Haiger-Fellerdilln: Aus Kasse bedient –

Der Diebstahl von Bargeld aus der Kasse des Edeka-Marktes in der Haigerer Straße beschäftigt derzeit die Dillenburger Polizei. Am Samstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr entdeckte der Betreiber, dass die Ladentür offen stand, obwohl er diese nach Geschäftsschluss gegen 13.00 Uhr abgeschlossen hatte. Zudem fehlte aus der Kasse Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Derzeit ist nicht bekannt, wie der Täter ins Innere des Marktes gelangte. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind im Zusammenhang mit dem Diebstahl am Samstag, zwischen 13.00 Uhr und 16.25 Uhr Personen am Edeka-Markt aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Einbrecher lösen Alarm aus –

Ein metallverarbeitender Betrieb in der Industriestraße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter lösten Paneele von der Außenwand einer Lagerhalle und drangen gewaltsam ein. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die Einbrecher bereits das Weite gesucht. Zeugen, die die Täter am Samstagabend, gegen 19.35 Uhr in der Industriestraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizeistation Dillenburg zu melden.

Aßlar – B 277: Unbeleuchteter Traktor löst fatale Kettenreaktion aus / Polizei bittet um Mithilfe –

Nach Zusammenstößen am Freitagabend auf der Bundesstraße zwischen Aßlar und Werdorf bittet die Polizei bei der Fahndung nach einem unbeleuchteten Traktor um Mithilfe.

Gegen 20.30 Uhr war das landwirtschaftliche Fahrzeug ohne Beleuchtung zwischen Aßlar und dem Abzweig Berghausen in Richtung Werdorf unterwegs. Der 68-jährige Lenker eines in gleicher Richtung fahrenden Golfs erkannte das Hindernis und bremste ab. Eine dem Golf folgende 48-jährige BMW-Fahrerin erkannte dies zu spät, schaffte es nicht mehr abzubremsen und prallte in das Heck des Golfs. BMW und Golf standen nun beschädigt am Fahrbahnrand der Bundesstraße. Kurz darauf näherte sich aus Aßlar ein 1-er BMW mit einem 51-Jährigen am Steuer. Der geriet beim Vorbeifahren an den zuvor verunglückten Fahrzeugen in den Gegenverkehr und touchierte dort einen 3-er BMW. Der 61-jährige Fahrer des 3ers schleuderte seinerseits durch diesen Zusammenstoß auf den Fahrstreifen in Richtung Aßlar. Die 20-jährige Fahrerin eines Golfs konnte dem BMW nicht mehr ausweichen und die beiden Fahrzeug prallten frontal ineinander. Die Feuerwehr rückte aus, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der Verletzten. Die Bundesstraße musste bis zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt werden. Angaben zur Schadenshöhe können momentan nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem nicht beleuchteten Traktor machen, der am Freitagabend gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße 277 von Aßlar in Richtung Werdorf fuhr?