Hoffenheim: „Werden uns alles abverlangen“

Sinsheim. Zum Rückrunden-Auftakt gastiert am Sonntag (16 Uhr) der 1. FC Köln im Dietmar-HoppStadion. Nach dem 7:0-Heimerfolg über den MSV Duisburg können die Hoffenheimerinnen mit Rückenwind in den 12. Spieltag gehen, das Team von Interimstrainerin Nadine Rolser brennt nach der bitteren 1:3-Pleite in der Hinrunde auf eine Revanche. Tickets für die Begegnung gibt es im Onlineshop sowie an der Tageskasse.

Trainerin Nadine Rolser über…

…den 7:0-Erfolg gegen Duisburg.

„Ein überzeugender Sieg tut natürlich immer gut. Nach einer Vorbereitung weiß man nie so richtig, wo man steht und wie man reinkommt. Deshalb war dieser Erfolg für uns doppelt wichtig. Wir waren von Anfang an sehr dominant, haben Duisburg gar nicht richtig ins Spiel kommen lassen. Wir haben uns viele Tormöglichkeiten herausgespielt, waren aber auch gegen den Ball sehr konsequent. Auch das Ergebnis hat am Ende gepasst, entsprechend war die Stimmung auch sehr gut. Uns ist aber bewusst, dass am Sonntag direkt die nächste schwierige Aufgabe auf uns wartet. Gegen Köln werden wir nochmal anders gefordert sein.“

…das Duell mit dem 1. FC Köln.

„Der 1. FC Köln hat eine erfahrene Mannschaft, gerade mit Mandy Islacker, Sharon Beck und Sarah Puntigam haben sie eine stabile Achse, die bereits einige Bundesliga-Spiele auf dem Buckel hat. Nach einem guten Start läuft es bei den Kölnerinnen gerade nicht mehr richtig rund, wir lassen uns von den Ergebnissen aber nicht blenden. Gegen Essen musste Köln zwar eine deutliche Niederlage hinnehmen, das hat allerdings nicht den Spielverlauf widergespiegelt. Die FC-Frauen hatten richtig gute Ansätze. Wir rechnen am Sonntag mit einem Gegner, der uns mit hohem Pressing unter Druck setzen und unser Spiel damit unterbinden will. Im Hinspiel hatten wir damit sichtlich Schwierigkeiten, wir haben uns darauf aber eingestellt und wollen uns gute Lösungen erarbeiten. Wir sind uns sicher, dass Köln uns am Sonntag alles abverlangen wird.“

…die Personalsituation.

„Torhüterin Laura Dick ist wieder fit und zurück im Trainingsbetrieb. Auch Luana Bühler wird wieder langsam ans Mannschaftstraining herangeführt, sie ist für Sonntag aber voraussichtlich noch keine Option.“

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball)