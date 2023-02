Verdacht auf Brandstiftung

Mainz-Gonsenheim (ots) – In der Nacht des 11.02.2023 kam es zwischen 00:45 und 01 Uhr zu mehreren Bränden im Bereich Mainz-Gonsenheim. In der Hermann-Ehlers-Straße griff das Feuer eines in Brand stehenden Roller vermutlich auf einen daneben geparkten BMW über, dessen Heckbereich ebenfalls in Brand geriet.

Durch die starke Hitzeentwicklung erlitt die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in unmittelbarer Nähe zum Brandort einen Spannungsriss. Im Umkreis von 500 Metern konnten durch die Polizei und Feuerwehr weitere, in Brand gesteckte Mülltonnen feststellen.

Insgesamt wurden in der Nacht ein Roller, ein PKW, 5 Mülltonnen sowie zwei Hauswände durch Brände beschädigt. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in der Nacht des 11.02.2023 im Bereich Hermann-Ehlers-Straße und Mainz-Gonsenheim auffällige Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Diebstahl aus Pkw – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – Am Samstag 11.02.2023 zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr kam es, in Bingen im Rheinkai, zu einem Diebstahl von Gegenständen aus einem geparkten Pkw. Die bislang unbekannten Täter schlugen hierfür eine Scheibe am Pkw ein und entwendeten anschließend mehrere Gegenstände aus dem Pkw.

Wer kann Hinweise zu dem genannten Fall geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 oder per E-Mail unter pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

Geldautomatensprengung im Globus Markt

Gensingen (ots) – Nach der Sprengung eines Geldautomaten im Eingangsbereich des Globusmarktes in Gensingen sind die polizeilichen Maßnahmen vor Ort beendet. Die nun laufenden Reinigungsarbeiten werden bis ca. 13:00 Uhr andauern, sodass im Anschluss der Markt für den Geschäftsbetrieb und Kundenverkehr wieder öffnen kann.

Geldautomatensprengung im Globus Markt

Gensingen (ots) – Um 04:07 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter am Samstagmorgen einen Geldautomaten unmittelbar im Eingangsbereich des Globus Marktes in Gensingen. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter, überregionaler Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften zunächst entkommen. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.

Der Geldautomat und der Eingangsbereich werden derzeit (Stand 08:00 Uhr) von Spezialisten, sogenannten Entschärfern des Landeskriminalamtes untersucht und abgesucht um Gefahren in diesem Bereich vollständig auszuschließen. Der Markt war aus diesem Grund nicht von der Polizei für den normalen Kundenbetrieb freigegeben und weiträumig abgesperrt.

Der Baumarkt, der Einkaufsmarkt, das Getränkecenter sowie die Tankstelle haben mittlerweile ihren regulären Betrieb aufgenommen. Das Fachkommissariat K 15 des Polizeipräsidiums Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.