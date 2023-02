Körperverletzung

Freitag, 10.02.2023, 23:32 Uhr Bad Homburg, Gaststätte Gambrinus

Freitagnacht kam es in der Gaststätte Gambrinus am Bahnhof in Bad Homburg auf einer Abiball-Feier zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Tanzfläche. Ein 17-jähriger aus Hanau bekam zunächst einen leichten Schlag auf den Hinterkopf und im weiteren Verlauf eine Kopfnuss auf das Nasenbein. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter entkam unerkannt. Die Videoüberwachung des „Gambi“, wie es umgangssprachlich genannt wird, muss noch polizeilich ausgewertet werden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Automat, Sachbeschädigung Zwischen Freitag, 10.02.2023, 20:00 Uhr und Samstag, 11.02.2023, 07:00 Uhr Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Mainzer Straße

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Milch-Verkaufsautomat in Burgholzhausen aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 445 EUR. Täterhinweise liegen nicht vor.

Versuchter besonders schwerer Diebstahl aus ev. Gemeindehaus und Kindertagesstätte Samstag, 11.02.2023, 10:10 Uhr Friedrichsdorf-Köppern, Dreieichstraße

Am 11.02.2023 um 10:10 Uhr wurde ein Einbrecher auf frischer Tat im ev. Kindergarten in der Dreieichstraße Köppern angetroffen. Er war durch das angrenzende Gemeindehaus gewaltsam in ein Fenster eingestiegen und verschaffte sich im Inneren Zugang zum angrenzenden Kindergarten. Dort durchsuchte / durchwühlte sämtliche Räume. Als er im oberen Stock versuchte Bürotüren aufzuhebeln, wurde er von einem Kirchenvorstandsmitglied überrascht. Der Täter flüchtete über ein Fenster des Gemeindesaales in unbekannte Richtung.

Beschreibung:

männlich

170 – 180 cm groß

ca. 30 – 40 Jahre alt

kräftig

dunkle Steppjacke

dunkle Hose

weiße Basecap

Brecheisen

Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kindertagesstätte Zwischen Freitag, 10.02.2023, 17:00 Uhr und Samstag, 11.02.2023, 12:00 Uhr Friedrichsdorf, Dreieichstraße – Kinderhaus am Erlenbach

Auch in das Kinderhaus am Erlenbach wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen. Hier wurde die gleiche Vorgehensweise wie schon zuvor bei anderen Kindergärten festgestellt. Es wurde ein Fenster aufgehebelt und im Inneren sämtlich Raume durchsucht. In diesem Fall wurden 80,- EUR Bargeld entwendet. Der Sachschaden ist wie bei allen anderen Taten, in diesem Fall mit ca. 400,- EUR, viel höher. Ob es sich um den gleichen Täter handelt muss noch ermittelt werden.

Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Mittwoch, 01.02.2023, 11:00 Uhr und Samstag, 11.02.2023, 10:45 Uhr Falkensteiner Straße, 61442 Königstein im Taunus

Bisher unbekannte Täter fanden Zugang in ein Mehrfamilienhaus und begaben sich daraufhin in die zweite Etage. Dort befindet sich eine leerstehende Zahnarztpraxis. Die Täter versuchten mittels eines Hebelwerkzeuges die Eingangstür der Praxis aufzuhebeln, was Ihnen misslang. An der Tür entstand durch das Hebeln ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Trickdiebstahl

10.02.2023, 17:03 Uhr Rathausplatz, 61440 Oberursel

Die Täterin begab sich in ein Ladengeschäft, zahlte ihren Einkauf mit einem 100EUR-Schein und beobachtete die Mitarbeiterin des Ladens beim Zusammenzählen des Wechselgeldes. Nach der Kaufabwicklung verließ die Täterin zunächst das Geschäft, um einige Minuten später zurückzukehren und mehrere Artikel herauszusuchen, welche sie sich von der Mitarbeiterin des Ladens als Geschenke einpacken ließ. Diese kurzzeitige Abwesenheit der Mitarbeiterin nutzte die Täterin, um die Wechselgeldkassette zu leeren. Der finanzielle Schaden wird auf 350,00EUR geschätzt. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Camper 05.02.2023 bis 11.02.2023, 06:59 Uhr Parkplatz am Bahnhof, Hiroshimastraße, 61440 Oberursel-Weißkirchen

Die Geschädigte stellte ihren Campingwagen auf dem öffentlichen Parkplatz am Bahnhof Oberursel-Weißkirchen ab. Ihre Abwesenheit nutzen die derzeit unbekannten Täter, um die Tür und ein Fenster des Fahrzeuges aufzuhebeln. Der Campingwagen wurde anschließend vollständig durchsucht und Münzgeld in Höhe von 20,00EUR sowie Süßigkeiten entwendet. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Versuchter, besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Gartenhütte/ Mehrfamilienhaus 04.02.2023, 13:45 Uhr bis 11.02.2023, 13:45 Uhr Feldbergstraße, 61449 Steinbach (Ts.)

Die derzeit noch unbekannten Täter verschafften sich durch Aufschneiden eines Maschendrahtzaunes mittels Blechschere Zugang zum Grundstück des Geschädigten. Anschließend durchsuchten sie eine Gartenhütte, sowie den Garagen- und Kellerbereich des Mehrfamilienhauses. Es wurde nichts entwendet. Beim Betreten des Garagenbereichs beschädigten die Täter ein dort angebrachtes Licht mit Bewegungsmelder. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,00EUR. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Der Sachverhalt steht in Zusammenhang mit einem Hausfriedensbruch auf dem Nachbargrundstück vom 08.02.2023. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus 11.02.2023, 02:32 Uhr Am Schmidtstock, 61440 Oberursel-Stierstadt

Die längere Abwesenheit des Geschädigten nutzen die unbekannten Täter, um sich gewaltsam Zutritt zum Grundstück und anschließend über den Balkon zum Tatobjekt zu verschaffen. Hier entwendeten sie diversen Schmuck, Parfüm sowie eine Champagner-Flasche. Zudem versuchten sie sich ergebnislos Zugang zu einem Tresor zu verschaffen. Das Diebesgut wird auf 2.000EUR, der Sachschaden auf ca. 300EUR geschätzt. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Wenn Sie Zeugen der Tat waren oder Hinweise zu den unbekannten Tätern der oben genannten Fälle haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Homburg v.d.H. unter der Telefonnummer 06172 / 120-0.

Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses

Samstag, 11.02.2023, 18:24 Weilrod, Ratsgasse

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus in 61267 Weilrod-Niederlauken in der Ratsgasse. Brandursache war laut Angaben der Feuerwehr die Heizung im Keller des Gebäudes. Der Grund hierfür ist bislang nicht bekannt. Laut Angaben des Eigentümers, ist am vorherigen Tag noch der Schornsteinfeger da gewesen, um eine Routineüberprüfung der Heizung durchzuführen. Als der Eigentümer am heutigen Abend das Treppenhaus betreten hat, hat er einen rauchigen Geruch festgestellt. Beim Nachschauen hat er festgestellt, dass es im Heizungsraum im Keller brennt und er alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die Feuerwehren Weilrod und Usingen löschten den Brand. Es gab keine Verletzten. Das Haus blieb bewohnbar.

Trunkenheitsfahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln Freitag, 10.02.2023

Im Rahmen von Verkehrskontrollen durch Streifen der Polizeistation Usingen konnten am Freitag, 10.02.2023 zwei Fahrzeugführer (ein 21-jähriger aus Neu-Anspach und ein 19-jähriger aus Usingen) angehalten werden. Im Rahmen der Kontrollen der Fahrzeugführer konnten die Beamten feststellen, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die Beschuldigten wurden jeweils zur Dienststelle zur Durchführung einer Blutentnahme sistiert. Weiterhin wurde jeweils eine Anzeige gegen die Beschuldigten gefertigt.

Bei einem 31-jährigen Beifahrer konnte während der Kontrollen noch ein Joint aufgefunden werden. Auch gegen diesen wurde eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gefertigt.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Freitag, 10.02.2023, 15:05 Uhr Wehrheim, An den Linden / Mühlenweg

Eine 45-jährige Fahrzeugführerin aus Wehrheim befuhr mit ihrem Hyundai die Straße An den Linden aus Richtung Saalburgstraße in Fahrtrichtung L3041. Eine 37-jähriger Fahrzeugführerin aus Wehrheim befuhr mit ihrem roten Renault in gleicher Richtung die Straße An den Linden unmittelbar vor dem Hyundai. Der rote Renault musste aufgrund der Vorfahrtsregel „Rechts vor Links“ am Mühlenweg halten. Die Führerin des Hyundai übersah dies und fuhr daraufhin auf den roten Renault auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Beifahrerin des roten Renault wurde durch einen Rettungswagen zwecks medizinischer Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Samstag, 11.02.2023, 17:35 Uhr B456 Gemarkung Wehrheim

Eine 80-jährige Fahrzeugführerin aus Frankfurt befuhr mit ihrem PKW (orangener Suzuki) den Einfädelstreifen der B456, von der L3041 kommend, in Fahrtrichtung Usingen. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Usingen befuhr mit seinem PKW (schwarzer Audi A4) die B456 aus Bad Homburg kommend in Fahrtrichtung Usingen. Auf der Zufahrt zur B456 wendete die 80-jährige Fahrzeugführerin, entgegen der Fahrbahnmarkierungen, ihren PKW mit dem Ziel die Fahrt in Richtung Bad Homburg fortzusetzen. Der Führer des Audi konnte nicht mehr rechtzeitig verzögern und ausweichen. Infolgedessen stieß er mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die rechte Fahrzeugfront des Suzuki. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit. Die Frankfurterin wurde bei dem Unfall leichtverletzt und die Hochtaunusklinik nach Bad Homburg verbracht. Ihr Fahrzeug wurde polizeilich abgeschleppt. Der Usinger Fahrzeugführer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde auf eigene Veranlassung hin abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B456 in beide Richtungen voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25000EUR.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Samstag, 11.02.2023, 14:50 Uhr Le-Lavandou-Straße/Oberhöchstadter Straße, 61476 Kronberg im Taunus

Ein 48-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Le-Lavandou-Str. aus Richtung Zeilstraße kommend in Fahrtrichtung Schönberger Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er geradeaus zu fahren. Eine 50-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Friedrichstraße aus Richtung Albanusstraße kommend in Fahrtrichtung Oberhöchstädter Straße. An der Kreuzung wollte sie ebenfalls geradeaus fahren. Für den männlichen Fahrzeugführer galt an der Örtlichkeit das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“, welches er missachtete. Infolgedessen stießen die beiden PKW zusammen. Beide Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin verletzte sich hierbei leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit leichtverletzter Beifahrerin Samstag, 11.02.2023, 21:05 Uhr L3015, 61476 Kronberg im Taunus

Ein 44-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf der L3015 in Kronberg im Taunus hinter einer 57-jährigen Fahrzeugführerin. Die Fahrerin beabsichtigte in die Oberurseler Straße abzubiegen und bremste hierfür ab. Der PKW-Fahrer fuhr daraufhin auf den vor ihr fahrenden PKW auf, so dass sich in Folge des Zusammenstoßes die 30-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeuges leicht verletzte. Der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freitag, 10.02.2023, 20:45 Uhr Bad Homburg, Kirdorfer Straße Alolfstraße

Im Einmündungsbereich Kirdorfer Straße / Alolfstraße kam es am Freitagabend zu einer Kollision zwischen zwei Autos und einem Sachschaden von ca. 13.500 EUR. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Homburg missachtete offenbar die Vorfahrt einer 18-jährigen Mercedes-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Homburg stammend, und bog von der Alolfstraße in die Kirdorfer Straße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß wobei der Einbiegende leicht verletzt wurde und zur Behandlung ins Krankenhaus musste. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 10.02.2023, zwischen 08:00 u. 12:27 Uhr Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Alt-Burgholzhausen

Am Freitagvormittag wurde ein in der Straße Alt-Burgholzhausen geparkter schwarzer Hyundai i30 an der hinteren linken Fahrzeugseite von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf ca. 5000,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Laut einer unbekannten Person, die den Vorfall beobachtet hat, soll es sich um eine Fahrerin in einem schwarzen Opel Corsa gehandelt haben.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Freitag, 10.02.2023, 09:26 Uhr 61250 Usingen, Wilhelmstraße

Ein 79-jähriger Fahrzeugführer aus Usingen befuhr mit seinem PKW (weißer Skoda) die Wilhelmstraße in Richtung der Bahnhofstraße in Usingen. Auf Höhe der Hausnummer 8 beabsichtigte er sein Fahrzeug in einer, rechtsseitig gelegenen, Parklücke abzustellen. Bei dem Manövrieren in die Parklücke verwechselte er das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte. In der Folge stieß sie mit der Front gegen das Heck eines ordnungsgemäß in einer dortigen Parklücke geparkten roten Hyundai. Weiterhin stieß er gegen einen Baum und kam dort zum Stillstand. Das Fahrzeug des Usingers war nicht mehr fahrbereit und wurde auf eigene Veranlassung hin abgeschleppt. Am Hyundai sowie an der Bepflanzung eines Grundstückes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000EUR.

Sachbeschädigung zum Nachteil einer Apotheke und einer Rossmann-Filiale sowie Verstoß gegen das Waffengesetz 11.02.2023, 23:19 Uhr Adenauerallee, 61440 Oberursel

Ein 21-jähriger Frankfurter schlug in den Abendstunden des 11.02.2023 mit einem mitgeführten Teleskopschlagstock die Scheiben zweier Geschäfte in der Oberurseler Innenstadt ein. Ein aufmerksamer Bürger beobachtete die Taten und meldete sie hiesiger Polizeistation. Der Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Verdächtige Personen auf Grundstück

12.02.2023, 00:51 Uhr Am Schmidtstock, 61440 Oberursel-Weißkirchen

Bereits am Nachmittag des 11.02.2023 zeigte der Geschädigte einen Wohnungseinbruchsdiebstahl zu seinem Nachteil an. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte der Geschädigte zwei männliche, dunkel gekleidete Personen mit Rucksäcken an seiner Grundstücksgrenze fest, welche sich augenscheinlich im Gebüsch versteckten. Auf Ansprache rannten diese urplötzlich über das angrenzende Feld in Richtung des S-Bahnhofes Oberursel-Weißkirchen davon. Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden Personen durch das Auftauchen des Geschädigten in ihrem Tun unterbrochen worden sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Folgenlose Alkohol-und Drogenfahrten

11.02.2023, 19:01 Uhr Hohemarkstraße, 61440 Oberursel

Ein 17-Jähriger aus Kronberg fiel den Beamten im Rahmen der Streifenfahrt mit seinem Elektrokleinstfahrzeug („E-Scooter“) aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Durchgeführte Tests ergaben, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen stand, während er am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

11.02.2023, 21:55 Uhr

Frankfurter Straße, 61449 Steinbach (Ts.)

Ein 27-jähriger Steinbacher fiel den Beamten im Rahmen der Streifenfahrt mit seinem PKW Audi, aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Durchgeführte Tests ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, während er am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Sonstiges

Faschingsfeier endet mit Sturz aus dem Fenster 12.02.2023, 00:10 Uhr Platanenstraße, 61440 Oberursel-Stierstadt

Im Rahmen einer Faschingssitzung entschied sich eine alkoholisierte 23-Jährige nach Streitigkeiten mit ihrem Lebensgefährten, ihrem Unmut einen besonderen Nachdruck zu verleihen: Statt die Räumlichkeiten durch die Tür zu verlassen, entschied sie sich für das Fenster und stürzte aus einer Höhe von ca. 3,5 Metern zu Boden. Glücklicherweise wurde sie bei dem Sturz nicht verletzt. Ein Fremdverschulden konnte ebenfalls ausgeschlossen werden. Dennoch wurde sie zur weiteren medizinischen Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.