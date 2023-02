Gewaltattacke im Bahnhof Fulda

Fulda (ots) – Zu einer körperlichen Attacke kam es Freitagabend (10.2 / 19:15

Uhr) im Bahnhof Fulda am Eingangsbereich der örtlichen Bäckerei.

Dabei wurde ein 13-Jähriger von einem bislang Unbekannten zunächst gewürgt. Nachdem sich der 13-Jährige aus dem Würgegriff befreien konnte, verpasste der unbekannte Mann dem 14-jährigen Begleiter des Opfers einen Kopfstoß und verletzte diesen im

Gesichtsbereich.

Er musste später im Krankenaus behandelt werden. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seiner weiblichen Begleitung aus dem Bahnhof in unbekannte Richtung. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung am ZOB Fulda zwischen den beiden Opfern und dem Täter. Dessen Begleiterin pustete die beiden Kinder mit Zigarettenrauch an. Anschließend folgten sie ihnen bis zum Bahnhof.

Täterbeschreibung

Der Mann soll zwischen 17 und 20 Jahre alt und circa 175cm groß gewesen sein. Er

trug eine schwarze Jacke der Marke ,,North Face“, eine schwarze Hose und dunkle

Schuhe. Er war von schlanker Statur und hatte dunkle Haare, die an der Seite

kurz rasiert waren.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616 0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Rotenburg a.d.Fulda. Unterhalb des Herz-Kreislauf-Zentrums (HKZ) kam es auf einem Parkplatz im Zeitraum vom Montag (06.02.) bis Freitag (10.02.) zu einer Sachbeschädigung an einem Opel Corsa. Unbekannte versuchten, den Tankdeckel aufzuhebeln und verursachten so etwa 50 Euro Sachschaden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls Beschädigungen in diesem Bereich an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter)

Rotenburg an der Fulda. Im Bereich des Marktplatzes entwendeten bislang Unbekannte im Zeitraum vom Sonntag (05.02.) bis zum Freitag (10.02.) einen schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot 21115 im Wert von circa 600 Euro. Der Scooter war nach derzeitigem Erkenntnisstand durch den Geschädigten abgeschlossen an einem Fahrradständer abgestellt worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Autohandel

Bad Hersfeld. In der Nacht von Freitag (10.02.) auf Samstag (11.02.) verübten bislang unbekannte Täter einen Einbruch in einen Autohandel im Bereich der Friedloser Straße. Der/die Täter schlugen die Scheibe eines Toilettenfensters im rückwärtigen Bereich des Objekts ein – augenscheinlich wurden die Räumlichkeiten jedoch im Anschluss nicht betreten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Rotenburg a.d. Fulda. Die vier Reifen eines silbernen VW Golf zerstachen Unbekannte am Freitagabend (10.02.) und verursachten hierdurch etwa 360 Euro Schaden. Zur Tatzeit, zwischen 18 Uhr und 20.50 Uhr, stand das Auto in der Straße „Waldweg“ auf einem privaten Parkplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

FD

Alleinunfall eines Radfahrers

Petersberg. Ein 38-jähriger Radfahrer aus Hofbieber erlitt bei einem Unfall am Sonntag (12.02.) schwere Verletzungen. Er befuhr, gegen 20 Uhr, den Radweg zwischen Petersberg und Margretenhaun. Kurz vor dem Sebastianshof kam er aus noch unklarer Ursache vom Radweg ab und stürzte in den Straßengraben. Der 38-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Nach Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda. Ein weißer Kia Picanto wurde am Sonntag (12.02.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Kia war, in der Zeit von 2 Uhr bis 3.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße „Am Bahnhof“ ordnungsgemäß abgestellt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in diesem Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Heck des Kia. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

VB

Von der Fahrbahn abgekommen

Schlitz-Rimbach. Am Freitag (10.02.), gegen 7:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrer aus Schlitz mit seinem BMW 330 Xi die Troßbachtalstraße von der Landesstraße 3140 kommend in Richtung Ortsrand/Feldgemarkung. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen eine Sitzbank sowie einen Tisch. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. Einen Außenspiegel eines grauen Skoda Octavia traten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (10.02.) ab. Zur Tatzeit stand das Auto – an dem Sachschaden von circa 200 Euro entstand – in der Amand-Ney-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Audi gestohlen

Künzell. In der Nacht zu Freitag (10.02.) stahlen Unbekannte einen weißen Audi Q7 im Wert mehrerer tausend Euro. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug – mit den amtlichen Kennzeichen FD-NK 11 – in der Turmstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. Eine Gaststätte am Konrad-Adenauer-Platz wurde in den frühen Morgenstunden des Freitags (10.02.), zwischen 0.50 Uhr und 6.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Da hierdurch ein akustischer sowie visueller Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter vermutlich umgehend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Dennoch entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Horas. Unbekannte versuchten am frühen Samstagmorgen (11.02.), gegen 4.50 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „An der Liede“ einzubrechen. Zunächst hebelten die Täter an einer Terrassentür des Hauses. Diese hielt jedoch stand. Anschließend leuchteten die Einbrecher nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit Taschenlampen in den Wohnraum. Als eine Bewohnerin auf die Lichtkegel aufmerksam wurde, flüchteten die Unbekannten schließlich unerkannt. Es entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrparteienhaus

Horas. In ein Mehrparteienhaus brachen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des Samstags (11.02.), zwischen 5 Uhr und 5.15 Uhr ein. Zunächst hebelten die Einbrecher mehrere Kellertüren auf. Anschließend hebelten sie auch an mehreren Wohnungstüren, die den Einbruchsversuchen jedoch stand hielten. Als ein Bewohner auf die Geräusche aufmerksam wurde, flüchteten die Täter unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnhaus

Fulda. Ein Unbekannter stahl am Samstagmorgen (11.02.), gegen 5.50 Uhr, einen Geldbeutel aus einem Einfamilienhaus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschaffte sich der Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise unerlaubten Zutritt zu dem Wohnraum. Anschließend stahl er die Geldbörse samt noch unklaren Inhalts aus einer Jacke an der Garderobe und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Unbekannte kann als männlich, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, circa 25 bis 25 Jahre alt, mit schlanker Statur, Bart und kurzen, braunen Haaren mit Geheimratsecken beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und einen Pullover mit weißen Zeichen auf der Kapuze. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schaufensterscheibe beschädigt

Fulda. Die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Lindenstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (12.02.). Hierdurch entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatorendiebstahl

Fulda. Aus einem Pkw vor einer Werkstatt in der Habelbergstraße bauten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (03.02.) und Samstag (11.02.) einen Katalysator aus. Anschließend entwendeten die Langfinger das Bauteil im Wert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeworfen

Mücke. Die Heckscheibe eines roten Skoda Fabia warfen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (11.02.) ein und verursachten hierdurch etwa 500 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand das Auto in der Sonnenstraße in Ilsdorf. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Lauterbach. Unbekannte stachen in der Nacht zu Samstag (11.02.) jeweils einen Reifen eines schwarzen Scirocco sowie eines grünen Opel Frontera ein. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden von rund 200 Euro. Zur Tatzeit standen die Autos in der Straße „Alter Weg“ in Maar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Ulrichstein. In der Nacht zu Samstag (11.02.) warfen Unbekannte die Heckscheibe eines blauen VW Tiguan in der Hoherodskopfstraße in Bobenahusen II ein. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Wartenberg. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-BQ 50E eines schwarzen Smart EQ Forfour stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (10.02.) und Sonntagvormittag (12.02.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße „Im Tiegel“. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kostenlose Beratung der Polizei Osthessen an der Fuldaer Stadtwache

Fulda (ots)

Immer wieder werden ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden Opfer von Trickdieben. Dreiste Täter verschaffen sich unter vorgetäuschten Gründen Zugang zu fremden Wohnungen. Sie lenken die Bewohner geschickt ab und entwenden währenddessen Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände.

Auch falsche „Enkel“ erschleichen sich immer wieder das Vertrauen älterer Menschen. Weil angeblich das Vermögen in Gefahr oder eine Notlage eingetreten sei, drängen sie die Opfer beispielsweise zur Herausgabe von Wertgegenständen. Ebenso versuchen Einbrecher in Osthessen ihr Diebesglück. Allerdings kann ein Großteil an Einbrüchen durch richtiges Verhalten, die richtige Sicherungstechnik und aufmerksame Nachbarn verhindert werden.

Für Fragen zur technischen Sicherung gegen Einbrüche und zum richtigen Verhalten bei Trickdieben, Betrügern und der „Enkeltrick“-Masche steht Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann vom Polizeipräsidium Osthessen an folgenden Terminen an der Fuldaer Stadtwache zur Verfügung:

Mittwoch, 15. Februar, 9 bis 12 Uhr

Mittwoch, 15. März, 9 bis 12 Uhr

Weitere Angebote zur kriminalpolizeilichen Beratung

Die Einbruchsschutzberater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause – und das kostenfrei. Außerdem stehen die osthessischen Ansprechpersonen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für individuelle Beratungen oder Fragen zur Verfügung. Die Erreichbarkeiten finden Sie auf der Homepage des Polizeipräsidiums Osthessen unter www.polizei.hessen.de.

Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf Twitter, Instagram und Facebook unter @polizei_oh über bevorstehende Veranstaltungen und gibt nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

Verkehrsunfallflucht mit vermutlicher Trunkenheit

Am Sonntag (12.02.) stieß gegen 01.20 Uhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem PKW beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Bad Hersfeld, An der Haune, gegen einen gegenüber abgeparkten PKW eines 46-jährigen Hauneckers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr zunächst davon, konnte jedoch durch Zeugen verfolgt und angehalten werden. Bei der Unfallaufnahme durch eine Funkstreife der Polizei wurde bei diesem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, so dass eine Mitnahme zur Polizeistation Bad Hersfeld erfolgte. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Polizei stoppt alkoholisierten Geisterfahrer auf der A 7

Burghaun / Großenmoor (ots)

Einen guten Schutzengel hatten drei Reisende aus Niederbayern am Samstag (11.02.) gegen 23.50 Uhr auf der Autobahn A 7 in der Gemarkung Burghaun. Kurz vor der Raststätte Großenmoor-West fuhr ihnen ein Falschfahrer mit seinem in Litauen zugelassenen silbernen BMW auf dem linken Fahrstreifen entgegen. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt geringes Verkehrsaufkommen und die Zeugen befanden sich mit ihrem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen, so dass es nicht zu einer Kollision kam. Offenbar bemerkte der Fahrer des BMW seinen Fehler, denn kurz nachdem er die Niederbayern passiert hatte, wendete er sein Fahrzeug, überholte sie und verließ an der Raststätte Großenmoor-West die Autobahn, um die dortige Tankstelle aufzusuchen. Die aufmerksamen Zeugen fuhren ihm aber hinterher und verständigten die Polizei. Die kurz danach eintreffende Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg konnte den 32-jährigen litauischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland dadurch rasch ausfindig machen und festnehmen, denn er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Nach der Entnahme einer Blutprobe, der Sicherstellung seines Führerscheins und der Erhebung einer Sicherheitsleistung auf Anordung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder entlassen. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde sein Fahrzeugschlüssel einbehalten. Den Litauer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr.

Auffahrunfall mit Sachschaden

Alheim (ots)

Am Freitag (10.02.), 14.38 Uhr, kam es in der Gemarkung Alheim-Baumbach, Bundesstraße 83, Einmündung nach Baumbach, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburg mit seinem Audi A 6 und eine 23-jährige PKW-Fahrerin aus Stemwede (Ostwestfalen) mit ihrem Audi A 3 befuhren in genannter Reihenfolge die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Heinebach. An der Einmündung nach Baumbach wollte der Rotenburger nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende PKW Fahrerin fuhr mit ihrem A 3 auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 4.000,- Euro.

Verkehrsunfall mit 2 Verletzten, L3160 zwischen Eifa und Eulersdorf

Am Samstag, 11.02.2023, um 14:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3160 zwischen Alsfeld- Eifa und Grebenau- Eulersdorf. Der 60-jährige Fahrer aus Alsfeld kam ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich anschließend im Flutgraben. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht und die 57jährige Beifahrerin schwer verletzt. Neben der Feuerwehr waren 2 Rettungswagen, Notarzt und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und die verletzte Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beträgt 15000 Euro. Die Strecke war für 3 Stunden gesperrt.

Die Polizei Alsfeld sucht Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/9740 erreichbar.

Verkehrsunfallflucht vom 10.02.23 in Alsfeld, Samuel-Spier-Gasse

In der Zeit zwischen 10.02.2023, 20:00 Uhr und 11.02.2023; 16:00 Uhr kam es in Alsfeld in der Samuel-Spier-Gasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Pkw wurde vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Pkw beläuft sich auf 2000 Euro.

Die Polizei Alsfeld sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 – 9740 erreichbar.

Lkw kommt auf der A7 von der Fahrbahn ab – Anhänger stürzt um – Fahrer unverletzt

Am frühen Samstagmorgen (11.02.) kam es gegen 02.00 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel zu einem Alleinunfall eines Lkws mit Anhänger. Zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Homberg/Efze verlor der Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Gliederzug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab in den angrenzenden Grünstreifen. Der 28-jährige Fahrer aus Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) lenkte sein Zugfahrzeug MAN wieder zurück auf die Fahrbahn, sodass er quer auf den ersten beiden Fahrstreifen zum Stehen kam. Der LKW-Anhänger stürzte jedoch noch im Bereich des Grünstreifens um und blieb stark beschädigt – aber noch am Zugfahrzeug gekoppelt – im Grünstreifen liegen. Durch das Unfallgeschehen wurde der Wechselbrückenanhänger derart beschädigt, dass sich die Ladung (Stückgut/geladene Pakete) im Bereich der Unfallstelle verteilten und durch Mitarbeiter der Spedition in ein zur Unfallstelle nachgeführtes Fahrzeug umgeladen werden mussten. Der Anhänger wird durch ein örtliches Bergungsunternehmen wieder aufgerichtet, während die ersten beiden Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei Hönebach gesperrt wurden. Der Verkehr wird auf dem dritten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kommt es zu keiner nennenswerten Beeinträchtigung des Verkehrs in Fahrtrichtung Norden. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Freitagabend (10.02.2023), gegen 18.00 Uhr, wurde ein in der Petersberger Straße, in Höhe der Hausnummer 18, geparkter dunkelblauer Renault Clio von einem vorbeifahrenden dunklen SUV beschädigt. Der Fahrer dieses Pkw hielt, stieg kurz aus, um anschließend unberechtigt die Unfallstelle zu verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise können unter Tel.: 06621 / 932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de abgegeben werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Friedewald

Freitagabend (10.02.20223) befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Schwalm-Eder-Kreis gegen 18.50 Uhr mit seinem Kleintransporter VW die B 62 in Richtung Anschlussstelle zur Autobahn 4. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte in die angrenzende Schutzplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 16.500 Euro.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter Fahrer

Hünfeld (ots)

Am Freitag (10.02.2023) kam ein 32-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Fulda gegen 19.15 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz am Niedertor in Hünfeld aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Fahrzeugführer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem E-Scooter Segway Nineboot entstand kein Sachschaden. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.