Trunkenheitsfahrt endet im Grünstreifen

Weingarten (Pfalz) (ots) – Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, um 03:38 Uhr, ein unbeleuchteter Pritschenwagen im Grünstreifen der B272, Höhe Weingarten, gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten eine Person schlafend auf dem Beifahrersitz feststellen, welche nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Es konnte ermittelt werden, dass der 24-Jährige zuvor das Fahrzeug geführt haben dürfte und wegen Kraftstoffmangels zum Stehen kam. Zudem war die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Kraftfahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Mit Schlüssel Zutritt verschafft

Böchingen (ots) – Zwischen Freitag, 10.02.2023 und Samstag, 11.02.2023, wurde durch unbekannte Täter aus einem Haus Im Bengert in Böchingen Schmuck und Bargeld entwendet. Die Täter gelangten mit einem im Außenbereich deponierten Schlüssel in das Objekt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Tel. 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

An Tür gescheitert

Heuchelheim-Klingen (ots) – Zwischen Donnerstag, 09.02.23 und Freitag, 10.02.23, versuchten unbekannte Täter in eine Scheune in Heuchelheim-Klingen einzubrechen. Hierbei sollte eine Zugangstür aufgehebelt werden, was jedoch misslang. Die Sachschadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel: 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollen im Dienstgebiet

Herxheim/Landau (ots) – Am Freitag 10.02.2023 kam es zu verschiedenen Kontrolltätigkeiten im Dienstgebiet. In den Morgenstunden wurde zunächst eine Schulwegkontrolle im Bereich Hindenburgstraße in Landau durchgeführt. Hierbei wurden fünf Fahrradfahrer aufgrund fehlender Beleuchtung verwarnt.

Zwischen 09:15 Uhr und 10:30 Uhr mussten bei einer Standkontrolle im Bereich Queichheimer Brücke in Landau drei Fahrzeugführer aufgrund eines Verstoßes gegen die Gurtpflicht sanktioniert werden. Weitere sechs Fahrzeugführer mussten beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Im Anschluss wurde der Thomas-Nast-Park in Landau kontrolliert. Bei einer 22-Jährigen konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Diese wird sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. In den Mittagsstunden kam es in der Speiertsgasse in Herxheim im Bereich des dortigen Fußgängerüberweges zu einer weiteren Kontrolle. Hier kam es erfreulicherweise zu keinen Beanstandungen.

Hätte er sich mal besser angeschnallt

Herxheim/Landau (ots) – Am Freitag 10.02.2023 gegen 10:20 Uhr, wurde ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer in Herxheim in der Oberen Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser nicht angeschnallt war. Bei der Überprüfung seines Führerscheins konnten Fälschungsmerkmale erkannt werden.

Der Verdacht konnte auf der Dienststelle mittels eines entsprechenden Prüfgeräts erhärtet werden, es ist von einer Totalfälschung des Führerscheines auszugehen. Folglich wurde der Führerschein sichergestellt. Der 21-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Selbst fürs Fahrrad zu beschwipst

Edenkoben (ots) – Am Samstagabend 11.02.2023 brach ein 23-jähriger zu einer privaten Feierlichkeit im Industriegebiet Edenkoben auf und hätte sich hierbei wohl nicht ausgemalt, dass der Abend zunächst auf der örtlichen Polizeidienststelle enden würde. Mit drei Flaschen Wodka im Gepäck und wie sich später herausstellte, stolzen 2,82 Promille Atemalkohol schwang sich der 23-jährige auf sein Fahrrad und querte hierbei aus seiner Sicht wohl unglücklicherweise einen Streifenwagen der Polizeiinspektion Edenkoben.

Aufgrund ausladender Schlangenlinien wurde der Mann aus der Gemeinde Annweiler sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen und hierbei auch ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nach derzeitig geltender Rechtsprechung ist ein Fahrradfahrer ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig anzusehen und macht sich nach § 316 StGB strafbar. Entsprechend wurde ein Strafverfahren eingeleitet und auf der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen.

Hierbei fand der junge Mann derart gefallen an den Räumlichkeiten, dass er sich mit Beendigung der Maßnahmen letztlich weigerte, die Dienststelle zu verlassen. Bekannte nahmen sich dem Partylöwen schließlich an und verbrachten ihn nach Hause.

Gefährliches Überholmanöver

Impflingen (ots) – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am 11.02.2023 gegen 13:00 Uhr auf der K45 in Höhe des Birkenhofes bei Impflingen. Hiernach überholte ein Audi-Fahrer von der B38 kommend in Richtung Insheim gleich zwei Fahrzeuge auf einmal. Aufgrund von Gegenverkehr und einem abbiegenden vorausfahrenden Fahrzeug scherte der Audi-Fahrer sodann äußerst knapp vor einem 27-jährigen Opel-Fahrer mit Anhänger ein.

Der Opel-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei blockierte auch die Auflaufbremse des Anhängers. Sowohl der Opel-Fahrer als auch der Audi-Fahrer hielten im Anschluss an. Nach einem kurzen verbalen Disput verließ der Audi-Fahrer jedoch die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der eingesetzten Beamten.

Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Von Interesse ist hierbei insbesondere der Fahrer des Fahrzeugs, welches sich zum Tatzeitpunkt im Gegenverkehr befand.