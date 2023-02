Kelkheim Fischbach – Wohnungseinbruch

Von Samstag, 11.02.2023 auf Sonntag, 12.02.2023, brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Straße Im Schulzehnten ein. Die Einbrecher hebelten die Hauseingangstür auf und durchsuchte das Haus. Es wurden Schränke geöffnet, eine Geld- und eine Schmuckkassette aufgebrochen. Der gesamte Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 67490, oder jede andere Polizeidienststelle.

Kriftel – Wohnungseinbruch

Am Samstagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Kriftel ein. Die Täter versuchten zunächst die Eingangstür und zwei auf der Rückseite gelegene Zugangstüren aufzuhebeln. Die Täter brachen dann aber ein Fenster im 1. Stock auf und gelangten so in das Objekt. Das Haus wurde durchsucht, nach erstem Stand jedoch nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle

Hofheim Diedenbergen – Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 10.02.2023, 21:00 Uhr bis Samstag, 11.02.2023, 18:00 Uhr, wurde in Diedenbergen, im Dachsweg, ein geparkter silberner BMW 325, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle.

Sulzbach – Verkehrsunfall

Am Samstag, 11.02.2023, um 18:50 Uhr, ereignete sich auf der B8, Höhe MTZ, ein Auffahrunfall. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Wiesbaden fuhr mit ihrem Pkw auf den vor ihr fahrenden Pkw eines 50-jährigen Fahrzeugführers aus Königstein auf. Dabei entstand an beiden Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Eine Mitfahrerin des Geschädigten klagte zudem über Kopfschmerzen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Verursacherin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihr wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Einbruch in Baucontainer,

Hofheim-Marxheim, Schloßstraße,

Freitag, 09.02.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 10.02.2023, 08:00 Uhr

(th) Zwischen Freitag und Samstag kam es in Marxheim zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Der oder die unbekannten Täter schnitten das Vorhängeschloss eines im Bereich des Sportparks Heide, Schloßstraße, abgestellten Baucontainers auf und verschafften sich so, zwischen Freitag 15:00 Uhr und Samstag 08:00 Uhr, unberechtigten Zugang. Hierbei wurden sowohl das Schloss selbst als auch der Baucontainer beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 50EUR. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem Baucontainer entwendet.

Hinweise zu der Tat werden von der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 entgegengenommen.