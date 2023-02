Raub einer Geldbörse – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am gestrigen Sonntagvormittag wurde ein 53-Jähriger Opfer eines Raubes in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Gegen 10:30 Uhr war der Mann dort zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von einem unbekannten Täter von hinten umklammert wurde. Im Rahmen der daraus folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 53-Jährige leicht verletzt.

Dem bislang unbekannten Täter gelang es dessen Geldbörse zu entwenden und auf eine öffentliche Toilette auf dem Parmaplatz zu flüchten. Dort entnahm er mehrere hundert Euro Bargeld sowie den Führerschein seines Opfers, hinterließ die Geldbörse und floh in unbekannte Richtung.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die weitere Hinweise zum Täter geben können.

Dieser wurde wie folgt beschrieben:

männlich, 35-40 Jahre, ca. 175 cm groß, schlank, kurze blonde und zur Seite gegelte Haare. Er trug eine helle beige Jacke und beige Hose.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Mörstadt (ots) – Am 11.02.2023 um 14 Uhr kam es auf der Kreisstraße 35 bei Mörstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem die alleinbeteiligte Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die 74-jährige Frau aus Mörstadt befuhr mit ihrem PKW die K35 aus Richtung Pfeddersheim kommend in Richtung Mörstadt, als sie aus ungeklärter Ursache nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Wegweiser zusammenstieß.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden die Airbags ausgelöst und das Fahrzeug derart deformiert, dass die Fahrerin mit technischem Gerät durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Die Fahrerin wurde dem ersten Anschein nach bei dem Unfall nicht verletzt. Sie wurde dennoch zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste für 45 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Mörstadt, Monsheim und Offstein.