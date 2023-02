Zu tief ins Glas geschaut

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Verkehrsteilnehmer in der Lauterer Innenstadt hatten zu viel getrunken, um noch ein Fahrzeug führen zu dürfen. Zunächst fiel den Beamten um kurz nach 2 Uhr ein Golf in der Zollamtstraße auf. Der 25-jähirge Fahrer hatte mit 1,14 Promille zu viel intus und musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Um kurz vor halb 05 Uhr kontrollierte eine Polizeisteife einen 23-Jährigen in der Ziegelstraße. Auch er hatte als Fahrer eines PKWs mit knapp 1,4 Promille zu viel getrunken. Ihm wurde ebenso eine Blutprobe entnommen.

Auch die Führerscheine mussten beide vorläufig abgeben. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|ae

Dreiste Trickdiebe

Kaiserslautern (ots) – Vermeintlichen Mitarbeitern der Stadtwerke ist ein Senior auf den Leim gegangen. Am frühen Freitagnachmittag klingelte ein unbekannter Mann und gab an das Wasser im Bad überprüfen zu müssen. Als der Mann zusammen mit dem 81-jährigen Geschädigten in das Badezimmer ging verschloss er die Zimmertür.

Dabei ließ er vermutlich die Wohnungstür offen, sodass eine weitere Person die Wohnung betreten konnte. Weil das dem Geschädigten letztlich komisch vorkam, überprüfte er seine Ersparnisse im Wohnzimmer. Dabei fiel auf, dass die mittlerweile gegangenen Täter 15.000 Euro in bar erbeuten konnten. Der 81-Jährige bewahrte das Geld in einer Schatulle auf.

Täterbeschreibung:

1,75 m groß, dunkle Haare, trug eine medizinische Maske, dunkel gekleidet gewesen.

Bekleidung der Stadtwerke wurden nicht getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |ae

Unfall verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Ohne „ihrer Pflicht“ nachzukommen hat sich eine 53-jähirge Frau am späten Freitagabend von einer Unfallstelle entfernt. Zuvor war die Frau um kurz vor 22 Uhr mit einem E-Scooter gegen einen ordnungsgemäß geparkten Crysler gestoßen. Zeugen hatten dies wahrgenommen und die Polizei verständigt.

Die Flüchtige hatte sich dann zu Fuß entfernt und konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Sie wies eine leichte Verletzung auf, welche zu dem Unfall passte. Weil die 53-Jährige stark nach Alkohol roch, einen Test aber ablehnte, wurde ihr eine Blutprobe auf der zuständigen Wache entnommen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung. |ae

Während Einkauf Fahrrad entwendet

Kaiserslautern (ots) – Sorglos ließ eine 35-järige Frau ihr Fahrrad unbeachtet während sie im Bereich der Mall K` in Lautern zum Einkaufen war. Ihr neues Mountainbike stellte sie am Eingang ab ohne es zu verschließen. Als die Geschädigte kurze Zeit später zurückkam musste sie feststellen, dass ihr Fahrrad entwendet wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. |ae

87 km/h über Limit

Kaiserslautern/A 6 (ots) – Bereits am Freitagmittag, 10.02.2023 um 13:30 Uhr fiel der Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz auf der A 6 ein Pkw BMW mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf. Zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und dem Autobahndreieck Kaiserslautern wurde das Fahrzeug mit 187 km/h gemessen, obwohl dort nur 100 km/h zulässig sind.

Bei der Einfahrt in den Baustellenbereich am Dreieck Kaiserslautern überschritt der 24jährige Fahrer auch noch die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Eine weitere Messung ergab eine Geschwindigkeit von 132 km/h.

Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 2.040 EUR und ein Fahrverbot von 3 Monaten.|ZVD

