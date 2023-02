Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Samstag 11.02.2023 gegen 06:30 Uhr, wurde ein 57-jähriger Mann aus Ludwigshafen vor einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Ludwigshafen von 2 unbekannten Jugendlichen aus bislang unbekannter Ursache zusammengeschlagen und getreten.

Täterbeschreibung:

1.Täter: ca. 170-175 cm groß Täterbeschreibung

2.Täter: ca. 180-185 cm groß, trug eine Basecap und eine grüne Jacke.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de