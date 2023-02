Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 11.02.2023, wurde die Polizei gegen 05:30 Uhr zu einer Diskothek gerufen, da ein Gast seine Rechnung nicht bezahlen möchte. Nachdem der Gast, bei welchem es sich um einen 21-jährigen Mann aus Heidelberg handelt, seine Rechnung im Beisein der Polizeikräfte letztlich doch zahlen konnte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen.

Während sich der Mann von der Örtlichkeit entfernte, schlug er unvermittelt einer dritten Person ins Gesicht. Der 21-jährige wurde in Gewahrsam genommen. Im Rahmen dessen trat der Mann mehrfach in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte. Gegen den 21-jährigen wurde ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Brand in Ludwigshafen-West

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SE) – Am 12.02.2023 um 06:44 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Bruno-Körner-Straße nach Ludwigshafen-West gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine Verrauchung des Treppenraumes und des Kellers vor. Der Brand im Kellerbereich konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Nach der Belüftung des Treppenraumes konnten die Bewohner das Gebäude ungefährdet verlassen. Eine Person wurde mittels Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Da die Gas- und Stromversorgung durch den Brand beschädigt wurde ist das Gebäude aktuell nicht nutzbar. Zurzeit werden die betroffenen Bewohner in einem Hotel betreut und versorgt. Von der GAG Ludwigshafen wird eine Ersatzunterbringung geplant. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 30 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und die Polizei. Außerdem der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt, sowie die Schnelleinsatzgruppen Betreuung, Versorgung und Führung und die Technischen Werke Ludwigshafen. Ferner unterstützte die Einheit Maudach der Freiwilligen Feuerwehr, welche den Stadtschutz für die Dauer der Maßnahmen übernahm.

Diebstahl aus Hallenbad

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 11.02.2023, wurden im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr, mehrere Spinde im Hallenbad-Süd in Ludwigshafen durch eine unbekannte Täterschaft aufgebrochen. Hierbei wurden mehrere Geldbörsen inklusive deren Inhalt entwendet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Trickdiebstahl

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Freitag 10.02.2023, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Diebstahl einer EC-Karte zum Nachteil einer 85-jährigen Frau aus Ludwigshafen. Die Frau befand sich an der Straßenbahnhaltestelle „Schillerschule“ in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen. Hier wurde die Geschädigte von einem unbekannten Mann gefragt, ob sie ihm am Fahrkartenautomaten helfen könne.

Auf Bitte hat die Geschädigte ihre EC-Karte in den Fahrkartenautomaten gesteckt und ihre PIN eingegeben. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau zuvor gezielt ausgewählt wurde.

Im Nachgang kam es zu einer widerrechtlichen Abbuchung von 1.000 EUR.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 10.02.2023 gegen 12:25 Uhr, wollte ein 51-jähriger Mann aus Ludwigshafen in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein fußläufig die Fahrbahn überqueren. Als der Mann nahezu auf der anderen Straßenseite angekommen war, fuhr ihm eine 73-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem PKW über den Fuß, sodass der Mann leicht verletzt wurde.

Die Frau muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht von Donnerstag 09.02.2023 auf Freitag 10.02.2023, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen am Rhein. Die Polizei geht davon aus, dass sich die unbekannten Täter durch den Hintereingang Zugang zu dem Objekt verschafften.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 10.02.2023, fiel der Polizei gegen 03:10 Uhr ein PKW in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein auf, welcher Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 47-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,71 Promille festgestellt werden.

Der Mann wurde in der Folge auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund seines Verhaltens verbrachte er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 10.02.2023, ereignete sich gegen 17:55 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Kreuzungsbereich der Heinigstraße/ Sumgaitallee auf Höhe der dortigen Aral-Tankstelle in Ludwigshafen am Rhein. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt drei Personen leichtverletzt, darunter ein 1-jähriges Kleinkind.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Die beiden beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruchserie in Kleingartenanlage

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht zum Freitag 10.02.2023, drangen unbekannte Täter in eine Kleingartenanlage in Ludwigshafen-Oggersheim in der Speyerer Straße ein. Dort wurden insgesamt 14 Parzellen aufgehebelt und u.a. Kupferkabel entwendet. Der Gesamtschaden dürfte nach bisherigem Ermittlungsstand mindestens 6.000 EUR betragen.

Die Polizeiwache in Oggersheim bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere könnten Kennzeichen verdächtiger Fahrzeuge in der Nacht zum Freitag an der Örtlichkeit für die Ermittlungen sachdienlich sein. Hinweise können telefonisch unter Tel: 0621/963-2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de erfolgen.