Unbekannter droht Reinigungskraft mit dem Messer

Gießen (ots) – Opfer einer Bedrohung am vergangenen Sonntag, gegen 3 Uhr, wurde

ein 23-Jähriger im Bahnhof Gießen. Der Mann war als Reinigungskraft für die

Hessische Landesbahn (HLB) tätig und zur Tatzeit mit Putzarbeiten an einem im

Gleis 133 abgestellten Zug beschäftigt.

Der Unbekannte, der eine Sturmhaube getragen haben soll, sei plötzlich

aufgetaucht und hätte ihn mit einem Messer bedroht. Anschließend sei der Mann

geflüchtet. Der Mitarbeiter der Reinigungsfirma verständigte daraufhin die

Bundespolizei und erstattete Strafanzeige.

Personenbeschreibung

Der Unbekannte sei ungefähr zwei Meter groß und dunkel gekleidet gewesen. Der

Mann mit Sturmhaube soll zudem einen Müllsack bei sich getragen haben. Er sprach

türkisch und deutsch. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Bundespolizei nimmt Taschendiebe im Bahnhof fest (FOTO)

Gießen (ots) – Nach einem Handydiebstahl im Zug nahmen Beamte vom

Bundespolizeirevier Gießen gestern Abend (12.2.) zwei Tatverdächtige unmittelbar

nach der Tat im Bahnhof Gießen fest.

Opfer war eine 30-Jährige aus Heidelberg. Die Frau fuhr mit dem Zug von

Frankfurt am Main in Richtung Gießen. Kurz vor der Universitätsstadt soll der

Diebstahl passiert sein, sagte die Heidelbergerin der Bundespolizei.

Mit konkreten Hinweisen zu den Tatverdächtigen und mit Hilfe von Zeugen konnten

Bundespolizisten die beiden Tatverdächtigen schnell festnehmen. Das Mobiltelefon

fanden die Ordnungshüter später in einer Nische im Bereich der

Bahnsteigüberführung an Gleis 1 wieder und gaben es anschließend der Besitzerin

zurück.

Gegen die beiden Tatverdächtigen, zwei 30 und 24 Jahre alte algerische

Asylbewerber, hat die Bundespolizeiinspektion Kassel jeweils ein Strafverfahren

wegen gemeinschaftlichen Diebstahls eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen beide Männer wieder frei.

Heuchelheim: Über Kellertür eingestiegen –

In der Ernststraße hatten es Einbrecher auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnt. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe gewaltsam über eine Kellertür einstiegen und nach Wertsachen suchten. Zeugen, die die Täter zwischen Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 11.15 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 bei der Kripo in Gießen zu melden.

Gießen: Werkzeuge erbeutet –

Am zurückliegenden Wochenende erbeuteten Autoaufbrecher Werkzeug aus einem Sprinter. Der graue Transporter parkte zwischen Freitagabend, gegen 17.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 08.20 Uhr in der Löberstraße, in Höhe der Hausnummer 8. Die Diebe schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und griffen sich eine Werkzeugkiste. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Für eine neue Scheibe werden rund 250 Euro fällig. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: In Tiefgarage Autos geknackt –

Die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Fockestraße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Parkebene und vergriffen sich an einem Audi, einem BMW und einem Passat. Sie schlugen Scheiben ein und suchten im Inneren nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzer fielen den Dieben rund 130 Euro Bargeld und Werkzeuge in die Hände. Die Höhe der Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf mindestens 2.200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am Wochenende in der Fockestraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Betrunken durch Gießen unterwegs –

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden zogen Gießener Polizisten einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Der 20-Jährige war gegen 03.00 Uhr mit seinem Opel in der Bahnhofstraße unterwegs. Die Streife stoppte den Opel und ließ den offensichtlich betrunkenen Wettenberger pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,48 Promille. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Gießen: Ablenkung löst Kettenreaktion aus –

Mit leichten Verletzungen überstand ein 47-jähriger Mercedesfahrer einen Aufprall gegen einen am Fahrbahnrad geparkten Toyota. Der in Lich lebende Benzfahrer war gestern Morgen, gegen 06.40 Uhr auf der Kolnhäuser Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Er selbst gibt an, dass er ein Getränk in die entsprechende Halterung der Mittelkonsole abstellte und währenddessen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen den Toyota, der wiederum gegen eine davor geparkte C-Klasse krachte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Unfallfahrer mit Prellungen ins Licher Krankenhaus. Sein Mercedes und der Toyota mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Blechschaden an allen drei Fahrzeugen summiert sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 21.000 Euro

Gießen: Gegen Baum geprallt –

Am Freitagnachmittag prallte auf der Kreisstraße zwischen Gießen und Wettenberg-Wißmar ein BMW gegen einen Baum. Gegen 16.00 Uhr war die 73-jährige Wettenbergerin mit ihrem 1er in Richtung Wißmar unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung, die Unfallfahrerin kam verletzt in die Uni-Klinik Gießen. Ihr BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Totalschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Gießen: Bei Parkmanöver VW touchiert –

Zwischen Freitag (10.Februar) 18.15 Uhr und Samstag (11.Februar) 7.45 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter bei einem Parkmanöver im Riegelpfad einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem blauen Golf zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

B49/Gießen: Unfall bei Spurwechsel –

Am Samstag (11.Februar) gegen 16.55 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit einem LKW den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 49 von Wetzlar in Richtung Bergwerkswald. Am Lahnfelddreieck beabsichtigte der LKW-Fahrer nach rechts auf die Bundesstraße 429 in Richtung Wettenberg zu wechseln. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich ein 34-Jähriger in einem VW aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr eine geschotterte Böschung hinunter. Anschließend konnte der VW-Fahrer sein fahrzeug wieder unter Kontrolle bringen und zurück auf die Fahrbahn lenken. Es kam zu keiner Berührung der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Kontrolle verloren –

Ein 41-jähriger Mann in einem Citroen befuhr am Samstag (11.Februar) gegen 15.10 Uhr die Landstraße 3131 von Pohlheim in Richtung Gießen. Dabei verlor der Citroen-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Eine 36-jährige Mitfahrerin verletzte sich dabei leicht. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/Gießen: Schwer Verletzter nach Unfall –

Am Samstag (11. Februar) gegen 17.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann in einem BMW die Abfahrt der Bundesautobahn 485 in Richtung Landstraße 3128. In einer Kurve fuhr der BMW-Fahrer aus unbekannter Ursache über die durchgezogene Linie und stieß mit einem ihm entgegenkommenden VW zusammen. Der 35-Jährige verletzte sich dabei schwer und der 61-jährige Fahrer des VW sowie eine 53-Jährige und ein 58-jähriger Mitfahrer verletzen sich leicht. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Langgöns: Bremsvorgang zu spät bemerkt –

Am Sonntag (12.Februar) gegen 12.30 Uhr befuhren 54-Jähriger in einem Mercedes und eine 75-jährige Frau in einem VW hintereinander die Butzbacher Straße in Niederkleen in Richtung Landstraße 3129. Offenbar bemerkte die VW-Fahrerin den Bremsvorgang des Mercedes-Fahrers zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 54-Jährige verletzte sich leicht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süds unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Zusammenstoß auf Kreuzung –

Eine 39-jährige Frau in einem VW befuhr am Sonntag (12.Februar) gegen 15.50 Uhr die Landstraße 3475 von Klein-Linden nach Großen-Linden. Als eine 43-Jährige Frau, auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs war, beabsichtigte über die Kreuzung zur gegenüberliegenden Autobahnauffahrt der A485 in Richtung Marburg zufahren, kreuzte die 39-Jährige von rechts und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Ein 49-jähriger Mitfahrer der 43-Jährigen und die VW Fahrerin verletzten sich dabei leicht. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.