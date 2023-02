Gefährliche Körperverletzung

Mainz-Hbf (ots) – Am 12.02.2023 wurde das Bundespolizeirevier Mainz gegen 05:30 Uhr von zwei Personen darüber in Kenntnis gesetzt, dass es am Nebeneingang des Hauptbahnhofs zur einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Eine Streife eilte zum Einsatzort und konnte nur noch den 22-jährigen Geschädigten antreffen, der durch den 28-jährigen Beschuldigten zu Boden gestoßen und mehrfach mit Tritten traktiert worden war.

Der Geschädigte sowie die Zeugen gaben an, dass der Beschuldigte die beiden Zeugen zunächst belästigte und der Geschädigte ihnen Hilfe leisten wollte. Im Anschluss eskalierte die Situation und der Beschuldigte griff an.

Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung konnte der Täter kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gestellt werden. Da dieser den Beamten gegenüber sehr aggressiv auftrat, musste er gefesselt werden.

Vor Ort wurde der Beschuldigte der zuständigen Landespolizei übergeben, die diesen in Gewahrsam nahmen und zur Dienststelle verbrachten. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mülltonnenbrandserie – Staatsanwaltschaft lobt Belohnung aus

Mainz-Neustadt (ots) – In Zusammenhang mit der bisher ungeklärten Mülltonnenbrandserie in der Mainzer Neustadt lobt die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 EUR aus. In der seit Januar 2022 andauernden Brandserie, ist es mittlerweile zu über 60 einzelnen Bränden gekommen.

Hierdurch sind neben mehr als 100 Mülltonnen, auch eine Garage und Fahrzeuge beschädigt worden. Drei Menschen erlitten durch das Einatmen von Rauchgas Beeinträchtigungen. Der wirtschaftliche Gesamtschaden liegt mittlerweile bei über 200.000 EUR.

Trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung und intensiver Ermittlungen der Polizei, konnte bisher kein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat nun eine Belohnung in Höhe von 5.000 EUR für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder Ermittlung des/der Täter führen, ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Mit Flyern und Plakaten informiert die Polizei Mainz ab Dienstag, 14. Februar 2023 nun auf einem neuen Weg die Bewohnerinnen und Bewohner der Mainzer Neustadt. Die Polizei bittet die Menschen darum, Hinweise in Zusammenhang mit den Bränden mitzuteilen. Insbesondere geht es der Polizei dabei um Hinweise zu Personen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen, sich damit brüsten oder selbst weitere Hinweise geben können.

Kreis Mainz-Bingen

Versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser – Täter gehen leer aus

Nieder-Olm (ots) – – Nachdem eine 35-jährige Nieder-Olmerin ihr Zuhause am 10.02.2023 mittags verlassen hatte, bemerkte Sie nach ihrer Rückkehr deutliche Hebelspuren an der Terrasse ihres Einfamilienhauses. Über die dort angebrachte Überwachungskamera, konnte die 35-Jährige die Tat nachträglich in den Aufnahmen beobachten.

Zu sehen sind darauf drei vollständig vermummte Personen, die gemeinsam versucht in das Einfamilienhaus einzubrechen. Aufgrund des gut installierten Sicherheitssystems der Terrassentür, scheiterten die Täter jedoch. Es blieb demnach lediglich beim Einbruchsversuch.

Erfolgreich hingegen waren die wahrscheinlich gleichen Täter in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die 65-Jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses meldete der Polizei am Nachmittag des 11.02.2023, dass bei ihr eingebrochen wurde. Die Türen seien beim Verlassen alle verschlossen gewesen.

Beim Eintreffen fand sie die Terrassentür im 1. OG allerdings geöffnet mit deutlichen Hebelspuren vor. Die unbekannten Täter nutzten eine im Garten stehende Leiter, um auf die Terrasse des Hauses zu gelangen. Da am und im Einfamilienhaus aktuell jedoch Renovierungsarbeiten stattfinden, befanden sich darin zum Zeitpunkt der Tat keine Wertgegenstände. Nach dem Durchwühlen von Schubladen und Schränken, verließen die unbekannten Täter das Haus ohne Beute wieder über die Terrasse.