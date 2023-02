Betrug bei der Wohnungssuche

Kaiserslautern (ots) – Auf der Suche nach einer Wohnung ist eine 42-jährige Frau Opfer eines Betrugs geworden. Sie hatte über ein Onlineportal eine Wohnung gesehen, die sie gerne mieten wollte. Über einen Messengerdienst einigte sich die 42-Jährige mit dem vermeintlichen Makler über die Zahlung von 2 Monatsmieten Kaution plus Nebenkosten im Voraus.

Nachdem die Frau den Betrag überwiesen hatte, meldete sich der Makler erneut und verlangte nun einen weiteren 4-stelligen Betrag, da die Frau die Wohnung möbliert mieten wollte. Nachdem die 42-Jährige auch diesen Betrag gezahlt hatte, brach der Kontakt ab. Auch die Internetseite der vermeintlichen Maklerfirma war deaktiviert.

Die Polizei warnt:

Werden Sie misstrauisch bei auffällig niedrigen Preisen für inserierte Wohnungen und Häuser.

Leisten Sie niemals Vorkasse: Zahlen Sie erst, wenn Sie die Wohnung gesehen und einen Mietvertrag unterschrieben haben.

Überprüfen Sie im Zweifel die Seriosität eines Maklers. In Deutschland benötigt ein Makler einen Maklerschein.

Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Sonntagabend im Stadtteil Lämmchesberg einen Fußgänger angefahren. Der 27-Jährige wollte von der Zollamtstraße in Buchenlochstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 29-jährigen Passanten, der in diesem Moment die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde.

Er klagte über Schmerzen an Arm und Bein. Der Autofahrer stand unter Schock. Fußgänger und Autofahrer wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Der Fußgänger wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand leichter Schaden am vorderen linken Scheinwerfer. Die Polizei nahm den Unfall auf. |elz

Unfall auf der Autobahn verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmittag 13.02.2023 kam es auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken zu einem folgenschweren Fahrmanöver, welches zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten und erheblichen Sachschaden führte. Demnach wechselt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer plötzlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen.

Ein 33-jähriger Mitsubishi-Fahrer musste deshalb ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das abrupte Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal in die Schutzplanken. Durch den Aufprall auf die Schutzplanke, wurde der Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt. Beim überfahren umherfliegende Trümmerteile, wurde der PKW eines nachfolgenden Toyota-Fahrers ebenfalls beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtet im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Weil er unter Alkoholeinfluss stand, hat die Polizei am Sonntagmorgen einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 23-Jährige war gegen 6:40 Uhr in der Eisenbahnstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei fiel der Alkoholgeruch in seiner Atemluft auf. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Alkoholpegel von 0,98 Promille.

Der Mann musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Schulweg überwacht

Otterberg (ots) – Am Freitagmorgen wurde durch die Polizei und die Ordnungsbehörde der Verbandgemeinde Otterbach-Otterberg der Schulweg rund um die Integrierte Gesamtschule Otterberg überwacht. Ein Hauptaugenmerkmal wurde insbesondere auf ausreichende Sicht im Fahrzeugverkehr gelegt.

Bei Minustemperaturen wurde überprüft, ob die Fahrzeughalter ihre Scheiben ausreichend enteist hatten. Die Ordnungshüter zogen eine positive Bilanz, da sie keine Beanstandungen, weder im ruhenden, noch im fließenden Verkehr, feststellten. Die Resonanz war äußerst positiv.

Die Schulwegkontrollen werden fortgeführt. |elz