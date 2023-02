Unfallflucht

Bereits am 07.02.23 kam es in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege zu einer Unfallflucht. Zwischen 05.45 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein dort am Fahrbahnrand geparkter grauer Ford Kuga im Bereich der hinteren linken Tür angefahren und entsprechend beschädigt. Der Schaden an dem Pkw Ford wird mit ca. 1300 EUR angegeben. An dem Fahrzeug fand der Halter eine Notiz mit einer Handynummer vor, die offensichtlich von dem Verursacher stammt. Da die Handynummer unvollständig ist, konnte der Verursacher auch nicht erreicht werden, so dass im Nachgang die Polizei informiert wurde. Nach den weiteren Ermittlungen soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grauen Mercedes handeln. Hinweise: 05651/9250.

Von Fahrbahn abgekommen

Am 11.02.23 befuhr, um 18:18 Uhr, eine 52-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die L 3424 von Langenhain in Richtung Eschwege. In einer Linkskurve geriet sie nach rechts von der Straße ab und touchierte mit dem Pkw einen Leitpfosten, wodurch insgesamt ein Sachschaden von ca. 350 EUR entstand.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei einer Kontrolle am gestrigen Nachmittag, um 17:05 Uhr, in Meinhard-Schwebda wurde eine 22-Jährige aus Eschwege in ihrem Pkw angehalten. Dabei stelle sich heraus, dass sie unter dem Einfluss illegaler Drogen (Cannabis) fuhr, so dass die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde.

Sachbeschädigung an Bushäuschen

Am vergangenen Samstagabend, um 22:53 Uhr, wurde in der Reichensächser Straße in Eschwege eine Glasscheibe des dortigen Bushäuschen „Post“ eingeschlagen. Zeugen sahen noch zwei Personen davonrennen. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 13:35 Uhr befuhr gestern Mittag ein 84-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße „Am Scheelen Esel“ in Richtung Unterrieden und beabsichtigte dazu die B 80 zu überqueren. Dabei übersah er den Pkw einer 47-Jährigen aus Witzenhausen, die auf der B 80 in Richtung der B 27 unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

Wildunfall

Um 21:56 Uhr befuhr gestern Abend ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Berkatal die B 27 von Witzenhausen kommend in Richtung Eschwege. Kurz nach der „Ludwigsteinkurve“ kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der diesen nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ortsschilder gestohlen

Die beiden Ortsschilder von Hundelshausen wurden zwischen dem 11.02.23, 18:00 Uhr und dem 12.02.23, 10:00 Uhr durch Unbekannte abmontiert und entwendet. Die Schilder waren in der Kasseler Straße (B 451) aufgestellt. Der Schaden wird mit 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.