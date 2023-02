Körperverletzung durch Jugendliche am Bahnhof-Mitte

Germersheim-Bahnhof (ots) – Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr kam es am Bahnhof-Mitte in Germersheim zu einer gefährlichen Körperverletzung, ausgehend von einer Gruppe Jugendlicher. Nach Angaben des 35-Jährigen Geschädigten aus Germersheim, habe er die Gruppe Jugendlicher lediglich auf deren ungebührliches Verhalten im Zug von Bellheim nach Germersheim angesprochen.

Nachdem die Jugendlichen und der Geschädigte den Zug am Bahnhof-Mitte in Germersheim verließen, wurde er von der Gruppe attackiert. Da die Täter mitbekamen, dass herumstehende Zeugen die Polizei alarmierten, ließen sie von dem Mann ab und liefen in unterschiedliche Richtungen davon.

Der Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Alkoholeinfluss – Lustadt

Germersheim (ots) – Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurde zunächst ein Unfall in der Lindenstraße in Lustadt gemeldet. Durch die Beamten konnte der 29-Jährige Mann aus Carlsberg augenscheinlich alkoholisiert und glücklicherweise unverletzt festgestellt werden.

Dieser ist vermutlich aufgrund seines Zustandes von der Fahrbahn abgekommen, in zwei dort geparkte Fahrzeuge gefahren und hat hierdurch einen Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro verursacht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Dieseldiebstahl – Hockenheimer Straße Germersheim

Germersheim (ots) – Bisher unbekannte Täter zapften vom 09.02.2023 bis 11.02.2023 aus einem LKW ca. 300 Liter Diesel ab. Das Fahrzeug war in der Hockenheimer Straße in Germersheim geparkt. Bei aktuellen Spritpreisen dürfte sich der Gesamtschaden auf ca. 500 Euro belaufen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.