Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Alkohol am Steuer – Ungeheuer

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Nachmittag eskalierte ein eigentlich banaler

Verkehrsunfall aufgrund der Trunkenheit des Unfallverursachers und dessen

Beifahrerin. Am Ende schlugen zwei beschlagnahmte Führerscheine und u. a. eine

Strafanzeige wegen vers. gefährlicher Körperverletzung zu Buche.

Gegen 16:20 Uhr standen ein VW Touran und ein Mercedes Viano in dieser

Reihenfolge vor der Ausfahrtschranke des Parkhauses am Riedbergplatz. In beiden

Fahrzeugen saß jeweils ein Ehepaar. Der 39-jährige Fahrer des VW fuhr oder

rollte dann rückwärts und kollidierte mit dem dahinter wartenden Mercedes,

wodurch ein Schaden entstand. Doch anstatt seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen und auszusteigen, um die Personalien

auszutauschen, schickte sich der Fahrer an, mit seinem Auto von der Unfallstelle

zu flüchten. Die 44-jährige Beifahrerin aus dem Mercedes wollte dies verhindern,

indem sie sich vor den VW stellte. Doch der 39-Jährige ließ sich davon nicht

beeindrucken, fuhr trotzdem an und lud die Frau auf seine Motorhaube auf.

Anschließend versuchte er, sie durch den Wechsel von Gas und Bremse wieder

abzuwerfen, jedoch ohne Erfolg. Schließlich gelang es der Frau, selbstständig

von der Motorhaube abzusteigen. Sie blieb unverletzt. Zwischenzeitlich traf die

Polizei vor Ort ein und stellte den Unfallfahrer. Der Grund für seinen

Fluchtversuch war dann auch schnell klar: Er stand erheblich unter

Alkoholeinfluss. Noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Streife stieg

die Beifahrerin und Ehefrau des Betrunkenen plötzlich ins Auto ein und parkte

dieses um, obwohl auch sie augenscheinlich betrunken war. Dieser Verdacht

bestätigte sich anschließend, als die Dame einen Atemalkoholwert von mehr als

1,7 Promille pustete. Die Konsequenz: Auch bei ihr veranlasste die Polizei eine

Blutentnahme, beschlagnahmte ihren Führerschein und leitete ein Strafverfahren

wegen Trunkenheit am Steuer ein.

Gegen ihren Mann wird wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom

Unfallort, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie versuchter

gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Hinweis der Polizei:

Die Frankfurter Polizei wird Ihre Kontrollen im Stadtgebiet zur Steigerung der

Verkehrssicherheit in den kommenden Tagen aufgrund der bevorstehenden

Faschingszeit noch einmal erhöhen. Sie appelliert, trotz aller Narretei, die

Vernunft im Straßenverkehr walten zu lassen und sich nicht alkoholisiert ans

Steuer zu setzen, um letztlich sich selbst und andere nicht zu gefährden.

Frankfurt-Innenstadt: Angriff mit mutmaßlich queerfeindlichem Hintergrund – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (hol) Am frühen Samstagmorgen griffen zwei Unbekannte zwei

Angehörige der queeren Szene in der Bleichstraße an. Zuvor waren die beiden

Parteien in einer Szenelokalität schon verbal aneinandergeraten.

Gegen 04:25 Uhr verließen ein 19-Jähriger und seine 36-jährige Begleiterin das

Szenelokal „Pink Bar“ in der „Alte Gasse“, weil sie einer Auseinandersetzung

eigentlich aus dem Weg gehen wollten. In dem Lokal sei es nach Angaben der

beiden zu einer verbalen Streitigkeit mit zwei unbekannten Männern gekommen, in

deren Verlauf einer der beiden Männer zu der 36-Jährigen sagte, dass sie

aufgrund ihres Aussehens „keine richtige Frau“ sei. Vorangegangen sei dem Ganzen

ein vermeintliches Schubsen im Club. Das Duo lief von der „Alte Gasse“ über die

„Bleichstraße“ in Richtung „Eschenheimer Tor“. In der „Bleichstraße“, Höhe

Hausnummer 17, wurden die beiden dann von den besagten Männern eingeholt und mit

Schlägen traktiert. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung „Eschenheimer

Tor“.

Die beiden Attackierten erlitten leichte Verletzungen, die noch vor Ort durch

einen Rettungswagen versorgt wurden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher

Körperverletzung und sucht Zeugen.

Täterbeschreibungen:

Beide männlich, 18 – 19 Jahre alt, schwarze Haare, ca. 170 cm groß und schlank.

Beide waren komplett weiß gekleidet und sprachen Deutsch mit einem nicht näher

bekannten Akzent.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter 069 / 755-10100 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Innenstadt: Mann zeigt Hitlergruß – Festnahme

Frankfurt (ots) – (hol) In der vergangenen Nacht zeigte ein Mann in einem

Schnellrestaurant nahe der Konstablerwache den Hitlergruß und äußerte sich

antisemitisch. Eine Fußstreife der Frankfurter Polizei nahm ihn daraufhin fest.

Kurz nach Mitternacht bat ein Sicherheitsmitarbeiter des Schnellrestaurants in

der „Große Friedberger Straße“ eine vorbeikommende Fußstreife um Hilfe. Die

Beamten waren anlässlich der Maßnahmen zum Schutz vor queerfeindlichen

Übergriffen im dortigen Bereich eingesetzt. Der 41-jährige Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes gab an, einen Mann vor dem Betreten der Fast-Food-Filiale

beim Zeigen des Hitlergrußes beobachtet zu haben. Anschließend habe der Mann die

Filiale betreten und ihn gefragt, ob er Jude sei. Aufgrund dessen habe er, der

Sicherheitsmann, ihn der Örtlichkeit verwiesen. Allerdings sei der Mann, der

eine Deutschlandarmbinde am Oberarm trug, kurz darauf wieder zurückgekommen,

habe erneut den Hitlergruß gezeigt und antisemitische Beleidigungen und

Drohungen ausgesprochen. Anschließend habe er sich in die Schlange zum Bestellen

gestellt, wo er aktuell noch immer warte.

Die Einsatzkräfte betraten daraufhin sofort das Schnellrestaurant, nahmen den

Mann fest und brachten ihn ins Polizeipräsidium. Bei ihm handelt es sich um

einen 46-jährigen Frankfurter, der stark alkoholisiert war. Die Polizei leitete

Strafverfahren wegen Volksverhetzung, Bedrohung und des Verwendens von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen ihn ein. Nach Abschluss der

strafprozessualen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.

Frankfurt-Berkersheim: Die Polizei – Dein Freund und Helfer

Frankfurt (ots) – (hol) Ein falschgeparktes Auto, eine eingeschlagene Balkontür

und ein geretteter 82-Jähriger – so entwickelte sich ein Polizeieinsatz wegen

eines verkehrswidrig geparkten Autos am Freitagnachmittag im Stadtteil

Berkersheim. Aber der Reihe nach:

Gegen 17:00 Uhr ging beim 14. Polizeirevier eine Beschwerde über ein Fahrzeug

ein, dass in der Straße „Am Schieferstein“ so abgestellt worden sei, dass nun

niemand mehr daran vorbeikäme. Diese Mitteilung deckte sich mit der

Feststellung, die die entsandte Streife vor Ort traf: Ein Auto war halb auf dem

Gehweg, halb auf der Straße geparkt und behinderte den Verkehrsfluss erheblich.

Über das Kennzeichen ermittelten die Beamten zügig den Besitzer des Autos und

dessen Adresse, mithilfe angetroffener Nachbarn lokalisierten sie zudem noch

dessen Wohnung in dem Mehrparteienhaus. Nur: Auf Klingeln und Klopfen öffnete

niemand. Die Polizisten wussten jedoch, dass ein Verantwortlicher zuhause sein

musste, schließlich hatte eine Nachbarin diesen beim Abstellen des Autos und dem

Betreten des Wohnhauses beobachtet und dies den Beamten gegenüber geäußert. Also

blieben die beiden hartnäckig und hörten an der Wohnungstür ganz genau hin. Und

tatsächlich nahmen sie Geräusche wahr, die auf die Anwesenheit eines Menschen

schließen ließen. Kurzerhand versuchten die Oberkommissarin und ihr Kollege über

Fenster und Balkon einen Kontakt herzustellen, um so eine Abschleppung des Autos

und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für den Verantwortlichen

abzuwenden. Diese Maßnahme sollte sich als goldrichtig herausstellen, denn sie

verhinderten damit noch viel erheblichere Unannehmlichkeiten als ein

abgeschlepptes Auto. Durch die Balkontür erkannten die Polizisten einen auf

einer Couch liegenden, krampfenden Mann, der offensichtlich sofort medizinische

Hilfe benötigte. Sie forderten einen Rettungswagen über Funk an, schlugen die

Glasscheibe der Balkontür ein und leisteten Erste Hilfe.

Der 82-jährige wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte weiter versorgt und in

ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Offenbar befand er sich bereits beim

Abstellen seines Autos in einem schlechten Gesundheitszustand. Mit seinem

Autoschlüssel, den er in seiner Jacke bei sich trug, parkte die Polizei sein

Auto um und beseitigte die Verkehrsbehinderung auf diese Weise.

Frankfurt-Preungesheim: Polizei nimmt Randalierer fest

Frankfurt (ots) – (hol) Am Freitagmorgen (10.02.23) zerstörte ein Mann die

Glasscheibe eines Fahrradunterstandes am Gravensteiner Platz. Die Polizei nahm

einen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung fest.

Gegen 09:00 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei über Notruf mit, dass er soeben

beobachtet habe, wie ein Mann aus einer Gruppe von etwa 10 Personen heraus die

seitliche Scheibe eines Fahrradunterstands am Gravensteiner Platz, gegenüber der

dortigen U-Bahnhaltestelle, zerstört habe und nun weiter randaliere.

Unverzüglich entsandte die Polizei mehrere Funkstreifen zum Tatort. Die

Einsatzkräfte trafen vor Ort jedoch nur auf den Anrufer und Zeugen, von dem

Vandalen fehlte auf dem belebten Platz zunächst jede Spur. Im Rahmen der sofort

eingeleiteten Fahndung gelang es den Streifen mithilfe der guten

Personenbeschreibung, die die Zeugen übermittelt hatten, einen 40-jährigen

Tatverdächtigen im Nahbereich festzunehmen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen ihn ein und

setzte ihn nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.