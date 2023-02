Mehrere Zähne ausgeschlagen

Schwetzingen (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 03.50 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt auf dem Schwetzinger Schlossplatz. Ein 24-Jähriger wurde hier nach dem Besuch einer Gaststätte von zwei bislang unbekannten jungen Männern körperlich angegriffen. Hierbei wurden ihm mehrere Zähne ausgeschlagen.

Die Täter konnten vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06202 2880 sachdienliche Hinweise entgegen.

24-Jähriger wird Opfer eines schweren Raubes

Mühlhausen (ots) – Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr, kam es auf dem Fußweg hinter der Bushaltestelle Schelmenbergstraße in Mühlhausen zu einem schweren Raub. Der Geschädigte saß dort auf einer Parkbank als die beiden bislang unbekannten Täter auf ihn zukamen und unvermittelt Pfefferspray in die Augen sprühten. Sie rissen den jungen Mann zu Boden und schlugen mehrfach mit ihren Fäusten gegen seinen Hinterkopf.

Währenddessen nahmen sie sein Smartphone aus der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers. Ein Zeuge, der auf die Situation aufmerksam wurde, schrie in Richtung der Täter, welche daraufhin über die dortige Brücke in Richtung Wald flüchteten. Bei dem entwendeten Smartphone handelt es sich um ein ca. 3 Monate altes IPhone 12 pro Max.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Täter, beide ca. 180 cm groß, schwarz gekleidet. Einer der beiden trug einen Schal bis kurz unter die Augen.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090 in Verbindung zu setzen./CW

Brand einer Gartenhütte – Ursache ungeklärt – Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Am gestrigen Samstagabend gegen 21:31 Uhr meldete ein Zeuge aus dem Angelsportverein über Notruf, dass eine Gartenhütte im gegenüberliegenden Gartenverein brennen würde. Die freiwillige Feuerwehr Walldorf traf kurze Zeit später mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann ein und begann mit den Löscharbeiten. Die Gartenhütte sowie ein angrenzendes Zelt brannten vollständig aus. Bei einer weiteren Gartenhütte wurde durch das Feuer das Dach beschädigt.

Durch die Feuerwehr wurden beide Hütten als einsturzgefährdet eingestuft. Die Schadenshöhe wird aktuell zwischen 20.000-50.000 Euro geschätzt. Da eventuell eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, werden eventuelle Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel: 06222-57090 zu melden./DL

Verkehrsunfall – 7 Personen verletzt

Hemsbach (ots) – Am 11.02.2023 um 11:02 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Als ein 54-Jähriger VW-Fahrer aufgrund des Verkehrsaufkommens abbremsen musste, fuhr ein 80-Jährige Porsche-Fahrer aufgrund Unachtsamkeit auf den VW auf.

Durch den Aufprall wurde dieser auf den vor ihm fahrenden weiteren VW geschoben, der wiederum auf den davor befindlichen Renault. Es wurden letztendlich 7 Personen leicht verletzt. Hierunter befanden sich auch zwei Kinder im Alter von 5 Jahren und 7 Jahren.

Aufgrund der Vielzahl an verletzten Personen befand sich der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme musste die Strecke in Richtung Süden von 11:15 Uhr bis 12:45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den daneben liegenden Parkplatz am Unfallort vorbeigeleitet.

Die verletzten Personen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand insgesamt ein Schaden von 75.000 Euro. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim..