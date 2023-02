Schaden verursacht und geflüchtet

Schifferstadt (ots) – Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei Schifferstadt am Sonntagabend 12.02.2023 eine Verkehrsunfallflucht in der Straße „Am Deutschhof“ gemeldet. Laut dem Zeugen sei ein Pkw beim Ausparken an einen anderen Pkw gefahren und habe diesen beschädigt. Danach habe sich der verursachende Fahrer von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der beschädigte Pkw des Unfallverursachers in der Iggelheimer Straße aufgefunden werden, jedoch ohne Fahrer. Dieser, ein 47-jähriger Schifferstadter, erschien schließlich einen Tag später auf der Dienststelle in Schifferstadt und räumte die Fahrereigenschaft ein.

Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Weil er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn ein weiteres Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Einbrecher ergreifen die Flucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Gerhart-Hauptmann-Straße in Bobenheim-Roxheim gelang es am 11.02.2023, gegen 19 Uhr, drei bislang Unbekannten in ein Wohnhaus einzubrechen. Bei dem gewaltsamen Eindringen wurde ein Fenster beschädigt. Im Innern des Hauses durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen.

abei wurden sie durch die Videoüberwachung des abwesenden Eigentümers erfasst. Dieser erhielt eine Benachrichtigung und sprach die Unbekannten über Lautsprecher an. Die drei Männer ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Entwendet wurde nichts.

Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.