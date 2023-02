Neukirchen: Brand in Schule – Folgemeldung

Neukirchen: Brand in Schulgebäude – Folgemeldung Brandzeit: 13.02.2023, 13:09 Uhr In einer Schule im Reißmannweg war in der Mittagszeit ein Brand ausgebrochen. Vom Brand betroffen ist das Atrium der Schule. Die Schüler und Lehrer sind umgehend aus dem Gebäude evakuiert worden. Die Feuerwehr aus Neukirchen und den benachbarten Ortschaften sind vor Ort und haben den Brand mittlerweile gelöscht. Die Brandstelle ist noch nicht begehbar. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens stehen zurzeit noch nicht fest. Eine Mitarbeiterin der Schule wurde durch Rauchgase leicht verletzt, sie wurde vor Ort ambulant behandelt.

Neukirchen: Brand in Schulgebäude

Neukirchen: Brand in Schulgebäude Brandzeit: 13.02.2023, 13:09 Uhr In einer Schule im Reißmannweg ist vor wenigen Minuten ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brennt es im Bereich des Atriums. Schüler und Lehrer sind aus dem Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht derzeit. Die Brandursache steht nicht fest.

Fritzlar: Versuchter Wohnhauseinbruch

Fritzlar: Versuchter Wohnhauseinbruch Tatzeit: 12.02.2023, 16:50 Uhr bis 19:55 Uhr Sachschaden in Höhe von 200,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Galbächer Warte. Die Täter hatten erfolglos versucht die Eingangstür des Hauses aufzubrechen. Die Tür wurde dabei beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Fritzlar-Ungedanken: Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnhaus

Fritzlar-Ungedanken: Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 11.02.2023, 18:50 Uhr bis 12.02.2023, 00:15 Uhr Bargeld stahlen unbekannte Einbrecher in der Zeit von Samstagabend bis kurz nach Mitternacht aus einem Wohnhaus im Ostenbach. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten, welche sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Sie stahlen vorgefundenes Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Spangenberg-Bergheim: Einbrecher stehlen Schuhe und Messer aus Wohnhaus

Spangenberg-Bergheim: Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 11.02.2023, 16:30 Uhr In ein Wohnhaus im „Kosberg“ brachen unbekannte Täter am Samstagnachmittag ein und stahlen Schuhe, eine Bohrmaschine und Messer. Die Täter gelangten in das Wohnhaus indem sie eine Terrassentür aufbrachen und anschließend die Räumlichkeiten betraten. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Regale nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden 5 Paar Schuhe in Nike-Kartons, eine Bohrmaschine und zwei Messer. Von zwei, von einem Zeugen beobachteten Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide Täter sind männlich, haben eine normale bis schlanke Statur und sind zwischen 170 und 180 cm groß. Bekleidet waren sie jeweils mit einer Jeanshose und einem grauen Pullover Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740