomaten aufzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug hatten sie versucht

die Automatentür und den Geldausgabeschacht aufzubrechen. Letztlich brachen sie

ihr Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Gegen die Täter wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des

Diebstahls eingeleitet. Hierzu sucht die Bundespolizei nach Zeugen, die Hinweise

zu den Täter geben können. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können

sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet

werden.

Frankfurt-Sachsenhause: Junger Mann wird mit Schreckschusswaffe beschossen und beraubt

Frankfurt (ots) – (di) In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Februar 2023)

endete ein Besuch im Sachsenhausen für einen 22-Jährigen mit einer blutenden

Kopfverletzung, Prellungen und einer Augenreizung. Mehrere Personen griffen den

Geschädigten an und raubten ihn aus. Die Täter sind flüchtig.

Der Geschädigte befand sich gegen 03:30 Uhr in der Paradiesgasse in der Nähe

eines dortigen Kiosks, als sich eine Gruppe von 4 bis 5 Männern auf ihn

zubewegte und unvermittelt angriff. Aus der Gruppe heraus wurde mehrfach

mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole Reizstoff in Richtung des Geschädigten

geschossen. Als der Geschädigte zu Boden ging, wurde mehrfach auf ihn

eingetreten und eingeschlagen. Die Täter entwendeten noch das Bargeld des

Geschädigten und flüchteten anschließend vom Tatort.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten,

sich telefonisch mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/

755 – 51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Nordend: Einbruch in Getränkelieferdienst

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (12. Februar 2023) versuchte ein Einbrecher

gegen 23:30 Uhr in der Eckenheimer Landstraße in einem Getränkelieferdienst

Beute zu machen. Hierzu schlug er den Glaseinsatz der Ladentür ein, gelangte in

den Innenraum und stahl dort eine Metalldose. Der Täter flüchtete im Anschluss

unerkannt über die Schwarzburgstraße in Richtung Humboldtstraße.

Der Täter hinterließ hierbei nicht nur Sachschaden an der Eingangstür, sondern

er verlor auch das mutmaßliche Diebesgut auf seiner Flucht: Eine Metalldose mit

einer geringen Menge Münzgeld.

Ein Bürger beobachtete die Tat von einem gegenüber liegenden Lokal. Folgende

Täterbeschreibung konnte abgegeben werden: männlich, ca. 23-30 Jahre alt,

schlanke Statur, 165-175 cm groß, dunkle Jacke, roter Schal.

Hinweise zum Täter oder der Tat nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier (3.

Polizeirevier) telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 – 10300 entgegen.

Frankfurt-Niederrad: Diebstahl von Kupferkabel

Frankfurt (ots) – (fue) Durch den in einem mehrstöckigen ehemaligen Bürogebäude

in der Lyoner Straße tätigen Sicherheitsdienst wurden am Sonntag, den 12.

Februar 2023, gegen 21.10 Uhr, zwei Personen gemeldet, die beim Anblick der

Sicherheitsmitarbeiter sofort die Flucht antraten. Der entsandten Funkstreife

kam bei der Anfahrt ein VW Transporter entgegen, der anhielt und dessen

Beifahrer ausstieg und die Flucht ergriff. Die Fahrerin des Wagens, eine

34-jährige Frau, wurde festgenommen. Auf der Ladefläche des nicht versicherten

Fahrzeuges konnten rund 500 kg Kupferkabel aufgefunden werden, welche aus

besagtem Bürohaus stammten. Die 34-Jährige wurde nach Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern

an.

Frankfurt-Gallus: Kontrolle führt zu größerem Drogenfund

Frankfurt (ots) – In der Nacht von Sonntag (12. Februar 2023) auf Montag (13.

Februar 2023) fanden Polizeibeamte im Rahmen einer Gaststättenkontrolle bei

einem 44-Jährigen eine größere Menge Rauschgift. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierten die Polizisten den polizeibekannten Mann in einer

Gaststätte in der Mainzer Landstraße. Dabei fanden sie in einer mitgeführten

Tasche über ein halbes Kilogramm Marihuana, sowie knapp 10 Gramm Haschisch. Der

44-jährige Beschuldigte wurde festgenommen. Eine im Anschluss durchgeführte

Wohnungsdurchsuchung führte nochmals zum Auffinden kleinerer Mengen Rauschgift.

Der Mann wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums eingeliefert.

Bundespolizei untersagt erneut Angehörigen der rechten Szene die Ausreise nach Ungarn

Am 10. Februar untersagte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt erneut vier Angehörigen der rechten Szene die Ausreise nach Ungarn. Polizeiliche Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass die drei Männer im Alter von 29 bis 38 Jahren sowie eine 33-jährige Frau in Ungarn an Veranstaltungen und Treffen zum sogenannten „Tag der Ehre“ teilnehmen wollten. Bundespolizisten stellten die vierköpfige Gruppe im Abfluggate nach Budapest fest. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Beamten szenetypische Kleidungsstücke und Abzeichen. Im Anschluss an eine eingehende Befragung untersagten die Beamten der gesamten Gruppe die Ausreise. Die Personen erhielten zudem die Auflage, sich bis einschließlich zum 12. Februar täglich bei ihren jeweils zuständigen Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu melden.

Bereits am Tag zuvor untersagte die Bundespolizei zwei 41 und 46 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen die Ausreise nach Ungarn. Auch sie standen im Verdacht, am „Tag der Ehre“ teilnehmen zu wollen und bekamen ebenfalls die Auflage, sich täglich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Beim vom 10. bis zum 12. Februar stattfindenden „Tag der Ehre“ handelt es sich um eine Veranstaltung zum Gedenken an die Belagerung Budapests durch die Rote Armee während des zweiten Weltkrieges. Das Treffen dient der rechten Szene zur Vernetzung und zur Verbreitung rechtsextremistischen Gedankengutes. Organisator ist die in Deutschland verbotene Vereinigung „Blood and Honour“.

Hohe Geldstrafen als Preis für die Freiheit – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Für ihre Freiheit tief in die Tasche greifen mussten am 12. Februar ein türkischer und ein albanischer Staatsangehöriger am Flughafen Frankfurt. Sie zahlten jeweils 9.800 und 2.000 Euro, um nicht hinter Gitter zu müssen.

Bundespolizisten nahmen den 42 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen bei der Ausreisekontrolle nach Istanbul fest. Seit September 2022 ließ die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach mit Haftbefehl nach dem Mann suchen, der im Juni 2021 vom Amtsgericht Simmern wegen Körperverletzung, Betruges, Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war. Aus dem Gesamtstrafenbeschluss hatte der Gesuchte demnach noch 313 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Zudem suchten die Staatsanwaltschaften in Koblenz und Zweibrücken in zwei weiteren Betrugsfällen nach dem Mann. Da er selbst nicht genügend Geld bei sich hatte, informierte der Mann telefonisch seinen Neffen. Dieser zahlte bei der Polizei in Hanau die noch offene Geldstrafe in Höhe von 9.800 Euro ein und bewahrte seinen Onkel so vor einem längeren Gefängnisaufenthalt.

Rund 2.000 Euro hatte ein 30-jähriger Albaner noch bei der Justiz offen, nachdem das Amtsgericht Germersheim im April 2022 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einen Strafbefehl gegen ihn erlassen hatte. Hieraus wären noch 51 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen gewesen, hätte nicht ein guter Freund den offenen Betrag in Höhe von 2012,04 Euro kurzfristig bei der Polizeiinspektion Germersheim eingezahlt. Nach Eingang des Geldes durfte der Gesuchte, der aus Istanbul / Türkei nach Frankfurt gereist war, die Wache der Bundespolizei verlassen.