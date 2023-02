Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 11.02.2023, zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim am dortigen Busbahnhof geparkter Fiat beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken den Fiat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

