Sachbeschädigung am Fahrzeug

Speyer (ots) – Am 12.02.2023, zwischen 09:00 Uhr und 09:50 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Carl-Dupré-Straße geparkten PKW´s ein. Aus dem Fahrzeug wurden keinerlei Gegenstände entwendet.

Wer hat im Tatzeitraum in der Carl-Dupré-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verletzte Radfahrerin

Speyer (ots) – Am 12.02.2023 gegen 17:20 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad die Gilgenstraße in Richtung Postplatz. Bei dem Versuch den Bordstein hochzufahren, stürzt sie mit ihrem Rad, verletzt sich an der rechten Körperseite und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Am Fahrrad selbst entstand kein Sachschaden.

Verkehrskontrolle von E-Scooter-Fahrer endet mit Blutprobe

Speyer (ots) – Am 12.02.2023 gegen 11:10 Uhr kontrollierten die Beamten einen 23-jährigen Mann auf einem E-Scooter fahrend in der Carl-Dupré-Straße. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein freiwillig angebotener Urin-Test wurde verweigert, weshalb dem 23-Jährigen nach Verbringung auf hiesige Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin: Auch E-Scooter sind Kraftfahrzeuge im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes, weshalb die gleichen Promillegrenzen wie im Auto oder auf dem Motorrad gelten. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen mit dem E-Scooter fährt, gefährdet sich und andere und muss mit Strafen rechnen.

Diese reichen von Bußgeldern bis hin zu Freiheitsstrafen.