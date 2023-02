Korbach: Die Polizei-News

Waldeck Bad Wildungen Edertal – Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck, Polizei bittet um Hinweise

Am vergangenen Wochenende kam es zu vier Einbrüchen in Waldeck, Bad Wildungen und im Edertal. Die Täter hatten es jeweils auf Bargeld und Schmuck abgesehen.

In der Zeit von Samstag, etwa 17.00 Uhr, bis Sonntag, etwa 01.00 Uhr, brachen die unbekannten Täter in insgesamt vier Wohnhäuser ein. Die Tatorte liegen in Wohngebieten in Waldeck-Sachsenhausen, Bad Wildungen-Wega und -Mandern sowie in Edertal-Affoldern.

Die Einbrecher gelangten in allen Fällen an die Gebäuderückseiten, wo sie Türen oder Fenster gewaltsam öffneten und so in die Gebäude einsteigen konnten. In den Wohnhäusern durchsuchten sie zielgerichtet die Räume, Schränke und andere Behältnisse. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck in noch nicht bekannter Höhe. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass alle vier Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden und ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Vöhl-Marienhagen – Diesel aus Baumaschine gestohlen

Auf Diesel abgesehen hatten es unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an der Kreisstraße K 29 zwischen Vöhl-Thalitter und Vöhl-Obernburg.

In Höhe der Abfahrt nach Marienhagen brachen sie eine Abdeckung ab und öffneten gewaltsam den Tankdeckel. Aus dem Schaufelbagger zapften die Täter etwa 200 Liter Diesel ab.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Bad Arolsen – Einbrecher in Bäckerladen

In der Zeit von Samstag bis Montag brach ein Unbekannter in einen Bäckerladen in der Rathausstraße in Bad Arolsen ein.

Der Täter öffnete gewaltsam eine Tür zu dem Geschäft und konnte so einsteigen. Im Laden brach er einen kleinen Tresor auf und entwendete daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Der Täter hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.