Mann greift Passanten mit Messer an: Opfer bleibt unverletzt; Verdächtiger in psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen

Kassel-Niederzwehren: Am gestrigen Sonntagnachmittag rief gegen 14:20 Uhr ein Passant die Polizei in die Frankfurter Straße, weil er nach eigenen Angaben dort völlig unvermittelt von einem anderen Mann mit einem Messer angegriffen worden sei. Die sofort zum Ort des Geschehens eilenden Streifen des Polizeireviers Süd-West nahmen nur wenige Augenblicke später den mutmaßlichen Täter fest. Das Opfer, ein 45-Jähriger aus Kassel, schilderte den Beamten, bei dem Angriff unverletzt geblieben zu sein. Der ihm unbekannte Mann sei ihm in Höhe der Haltestelle Leuschnerstraße auf dem Gehweg entgegengekommen, habe plötzlich ein Taschenmesser gezückt und damit mehrfach in seine Richtung gestochen. Da er rückwärts zurückgewichen und schließlich weggelaufen wäre, habe der Mann ihn nicht getroffen. Der festgenommene, polizeibekannte 53-Jährige aus Kassel machte auf die Beamten einen stark verwirrten und aggressiven Eindruck. Zu seinen Beweggründen machte er keinerlei Angaben. Aufgrund seines Geisteszustandes wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Drei nächtliche Wohnungseinbrüche in Wolfsanger: Zeugen gesucht

Kassel-Wolfsanger: In der vergangenen Nacht kam es im Kasseler Stadtteil Wolfsanger zu drei Wohnungseinbrüchen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben Täter gehen. In zwei Fällen scheiterten die Einbrecher, im dritten Fall gelangten sie in das Erdgeschoss eines Hauses und erbeuteten Bargeld und eine Uhr. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte, die im Wolfsäckerweg, dem Osterbachweg und der Mayenfeldstraße liegen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Täterhinweise geben können,

Der Einbruch in das Einfamilienhaus im Wolfsäckerweg ereignete sich im Laufe der Nacht zum heutigen Montag. Die Täter hatten mit Werkzeug die Terrassentür des Hauses gewaltsam geöffnet und anschließend die Räume im Erdgeschoss nach Wertsachen durchsucht. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Bei einem Reihenhaus im Osterbachweg gingen sie auf gleiche Weise vor, scheiterten aber an der Terrassentür. Bei dem dritten Einbruch in der Mayenfeldstraße waren die Bewohner eines Einfamilienhauses gegen 3 Uhr durch laute Geräusche wach geworden. Als sie das Licht einschalteten, flüchteten die Täter, die versucht hatten, über die Terrassentür einzudringen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Einbrechern, die nicht beschrieben werden können, verlief leider ohne Erfolg.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Geschwindigkeitskontrollen an Grundschulen und Kita: Nur wenige fuhren zu schnell

Kassel, Niestetal, Kaufungen und Vellmar: Gemeinsam mit der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar führte das Radarkommando der Kasseler Polizei am heutigen Montag in der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an Grundschulen und einer Kita in Stadt und Landkreis Kassel durch. Zum Schutz der jüngeren Schüler und Kita-Besucher überprüften sie das Tempo der Verkehrsteilnehmer an der Hupfeldschule in Kassel, der Kita Regenbogen in Niestetal, der Grundschule Niederkaufungen und der Grundschule Obervellmar. Der höchste gemessene Wert lag bei 50 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer. Erfreulich war bei den heutigen Kontrollen, dass keine Raser unterwegs waren. Insgesamt fuhren 88 der 2.835 gemessenen Fahrer zu schnell, weshalb sie sich nun auf Verwarngelder zwischen 30 und 70 Euro einstellen müssen. Mit einer niedrigen Quote von nur 3,1 Prozent liegt der Anteil der zu schnell Fahrenden erfreulicherweise unter den Werten vergangener Aktionen.

Zahlreiche Auto-Aufbrüche in Kassel und Niestetal in den vergangenen Tagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel und Niestetal: Nachdem die Kasseler Polizei bereits in den letzten Wochen mehrfach zu Auto-Aufbrüchen gerufen wurde, kam es in den vergangenen Tagen erneut zu 26 Taten in Kassel und Niestetal. In nahezu allen angezeigten Fällen schlugen der oder die Täter jeweils eine Scheibe ein und entwendeten sichtbar abgelegte Gegenstände wie Rucksäcke, Geldbörsen oder Werkzeuge. Die gleichgelagerten Taten könnten im Zusammenhang stehen, konkrete Hinweise darauf liegen jedoch bisher nicht vor. Zur Aufklärung der Auto-Aufbrüche suchen die Ermittler nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Darüber hinaus möchte die Polizei aus diesem Anlass, abseits der laufenden Ermittlungen, darauf hinweisen, keine Wertsachen, Taschen und Werkzeuge sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

Zunächst wurden am Freitagmorgen sechs Auto-Aufbrüche im Kasseler Stadtteil Niederzwehren gemeldet, die sich allesamt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereigneten. Das Ziel der Täter waren Fahrzeuge, die in der Silberbornstraße, Brüder-Grimm-Straße, „An der Kurhessenhalle“ und der Horst-Dieter-Jordan-Straße geparkt waren.

Auf das Konto ein und desselben Täters dürften acht weitere Auto-Aufbrüche gehen, die sich in der darauffolgenden Nacht in Niestetal und in Kassel-Bettenhausen ereigneten. Im Umbachsweg hatte eine Überwachungskamera den Täter am Samstag um 3:45 Uhr aufgezeichnet: Ein Mann mit dunkler Mütze, dunkler Kapuzenjacke und Handschuhen schlug die Seitenscheibe eines blauen BMW ein und stahl ein dort abgelegtes Portemonnaie. Die weiteren Tatorte liegen in Niestetal im Felsenweg, „Am Stein“, „Am Eichberg“, Breite Straße und in der Friedrich-Ebert-Straße sowie in Kassel in der Welleroder Straße.

Am gestrigen Sonntag meldeten sich acht betroffene Autobesitzer, deren Fahrzeuge in Kassel in der Mönchebergstraße, Mombachstraße, Artilleriestraße, „Töpfenmarkt“ und „Weißer Hof“ geparkt waren und im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen wurden.

Vier weitere Taten, die sich in der vergangenen Nacht ereigneten, sind bislang am heutigen Montag von Autobesitzern aus Kassel-Wehlheiden angezeigt worden. Die Tatorte befinden sich in der Otto-Braun-Straße, Königsberger Straße, Heinrich-Bertelmann-Straße und im „Kleinen Holzweg“.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Folgemeldung zum Brand in Wolfhager Straße: Ermittlungen zur Ursache dauern an; Obduktion soll Identität zweifelsfrei klären

Kassel-Rothenditmold: Nachdem es am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr in der Wolfhager Straße in Kassel zu einem tödlichen Wohnungsbrand gekommen war, werden die weiteren Ermittlungen von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Person, die von der Feuerwehr nur noch tot in der betroffenen Wohnung aufgefunden werden konnte, um den Bewohner dieses Appartements handelt. Die Identität soll nun bei einer für heute anberaumten Obduktion eindeutig geklärt werden. Die genaue Brandursache ist momentan noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, bei denen die Brandermittler des K 11 am morgigen Tag auch von Brandsachverständigen des Hessischen Landeskriminalamtes unterstützt werden. Weitere Personen waren bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Das Einschreiten der Feuerwehr hatte ein Übergriff des Brandes auf weitere Appartements verhindert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Unbekannter verfolgt und begrapscht Frau am Weinberg: Kripo bittet nach Sexualdelikt um Hinweise auf Täter

Kassel-Mitte: Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag in der Frankfurter Straße in Kassel eine Frau verfolgt, sie anschließend geschlagen, festgehalten und begrapscht. Nachdem sich die 37-Jährige zur Wehr gesetzt hatte, gelang es ihr ein vorbeifahrendes Taxi anzuhalten, in das sie sich flüchten konnte. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen eines Sexualdelikts und bittet um Hinweise auf den Täter durch Zeugen. Die Suche richtet sich insbesondere an Autofahrer, die in der Nacht am Tatort vorbeigefahren sind und den Täter möglicherweise gesehen haben.

Wie die 37-Jährige aus Kassel gegenüber den in der Nacht eingesetzten Polizeibeamten angab, ereignete sich die Tat gegen 3 Uhr. Sie war zu Fuß auf ihrem Nachhauseweg entlang der Frankfurter Straße unterwegs, als der Unbekannte sie in Höhe des Gerichts angesprochen hatte und ihr anschließend gefolgt war. Sie rannte daraufhin auf dem Gehweg von dem Mann davon, bis dieser sie kurz vor der Haltestelle „Am Weinberg“ einholte und ihr gegen den Kopf schlug. Anschließend hielt der Täter die zu Boden gestürzte Frau fest und fasste sie unsittlich an. Die 37-Jährige wehrte sich, sodass sie sich aufrappeln und auf die Frankfurter Straße laufen konnte, wo sie das stadteinwärts fahrende Taxi anhielt und sich darin in Sicherheit flüchtete. Der unbekannte Täter wurde zuletzt im Philosophenweg in Laufrichtung Karlsaue gesehen, wo sich seine Spur verliert. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, korpulent, aber nicht

dick, dunkelhäutig, rundes Gesicht, kurze dunkle Haare,

auffallend große Lippen, narbige Gesichtshaut, komplett schwarz

gekleidet.

Zeugen, die den Ermittlern des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Fahrrad sucht mit Fotos die Eigentümer von mehr als 100 sichergestellten Fahrrädern

Stadt und Landkreis Kassel: Die Ermittler der AG Fahrrad suchen die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer von mehr als 100 sichergestellten Fahrrädern und veröffentlichen dazu Fotos auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/1580729020. All diese Räder wurden in den vergangenen Monaten im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen und Kontrollmaßnahmen der Kasseler Polizei zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls in Stadt und Landkreis Kassel sichergestellt. Die Fahrräder wurden vielfach im Umfeld von Personen oder Örtlichkeiten gefunden, die im Zusammenhang mit Zweirad-Diebstählen bereits in Erscheinung getreten sind. Da sich die auf den Fotos zu sehenden sichergestellten Räder aber bislang weder einer konkreten Straftat zuordnen ließen noch deren Eigentumsverhältnisse geklärt werden konnten, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit. Sollten sich die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer nicht finden lassen, so würde dies bedeuten, dass Räder im ein oder anderen Fall aus rechtlichen Gründen wieder an die Personen ausgehändigt werden müssten, bei denen sie sichergestellt wurden. Das könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass mutmaßliches Diebesgut zurück an einen Dieb oder Hehler geht.

AG Fahrrad nimmt Meldungen entgegen – bitte von Nachfragen zu anderen Rädern Abstand nehmen

Die Meldungen von Eigentümerinnen und Eigentümern, die ihr Fahrrad auf einem der Bilder wiedererkannt haben, nimmt die AG Fahrrad entgegen. Die Ermittler bitten aufgrund der Vielzahl der nun veröffentlichten Räder darum, von Fragen zu Diebstählen anderer, nicht veröffentlichter Räder derzeit Abstand zu nehmen. Bei allem Verständnis für die Betroffenen würden zusätzliche Anfragen die Zuordnung aufgrund der Vielzahl erheblich verzögern.

Die Meldungen von Eigentümerinnen und Eigentümern der abgebildeten Fahrräder nimmt die AG Fahrrad ab heute (13.02.23), jeweils werktags von 8 bis 15 Uhr unter den Telefonnummern

0561 – 910 2443 und

0561 – 910 2445 oder

per E-Mail an Kassel-REG-EG4-AG-Fahrrad.ppnh@polizei.hessen.de entgegen.

Kassel (Stadt) – Brand in Mehrfamilienhaus – eine Person tot geborgen

Gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfhager Straße im Stadtteil Rothenditmold. Anwohner bzw. Passanten hatten den Brand entdeckt und über Notruf die Polizei und Feuerwehr verständigt. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in einem der Obergeschosse aus. In einer der Wohnungen konnte eine Person nur noch tot durch die Feuerwehr aufgefunden werden. Die anderen Hausbewohner konnten nach derzeitigem Stand unverletzt evakuiert werden. Die Identität der verstorbenen Person ist noch nicht geklärt. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es sind Kräfte der Berufsfeuerwehr Kassel und örtlicher Rettungsdienste im Einsatz.

Die Wolfhager Straße ist aktuell noch in beide Richtungen gesperrt.