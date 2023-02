Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Neustadt/Weinstraße (ots) – In den Abendstunden des 11.02.2023, zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr wurden in der Talstraße in Neustadt an der Weinstraße aus einem unverschlossenen weißen Lieferfahrzeug der Marke Citroen Berlingo heraus eine Taschenlampe sowie die zum Fahrzeug gehörende Zulassungsbescheinigung Teil 1 entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße telefonisch (Telefonnummer: 06321-854) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Sachbeschädigung an Badezimmerfenster

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 11.02.2023, gegen 16:00 Uhr musste die Bewohnerin eines Wohnanwesens in der Kurt-Schumacher-Straße in 67433 Neustadt an der Weinstraße eine Beschädigung an ihrem Badezimmerfenster feststellen. Ersten Ermittlungen zur Folge und anhand des korrespondierenden Schadensbildes dürfte das Fenster mit einer Metallkugel beschädigt worden sein. Die Ermittlungen hinsichtlich der Person des Täters dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße telefonisch (Telefonnummer: 06321-854) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):