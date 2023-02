Sachbeschädigung an PKW

Bad Sobernheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag Abend 10.02.23 bis Samstag Morgen kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Seat in Bad Sobernheim. Dieser war durch den Geschädigten im Tatzeitraum hinter dem Bahnhof in der Nahestraße geparkt worden. Der oder die unbekannten Täter beschädigten dann mutwillig den Außenspiegel und die Frontscheibe am PKW.

Vermutlich sprangen die Täter auf der Motorhaube herum und versuchten dabei die Frontscheibe einzutreten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mind. 2.000 Euro. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei in Kirn unter 06752-1560.

Verkehrsunfall

Kirn (ots) – Am Freitag 10.02.2023 ereignete sich gegen 15:08 Uhr ein Verkehrsunfall in der Sulzbacher Straße in Kirn. In Höhe einer Fahrbahnverengung kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den zwei beteiligten Fahrzeugen. Sofern es für den Verkehrsunfall Zeugen gibt, bittet die Polizei Kirn um Kontaktaufnahme.

Warnung vor Call-Center Betrug

Bad Kreuznach (ots) – Im Großraum Bad Kreuznach kommt es im Laufe des Nachmittags vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Die Täter geben sich am Telefon als Amtspersonen von Staatsanwaltschaft, Gericht oder Polizei aus und versuchen mit Schocknachrichten an Geld oder Wertgegenstände der Opfer zu kommen.

In den aktuellen Fällen geben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und schildern, dass ein naher Angehöriger einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Der Angehörige müsse nun ins Gefängnis und käme nur frei, wenn eine Kaution hinterlegt werden würde. Die Opfer werden meist in stundenlange Telefongespräche verwickelt und erheblich unter Druck gesetzt. Während des Telefonats wird seitens der Täter dann ein Übergabeort benannt, wo Bargeld oder Schmuck übergeben oder abgeholt werden soll.

Bei diesen perfiden Betrugsmaschen setzen die Betrüger ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung unter Druck. Dadurch gelangen Sie an die Ersparnisse der Opfer, die meist im fünfstelligen Bereich oder sogar darüber liegen. Für die Opfer ist das Geld verloren.

Tagtäglich werden der Polizei die geschilderten oder ähnlichen Anrufe gemeldet, die Dunkelziffer ist dennoch vermutlich hoch. Leider fallen immer wieder vor allem ältere Menschen auf die Maschen der Betrüger rein und geben diesen in gutem Glauben das Ersparte.

Die Polizei rät dringend: