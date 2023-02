Edenkoben (ots) – Ein 20-jähriger Ehemann fügte am Sonntagabend 12.02.2023, seiner 13 Jahre ältere Ehefrau Verletzungen im Schulterbereich und Hals zu, als er sie packte und wegstieß. Bei der Anzeigenaufnahme schilderte die Ehefrau, dass sie in den Vortagen von ihrem Gatten mehrfach mit einem Gürtel und zudem mit der Faust gegen die linke Schläfe geschlagen wurde.

Dem Ehemann wurde ein Kontakt- und Näherungsverbot ausgesprochen. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.