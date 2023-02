Personenkontrolle führt Drogen zu Tage, Wiesbaden,

Wilhelm-Kalle-Straße, Freitag, 10.02.2023, 23:00 Uhr

(js) Im Rahmen einer Personenkontrolle konnten am späten Freitagabend eine

größere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen

23:00 Uhr kontrollierten zivile Kräfte der Wiesbadener Polizei einen 32-jährigen

Wiesbadener, welcher zuvor verdächtig aufgefallen war. Im Rahmen der

Durchsuchung der Person konnten größere Mengen diverser Drogen festgestellt

werden. Der 32-jährige wurde festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren

verantworten.

Fahrrad gestohlen,

Wiesbaden, Weißenburgstraße, Sonntag, 12.02.2023, 00:15 bis 00:30 Uhr

(mv)Ein 57-Jähriger Wiesbadener stellte sein weißes Fahrrad der Marke

„Specialized“ am Samstag, 11.02.2023, gegen 19:30 Uhr in der Weißenburgstraße ab

und sicherte es mittels einem Zahlenschloss. Gegen 00:15 Uhr, auf dem Weg in

eine Gaststätte, kam er noch einmal an seinem Rad vorbei. Kurz darauf entschied

er sich nach Hause zu gehen und ging zu dem Abstellort des Rades. Dieses befand

sich nicht mehr am Abstellort. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611)

345-2440 zu melden.

Frau geschlagen,

Wiesbaden, Bärenstraße, Sonntag, 12.02.2023, gegen 02:30 Uhr

(mv)In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 02:30 Uhr eine bewusstlose, am Boden

liegende Frau vor einer Gaststätte in der Bärenstraße gemeldet. Ein

Rettungswagen fuhr nach dort und versorgte die 41-jährige Frau. Gegenüber der

Polizei wollte oder konnte die Frau keine Angaben machen, außer dass sie von

einem Mann, den sie nicht beschreiben konnte, geschlagen worden sei. Ein Zeuge

konnte den unbekannten Täter als männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 170 bis

175 cm groß, kurze schwarze Haare und Vollbart beschreiben. Bekleidet soll der

Mann mit einem weißen T-Shirt, einer Jeanshose und einer hellen Jacke gewesen

sein. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der

Rufnummer (0611)345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Geschäft,

Wiesbaden, Hellmundstraße, Sonntag, 12.02.2023, 04:45 Uhr

(mv)Ein Zeuge meldete am frühen Sonntagmorgen in der Hellmundstraße einen

Einbruch in ein Geschäft. Er konnte weiterhin angeben, dass er eine männliche

Person mit Glatze und gelben Oberteil, welcher stark blutete, im näheren Bereich

des Tatortes gesehen habe. Die Polizei konnte vor Ort ermitteln, dass der

unbekannter Täter die Scheibe der Eingangstür einschlug und somit in das Innere

des Geschäftes gelangte. Dabei verletzte sich der Einbrecher offensichtlich und

hinterließ Blutspuren. Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem unbekannten Täter

verliefen erfolglos. Aus dem Innern wurde laut Angaben des verständigten

Inhabers lediglich Münzgeld aus der Kasse entwendet. Die Kriminalpolizei bittet

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat und des Täters machen können, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mann randaliert in Baumarkt,

Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, Samstag, 11.02.2023, 15:00 Uhr

(js) Am Samstagnachmittag randalierte eine männliche Person zuerst in, später

außerhalb eines Kasteler Baumarktes. Gegen kurz vor 15:00 Uhr betrat ein

zunächst unbekannter Mann den Innenbereich des Geschäftes und beschädigte dort

Einrichtungsgegenstände in der Kundentoilette. Anschließend verließ er den Markt

und warf von außen diverse Gegenstände auf das Gelände in Richtung des

Personals, verfehlte dieses jedoch. Im Nachgang konnte der Mann, ein 40-jähriger

Wiesbadener, ermittelt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass die

Person bereits ein paar Tage zuvor negativ in dem Baumarkt aufgefallen war. Den

Wiesbadener erwarten jetzt entsprechende Strafverfahren.

Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel – Hoher Sachschaden, Wiesbaden,

Schwalbacher Straße, Samstag, 11.02.2023, 16:55 Uhr

(js) Am späten Samstagnachmittag flüchtete ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer, nachdem er in Folge eines Fahrstreifenwechsels in der

Schwalbacher Straße einen Unfall verursachte. Ein 55-jähriger Wiesbadener befuhr

gegen 17:00 Uhr mit seinem Renault die Schwalbacher Straße aus Richtung

Michelsberg in Richtung Rheinstraße, als plötzlich ein rechts neben ihm

fahrendes Fahrzeug nach links auf seinen Fahrstreifen wechselte. Durch den

seitlichen Zusammenstoß wurde der Renault auf die Mittelinsel der Schwalbacher

Straße geschoben und kam letztendlich an einem Baum zum Stehen. Am Pkw sowie auf

der Mittelinsel und dem Baum entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca.

9.000 Euro. Bei dem flüchtenden Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Pkw

gehandelt haben. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der

0611/345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt,

Wiesbaden, Klagenfurter Ring, Samstag, 11.02.2023, 22:45 Uhr

(js) Zu tief ins Glas geschaut hat ein 35-jähriger Wiesbadener am Samstagabend

in Biebrich. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er eine männliche Person

festgestellt habe, die augenscheinlich betrunken in ein Fahrzeug gestiegen und

weggefahren sei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw, konnte der

35-jährige schließlich im Klagenfurter Ring in seinem Mercedes angetroffen und

kontrolliert werden. Die Kontrolle bestätigte die Vermutung des Zeugen; ein

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Für den

Wiesbadener hatte dies eine Blutentnahme sowie die Einbehaltung seines

Führerscheines zur Folge.

Mehrere PKW beschädigt – Täter festgenommen, Wiesbaden,

Schiersteiner Straße, Samstag, 11.02.2023, 00:25 Uhr

(mw) Ein 25-jähriger Mann hinterließ eine Spur der Verwüstung, als er am frühen

Samstagmorgen mehrere geparkte PKW mit Glasflaschen bewarf und auf diese

einschlug. Nachdem der Wiesbadener zunächst ein Auto in der Schiersteiner Straße

beschädigt hatte, wurde er durch die Polizei festgenommen und bekam im Anschluss

einen Platzverweis. Keine Viertelstunde später meldeten mehrere Anwohner, dass

eine männliche Person in der Schiersteiner Straße an der Einmündung Herderstraße

Flaschen auf Autos wirft. Der Randalierer wurde erneut festgenommen und

verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Die endgültige

Sachschadenshöhe steht noch nicht fest, liegt jedoch wenigstens in einem hohen

vierstelligen Bereich.

Schlägerei am helllichten Tag,

Wiesbaden, Mitte, Mauritiusstraße, Freitag, 10.02.2023, 11:20 Uhr

(cp)Freitagmittag gerieten in der Fußgängerzone zwei Männer dermaßen heftig

miteinander in Streit, sodass sie schließlich aufeinander einprügelten. Einer

der Beiden brach sich hierbei ein Bein.

Die beiden 32 und 57 Jahre alten Wiesbadener gerieten gegen 11:20 Uhr in der

Mauritiusstraße aneinander. Es kam zum Streit, der sich alsbald hochschaukelte

und nach einer mutmaßlichen Beleidigung seitens des Älteren in eine handfeste

Auseinandersetzung mündete. Beide Männer sollen plötzlich wüst aufeinander

eingeschlagen haben und in der Folge übereinander gestürzt sein. Der 32-Jährige

soll dabei so unglücklich auf ein Bein seines Kontrahenten gefallen sein, sodass

dieses brach. Dennoch habe er, nun selbst am Boden liegend weiter auf den

57-Jährigen eingeschlagen. Während der 57-Jährige mit einem Rettungswagen in

eine nahegelegene Klinik verbracht werden musste, trug der 32-Jährige keine

ernsthaften Verletzungen davon. Worum es bei dem Streit ging ist derzeit noch

unbekannt. Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich

unter 0611 / 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Festnahme nach Ruhestörung,

Wiesbaden, Westend, Blücherstraße, Samstag, 11.02.2023, 01:24 Uhr

(cp)Ein Mann ist in der Nacht zum Samstag bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in

einem Mehrfamilienhaus im Westend auf Polizeibeamte losgegangen.

Anwohner aus der Blücherstraße beschwerten sich im Laufe der Nacht bei der

Polizei über Lärm und laute Musik. Nachdem eine Streife der Polizei eingetroffen

war, machten die beiden Beamten die Lärmquelle schnell in einer Wohnung eines

dortigen Mehrfamilienhauses aus. Als sie den 63 Jahre alten Wohnungsinhaber

aufforderten die Musik leiser zu stellen, zeigte er sich jedoch nicht nur

absolut uneinsichtig, sondern auch äußerst aggressiv. Zudem stieß er üble

Beleidigungen gegenüber den Polizisten aus. Als er dann auch noch einen der

beiden Polizisten trat, war die Geduld der Beamten am Ende und sie nahmen den

Mann fest. Hiergegen wehrte er sich so heftig, dass er sogar zu Boden gebracht

und gefesselt werden musste. Auch auf dem Revier angelangt, schlug und trat er

noch mehrfach nach den Polizeibeamten. Verletzungen trugen diese

glücklicherweise ebenso wenig davon, wie der Herr selbst. Warum der Mann

dermaßen aggressiv war, lässt sich bislang nicht erklären, möglicherweise

spielte aber sein Alkoholkonsum eine Rolle. In einem Vortest brachte er es

jedenfalls auf 1,85 Promille. Er musste daher eine Blutprobe abgeben und

verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Wohnungseinbrecher gehen leer aus,

Wiesbaden, Naurod / Schierstein, Freitag, 10.02.2023, 07:20 bis 20:50 Uhr

(cp)Einbrecher gingen in Wiesbaden am Freitag zweimal leer aus. In der

Heinrich-Heine-Straße kletterte zwischen 07:20 Uhr und 15:15 Uhr ein Unbekannter

auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Es gelang

dem Täter zwar gewaltsam die Balkontür zu öffnen und so Zutritt zu den

Wohnräumen zu erlangen, die anschließende Suche nach Beute blieb jedoch

erfolglos. Bereits beim Aufbrechen eines Fensters scheiterten Unbekannte

zwischen 19:10 Uhr und 20:50 Uhr in Naurod. In der Kellerskopfstraße kletterten

sie auf das Garagendach eines Einfamilienhauses. Von dort gelangten sie an das

Fenster im Hochparterre, welches dem Aufbruchversuch aber standhielt. In beiden

Fällen entkamen die Täter unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich

unter 0611 / 3450 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Mehrere Geschäftseinbrüche in der Innenstadt, Wiesbaden, Rheingauviertel /

Mitte / Südost, Donnerstag, 09.02.2023 bis Freitag, 10.02.2023

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten es Einbrecher auf mehrere

Geschäftsräume in der Innenstadt abgesehen. In zwei Fällen waren sie

erfolgreich.

In der Schiersteiner Straße traf es zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr ein

Fitnessstudio. Die bislang unbekannten Täter brachen unbemerkt ein Seitenfenster

des Studios auf und gelangten so in die Innenräume. Bei ihrer Suche nach Beute

fanden sie eine Geldkassette, entwendeten hieraus eine geringe Summe Wechselgeld

und entkamen anschließend unerkannt. Ebenso wie bei einem Einbruch in einem

Friseursalon in der Rheinstraße. Zwischen 21.00 Uhr und 08:20 Uhr öffneten

Unbekannte gewaltsam ein zur Wörthstraße gelegenes Fenster und stiegen in das

Geschäft ein. Im Kassenbereich wurden sie fündig und entwendeten Bargeld im

unteren vierstelligen Bereich. Bei einem Bowlingcenter in der Frankfurter Straße

gingen Einbrecher hingegen gänzlich leer aus. Zwischen Mitternacht und 07:30 Uhr

scheiterten die Unbekannten bereits an der Eingangstür und entkamen ebenfalls

unbemerkt. Zuletzt wurde der Polizei dann Freitagabend ein weiterer

Einbruchversuch gemeldet. Dabei hatten es die Täter auf eine Anwaltskanzlei in

der Blumenstraße abgesehen. Bis zum Abend unbemerkt, gingen die Täter gleich

zwei Fenster der Kanzlei an, welche jedoch beide standhielten. In allen Fällen

hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Mülleimer angezündet,

Wiesbaden, Westend, Emser Straße, Freitag, 10.02.2023, 06:38 Uhr

(cp)Freitagmorgen setzte ein Unbekannter an einer Bushaltestelle in der Emser

Straße einen Mülleimer in Brand. Der Täter wurde hierbei von einem

vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer beobachtet. Demnach soll es sich um einen

circa 20 Jahre alten Mann mit türkiser Jacke, einer schwarzen Hose, schwarzen

Socken und weißen „Schlappen“ gehandelt haben. Bei Eintreffen von Feuerwehr und

Polizei war der Täter bereits über alle Berge und konnte auch im Rahmen der

Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Feuer war indes schnell gelöscht, so

dass lediglich der Mülleimer beschädigt wurde. Hinweise zu der Person nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

Bei Alleinunfall verletzt,

Wiesbaden, B 54, Aarstraße, Freitag, 10.02.2023, 11.30 Uhr

(akl) Am Freitag befuhr eine 19-jährige Frau aus Ulm gegen 11.30 Uhr mit einem

grauen Honda Jazz die Aarstraße (B54) aus Richtung Taunusstein in Richtung

Wiesbaden. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab,

prallte gegen die Leitplanke und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Hierbei zog sie sich leichtere Verletzungen zu, die in einem Wiesbadener

Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand Sachschaden von 5000 Euro, der

PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet – Vespafahrer bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Kostheim,

Eichenstraße / Schleiergewannweg Samstag 11.02.2023, 11:50 Uhr

(cp)Ein Rollerfahrer wurde Samstagmittag bei einem Unfall in Kostheim verletzt.

Er selbst hatte die Vorfahrt missachtet.

Der 56 Jahre alte Mann war gegen 11:50 Uhr auf seiner Vespa aus Richtung

Hallgarter Straße kommend in der Eichenstraße unterwegs. An der Einmündung

Schleiergewannweg achtete er nicht auf einen von rechts kommenden,

vorfahrtsberechtigen Audi A6. Weder dessen 57-jähriger Fahrer, noch der

Rollerfahrer selbst konnten den Zusammenstoß noch verhindern, bei dem der

56-Jährige zu Fall kam und zum Glück nur leicht verletzt wurde. Er wurde

vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht. An

den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pkw in 65232

Taunusstein-Hahn, Parkplatz Gaststätte „Waldgeist“, Freitag,

10.02.2023 zwischen 15:00 und 16:50 Uhr

Am Nachmittag des 10.02.2023 schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe

auf der Fahrerseite eines Pkw ein und entwendeten eine Tasche aus dem

Fahrzeuginneren. Der Geschädigte stellte diesen Umstand gegen 16:50 Uhr fest und

kontaktierte die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits keine Täter

mehr vor Ort.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

mögliche Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu geben.

Fahrt unter Drogeneinfluss in 65307 Bad Schwalbach,

Bahnhofstraße, Samstag, 11.02.2023, 12:37 Uhr

Am Mittag des 11.02.2023 fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Bad

Schwalbacher Polizei ein grauer Audi mit auffälliger Fahrweise auf. Im Rahmen

der folgenden Verkehrskontrolle verlief ein durchgeführter Drogenvortest

positiv. Der 37-jährige Bad Schwalbacher musste sich im Anschluss einer

Blutentnahme unterziehen und sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren

unter berauschenden Mitteln verantworten.

Unter Alkoholeinfluss mit PKW verunfallt in 65375

Oestrich-Winkel, Europaallee, Samstag, 11.02.2023, 23:04 Uhr

Eine 47-Jährige Frau aus Oestrich-Winkel kollidierte am späten Samstagabend in

der Oestricher Europaallee mit ihrem VW mit einer Werbetafel eines

Lebensmittelmarktes. Hierbei zog sie sich augenscheinlich keine schweren

Verletzungen zu, musste jedoch von herbeigeeilten Ersthelfern aus dem Fahrzeug

befreit werden. Die hinzugerufene Funkstreife der Rüdesheimer Polizei stellte

daraufhin deutliche Anzeichen von vorangegangenem Alkoholkonsum bei der

Verunfallten fest. Die Verletzte musste zur weiteren Versorgung in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Es wurde eine Blutentnahme

durchgeführt und der Führerschein der Unfallfahrerin wurde sichergestellt. Sie

muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten. Das

Unfallfahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

Einbrecher wird gestört und flüchtet, 65375 Oestrich-Winkel,

Hauptstraße, Sonntag, 12.02.2023, 02:33 Uhr

Zwei Geldbörsen mitsamt Inhalt erbeutete ein Einbrecher in der Nacht von Samstag

auf Sonntag aus einem Hotel in der Hauptstraße in Oestrich-Winkel.

Die Rüdesheimer Polizei wurde durch die Betreiber des Hotels darüber informiert,

dass ein Einbrecher gerade auf frischer Tat ertappt wurde und dieser fußläufig

flüchtig sei. Augenscheinlich hebelte der Täter zuvor eine Terrassentür auf und

gelangte so in den Schankraum des Hotels, wo er insgesamt zwei Geldbörsen

mitsamt Bargeld in noch nicht näher bekannter Höhe an sich nahm. Durch eine

Alarmauslösung wurde der Inhaber der Gaststätte auf die Tat aufmerksam und

erschreckte den Einbrecher, der nun in Richtung Herrmannstraße flüchtete. Trotz

sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr durch die

Polizei angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen folgten im

Anschluss Spurensicherungsmaßnahmen. Der durch den Einbruch entstandene

Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Der Einbrecher wurde als männlich und ca. 1,80m groß beschrieben. Er soll

gänzlich dunkle Kleidung und eine Mütze getragen und mit einem osteuropäischen

Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.